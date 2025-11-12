Hadirkan Logo dan Desain Platform Terbaru, Phemex Usung Identitas Merek Berikutnya

Desain Logo Terbaru : Logo baru Phemex menampilkan dua bentuk lilin menarik — simbol pertumbuhan, pergerakan, dan momentum positif. Dua garis sejajar tersebut juga melambangkan keseimbangan, kesinambungan, serta perpaduan antara kinerja dan keandalan.

: Logo baru Phemex menampilkan dua bentuk lilin menarik — simbol pertumbuhan, pergerakan, dan momentum positif. Dua garis sejajar tersebut juga melambangkan keseimbangan, kesinambungan, serta perpaduan antara kinerja dan keandalan. Gradasi Warna yang Lebih Baik : Gradasi warna kini beralih dari hijau tua yang melambangkan stabilitas dan kepercayaan, menjadi biru cerah yang menggambarkan inovasi dan semangat maju. Nuansa warna ini memperkuat citra Phemex sebagai simbol kemakmuran dan kemajuan.

: Gradasi warna kini beralih dari hijau tua yang melambangkan stabilitas dan kepercayaan, menjadi biru cerah yang menggambarkan inovasi dan semangat maju. Nuansa warna ini memperkuat citra Phemex sebagai simbol kemakmuran dan kemajuan. Tipografi yang Lebih Menarik : Bentuk huruf pada logo kini dirancang dengan bentuk geometris yang tegas, menggantikan lekukan lembut pada logo versi lama. Desain baru ini memberikan kesan presisi, keunggulan, dan integritas arsitektural yang lebih baik.

: Bentuk huruf pada logo kini dirancang dengan bentuk geometris yang tegas, menggantikan lekukan lembut pada logo versi lama. Desain baru ini memberikan kesan presisi, keunggulan, dan integritas arsitektural yang lebih baik. Antarmuka Platform yang Dimodernisasi: Tampilan visual 3D, sistem ikon yang seragam, dan tata letak simpel kini memberikan pengalaman yang lebih ringkas, intuitif, dan mengutamakan pengguna, baik pada aplikasi desktop maupun perangkat seluler.

Logo baru ini menjadi desain logo ketiga dalam sejarah Phemex. Logo pertama terinspirasi dari mahkota daun dewi Yunani, Pheme, yang melambangkan kemenangan dan kehormatan.

"Logo dan desain terbaru ini mencerminkan nilai-nilai yang dipegang Phemex — presisi, kinerja, dan kemajuan," ujar Federico Variola , CEO, Phemex. "Perubahan ini bukan hanya tampilan visual, melainkan juga melambangkan semangat yang selalu diusung Phemex: membangun masa depan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip utama kami — efisiensi dan keandalan. Sejalan dengan perkembangan tersebut, kami akan terus memberikan kepastian dan rasa percaya diri bagi para pengguna."

Pembaruan identitas visual ini menjadi langkah awal dari inisiatif rebranding yang lebih luas dan segera dilansir Phemex dalam beberapa minggu mendatang. Phemex akan meluncurkan sistem identitas merek terpadu yang mencerminkan visi jangka panjang — mendefinisikan ulang makna efisiensi dan kepercayaan dalam dunia keuangan digital masa depan.

Tentang Phemex

Berdiri pada 2019, Phemex adalah bursa kripto yang paling efisien. Phemex telah meraih kepercayaan lebih dari enam juta trader di seluruh dunia. Platform ini menawarkan berbagai layanan dan solusi, seperti Spot Trading dan Futures Trading, copy trading, dan produk wealth management yang memadukan berbagai fitur yang mudah digunakan, serta sistem keamanan berstandar investor institusi. Selain dikenal akan keandalan dan inovasinya, Phemex selalu memprioritaskan pengalaman pengguna dan transparansi.

Informasi selengkapnya: https://phemex.com/

