Phemex introduceert herwerkt logo en platformontwerp en luidt daarmee een nieuw merktijdperk in

APIA, Samoa, 12 november 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, een van de meest efficiënte cryptobeurzen, heeft een opgefrist logo en een opgewaardeerd platformontwerp onthuld, wat het begin markeert van de ruimere rebrandingevolutie. De nieuwe visuele identiteit weerspiegelt de voortdurende evolutie van Phemex van een sterk presterend handelsplatform naar een uitgebreid platform voor digitale activa, waarbij snelheid, precisie en gebruikersgerichte eenvoud in één samenhangende esthetiek worden verenigd.

Belangrijkste visuele verbeteringen

  • Nieuw logo-ontwerp: het nieuwe logo van Phemex ontwikkelt zich tot een dynamische compositie met twee kaarsen — een minimalistische vorm die groei, beweging en opwaarts momentum symboliseert. De dubbele lijnen weerspiegelen ook evenwicht, continuïteit en dualiteit tussen prestaties en betrouwbaarheid.
  • Verfijnd palet in kleurverloop: Het bijgewerkte kleurverloop gaat van diepgroen, dat stabiliteit en vertrouwen voorstelt, naar helderblauw, dat innovatie en stuwende energie uitdrukt. Dit unieke spectrum versterkt de associatie van het merk met welvaart en vooruitgang.
  • Verfijnde typografie: de lettervormen zijn nu gebouwd op een duidelijke geometrische basis, waarbij zachtere rondingen worden vervangen door sterkere, hoekigere randen. Dit met precisie ontworpen woordmerk straalt een groter gevoel van betrouwbaarheid en architecturale integriteit uit.
  • Gemoderniseerde platforminterface: bijgewerkte 3D-visuals, een uniform pictogrammensysteem en lichte lay-outs verbeteren de bruikbaarheid en focus en bieden traders een schonere, intuïtievere omgeving zowel op hun desktop als op hun mobiele apparaat.

Dit is het derde logo in de geschiedenis van Phemex. Het oorspronkelijke ontwerp was geïnspireerd op de laurierkroon van de Griekse godin Pheme — een symbool van overwinning en prestige.

"Ons nieuwe logo en platformontwerp belichamen waar Phemex vandaag de dag voor staat: precisie, prestaties en vooruitgang," verklaart Federico Variola, CEO van Phemex. "Dit herontwerp is niet louter esthetisch; het weerspiegelt de mentaliteit die Phemex altijd heeft gekenmerkt: bouwen aan de toekomst terwijl we trouw blijven aan onze kern van efficiëntie en betrouwbaarheid. Tijdens onze evolutie blijven we een omgeving bieden waarin traders met duidelijkheid en vertrouwen kunnen handelen."

Deze visuele opfrissing vormt de grondslag voor een ruimer rebrandinginitiatief dat Phemex de komende weken zal uitrollen. Het bedrijf is van plan een nieuw merkenhuis en een uniform identiteitssysteem te introduceren dat de langetermijnvisie weerspiegelt — herdefiniëren wat efficiëntie en vertrouwen in de toekomst van digitaal financieren betekenen.

Over Phemex

Phemex werd in 2019 opgericht en is de meest efficiënte cryptobeurs die het vertrouwen geniet van meer dan 6 miljoen traders wereldwijd. Het platform biedt spot- en derivatenhandel, copy trading en vermogensbeheerproducten die naadloze functionaliteit met institutionele beveiliging combineren. Phemex staat bekend om zijn betrouwbaarheid en innovatieve inslag, en onderscheidt zich door gebruikerservaring en transparantie prioritair te stellen in een sector waar vertrouwen van fundamenteel belang is.

Ga voor meer informatie naar: https://phemex.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2819515/Image.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2819516/Phemex_Logo.jpg

