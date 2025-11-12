Phemex presenta un logo e un design della piattaforma rinnovati che inaugurano una nuova era per il marchio

APIA, Samoa, 12 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, uno degli exchange di criptovalute più efficienti, ha presentato un logo rinnovato e un design della piattaforma aggiornato, segnando l'inizio del suo più ampio percorso di rebranding. La nuova identità visiva rispecchia la continua evoluzione di Phemex da piattaforma di trading ad alte prestazioni a piattaforma completa di asset digitali, unendo velocità, precisione e semplicità incentrata sull'utente all'interno di un'unica estetica coerente.

Importanti miglioramenti visivi

Phemex Introduces Refreshed Logo and Platform Design, Ushering in a New Brand Era

Nuovo design del logo: Il nuovo logo di Phemex si evolve in una composizione dinamica a due candele: una forma minimalista che simboleggia crescita, movimento e slancio verso l'alto. Le linee gemelle trasmettono anche messaggi di equilibrio, continuità e dualità tra prestazioni e affidabilità.

Il nuovo logo di Phemex si evolve in una composizione dinamica a due candele: una forma minimalista che simboleggia crescita, movimento e slancio verso l'alto. Le linee gemelle trasmettono anche messaggi di equilibrio, continuità e dualità tra prestazioni e affidabilità. Palette di sfumature raffinata: La nuova gradazione di colori va dal verde intenso, che rappresenta stabilità e fiducia, al blu brillante, che esprime innovazione ed energia innovativa. Questo spettro unico nel suo genere ribadisce l'associazione del marchio con la prosperità e il progresso.

La nuova gradazione di colori va dal verde intenso, che rappresenta stabilità e fiducia, al blu brillante, che esprime innovazione ed energia innovativa. Questo spettro unico nel suo genere ribadisce l'associazione del marchio con la prosperità e il progresso. Tipografia raffinata : Le forme delle lettere sono ora costruite su una base geometrica distinta, passando da curve più morbide a bordi più decisi e squadrati. Questo marchio di precisione trasmette un senso di affidabilità e integrità architettonica ancora più elevato.

: Le forme delle lettere sono ora costruite su una base geometrica distinta, passando da curve più morbide a bordi più decisi e squadrati. Questo marchio di precisione trasmette un senso di affidabilità e integrità architettonica ancora più elevato. Interfaccia della piattaforma modernizzata: Elementi visivi 3D aggiornati, un sistema di icone unificato e layout leggeri migliorano l'usabilità e l'attenzione, offrendo ai trader un ambiente più semplice e intuitivo sia su desktop che su dispositivi mobili.

Si tratta del terzo logo nella storia di Phemex. Il design originale trae ispirazione dalla corona d'alloro della dea greca Fama, simbolo di vittoria e prestigio.

"Il nostro nuovo logo e il design della piattaforma incarnano ciò che Phemex rappresenta oggi: precisione, prestazioni e progresso", ha affermato Federico Variola, CEO di Phemex. "Questo restyling non è solo di natura estetica; riflette la mentalità che ha sempre caratterizzato Phemex: costruire per il futuro rimanendo fedeli ai nostri principi fondamentali di efficienza e affidabilità. Man mano che ci evolviamo, continuiamo a fornire un ambiente in cui i trader possono agire con chiarezza e sicurezza."

Questo aggiornamento visivo costituisce la base di un'iniziativa di rebranding più ampia che Phemex lancerà nelle prossime settimane. L'azienda prevede di introdurre una nuova serie di marchi e un sistema di identità unificato che rifletta la sua visione a lungo termine: ridefinire il significato di efficienza e fiducia nel futuro della finanza digitale.

Informazioni su Phemex

Fondata nel 2019, Phemex è il più efficiente exchange di criptovalute, scelto da oltre 6 milioni di trader in tutto il mondo. La piattaforma offre prodotti di trading spot e derivati, copy trading e gestione patrimoniale che combinano funzionalità integrate con sicurezza di livello istituzionale. Nota per la sua affidabilità e lo spirito innovativo, Phemex si distingue per dare priorità all'esperienza utente e alla trasparenza in un settore in cui la fiducia è essenziale.

