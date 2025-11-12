A Phemex apresenta logotipo e design de plataforma atualizados, inaugurando uma nova era de marca

APIA, Samoa, 12 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Phemex uma das corretoras de criptomoedas mais eficientes, revelou um logotipo e design de plataforma atualizados, marcando o início de sua jornada de rebranding mais ampla. A nova identidade visual reflete a evolução contínua da Phemex de um local de negociação de alto desempenho para uma plataforma abrangente de ativos digitais, unindo velocidade, precisão e simplicidade centrada no usuário sob uma estética coesa.

Principais aperfeiçoamentos visuais

Novo design de logotipo: o novo logotipo da Phemex evolui para uma composição dinâmica de duas velas — uma forma minimalista que simboliza crescimento, movimento e impulso ascendente. As linhas gêmeas também transmitem equilíbrio, continuidade e dualidade entre desempenho e confiabilidade.

: as formas das letras agora são construídas sobre uma base geométrica distinta, substituindo as curvas suaves por bordas mais fortes e quadradas. Esta logomarca projetada com precisão transmite uma sensação elevada de confiabilidade e integridade arquitetônica. Interface de plataforma modernizada: recursos visuais 3D atualizados, um sistema de ícones unificado e layouts leves aprimoram a usabilidade e o foco, oferecendo aos traders um ambiente mais organizado e intuitivo em computadores e dispositivos móveis.

Isso marca o terceiro logotipo na história da Phemex. O design original foi inspirado na coroa de louro da deusa grega Pheme — um símbolo de vitória e prestígio.

"Nosso novo logotipo e design de plataforma incorporam o que a Phemex representa hoje — precisão, desempenho e progresso", disse Federico Variola, CEO da Phemex. "Este novo design não é meramente estético; reflete a mentalidade que sempre definiu a Phemex - construir para o futuro enquanto permanece fiel ao nosso núcleo de eficiência e confiabilidade. À medida que evoluímos, continuamos a fornecer um ambiente onde os traders podem agir com clareza e confiança."

Esta atualização visual marca a base de uma iniciativa de rebranding mais ampla que a Phemex lançará nas próximas semanas. A empresa planeja introduzir uma nova casa de marcas e um sistema de identidade unificado que reflita sua visão de longo prazo — para redefinir o que eficiência e confiança significam no futuro das finanças digitais.

Sobre a Phemex

Fundada em 2019, a Phemex é a corretora de criptomoedas mais eficiente, em que mais de 6 milhões de traders em todo o mundo confiam. A plataforma oferece negociação à vista e de derivativos, cópia de trading e produtos de gestão de patrimônio que combinam funcionalidade perfeita com segurança de nível institucional. Conhecida por sua confiabilidade e inovação, a Phemex se destaca por priorizar a experiência do usuário e a transparência em um setor onde a confiança é essencial.

Para mais informações, acesse: https://phemex.com/

