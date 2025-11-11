Phemex представляет обновленный дизайн логотипа и платформы, открывая новую эру бренда

АПИА, Самоа, 12 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Phemex, одна из самых эффективных криптобирж, представила обновленный логотип и обновленный дизайн платформы, ознаменовав начало более широкого пути ребрендинга. Новая визуальная идентичность отражает продолжающуюся эволюцию Phemex из высокопроизводительной торговой площадки в комплексную платформу цифровых активов, объединяющую скорость, точность и ориентированную на пользователя простоту под одной сплоченной эстетикой.

Ключевые визуальные улучшения

Phemex Introduces Refreshed Logo and Platform Design, Ushering in a New Brand Era

Новый дизайн логотипа. Новый логотип Phemex эволюционирует в динамичную двухсвечную композицию — минималистичную форму, символизирующую рост, движение и восходящий импульс. Двойные линии также обеспечивают баланс, непрерывность и двойственность между производительностью и надежностью.

Новый логотип Phemex эволюционирует в динамичную двухсвечную композицию — минималистичную форму, символизирующую рост, движение и восходящий импульс. Двойные линии также обеспечивают баланс, непрерывность и двойственность между производительностью и надежностью. Уточненная градиентная палитра. Обновленный цветовой градиент переходит от глубокого зеленого, представляющего стабильность и доверие, к ярко-синему, выражающему инновации и энергию движения вперед. Этот уникальный спектр усиливает ассоциацию бренда с процветанием и прогрессом.

Обновленный цветовой градиент переходит от глубокого зеленого, представляющего стабильность и доверие, к ярко-синему, выражающему инновации и энергию движения вперед. Этот уникальный спектр усиливает ассоциацию бренда с процветанием и прогрессом. Уточненная типографика . Буквенные формы теперь строятся на четком геометрическом фундаменте, переходя от более мягких кривых к более прочным, более квадратным краям. Этот высокоточный словесный знак передает повышенное чувство надежности и архитектурной целостности.

. Буквенные формы теперь строятся на четком геометрическом фундаменте, переходя от более мягких кривых к более прочным, более квадратным краям. Этот высокоточный словесный знак передает повышенное чувство надежности и архитектурной целостности. Модернизированный интерфейс платформы. Обновленные 3D-визуальные эффекты, унифицированная система значков и легкая компоновка повышают удобство использования и фокусировку, предлагая трейдерам более чистую и интуитивно понятную среду как на настольных, так и на мобильных устройствах.

Это третий логотип в истории Phemex. Оригинальный дизайн был вдохновлен лавровой короной греческой богини Фамы — символом победы и престижа.

«Наш новый дизайн логотипа и платформы воплощает то, что Phemex олицетворяет сегодня — точность, производительность и прогресс, — сказал Федерико Вариола (Federico Variola), генеральный директор Phemex. — Этот редизайн не просто эстетичен; он отражает мышление, которое всегда определяло Phemex — строительство для будущего, оставаясь при этом верным нашей сути эффективности и надежности. По мере нашего развития мы продолжаем создавать среду, в которой трейдеры могут действовать четко и уверенно».

Это визуальное обновление знаменует собой основу более широкой инициативы по ребрендингу, которую Phemex развернет в ближайшие недели. Компания планирует представить новый дом брендов и единую систему идентификации, отражающую ее долгосрочное видение — переосмыслить, что означают эффективность и доверие в будущем цифровых финансов.

О компании Phemex

Основанная в 2019 году, Phemex является самой эффективной криптобиржей, которой доверяют более 6 миллионов трейдеров по всему миру. Платформа предлагает спотовую торговлю и торговлю деривативами, копитрейдинг и продукты для управления капиталом, которые сочетают в себе бесшовную функциональность с безопасностью институционального уровня. Известная своей надежностью и инновационным преимуществом, Phemex выделяется тем, что уделяет приоритетное внимание пользовательскому опыту и прозрачности в отрасли, где доверие имеет критически важное значение.

Дополнительную информацию см. на сайте: https://phemex.com/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2819515/Image.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2819516/Phemex_Logo.jpg