Phemex présente un nouveau logo et un nouveau design pour sa plateforme, inaugurant ainsi une nouvelle ère pour la marque

APIA, Samoa, 12 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, l'une des crypto-bourses les plus efficaces, a dévoilé un nouveau logo et un design de plateforme modernisé, marquant le début de sa démarche de rebranding plus large. La nouvelle identité visuelle reflète l'évolution continue de Phemex, qui est passée d'une plateforme de trading à haute performance à une plateforme complète d'actifs numériques, réunissant vitesse, précision et simplicité pensée pour l'utilisateur dans une esthétique cohérente.

Améliorations visuelles clés

Conception d'un nouveau logo : Le nouveau logo de Phemex évolue vers une composition dynamique à deux bougies - une forme minimaliste symbolisant la croissance, le mouvement et l'élan vers le haut. Les lignes jumelles représentent également l'équilibre, la continuité et la dualité entre la performance et la fiabilité.

Le nouveau logo de Phemex évolue vers une composition dynamique à deux bougies - une forme minimaliste symbolisant la croissance, le mouvement et l'élan vers le haut. Les lignes jumelles représentent également l'équilibre, la continuité et la dualité entre la performance et la fiabilité. Palette de dégradés raffinée : Le dégradé de couleurs actualisé passe du vert profond, qui représente la stabilité et la confiance, au bleu vif, qui exprime l'innovation et l'énergie du futur. Ce spectre unique renforce l'association de la marque avec la prospérité et le progrès.

Le dégradé de couleurs actualisé passe du vert profond, qui représente la stabilité et la confiance, au bleu vif, qui exprime l'innovation et l'énergie du futur. Ce spectre unique renforce l'association de la marque avec la prospérité et le progrès. Typographie raffinée : Les formes des lettres sont désormais construites sur une base géométrique distincte, s'éloignant des courbes douces pour aller vers des arêtes plus marquées et plus carrées. Ce mot-symbole, conçu avec précision, confère un sentiment accru de fiabilité et d'intégrité architecturale.

: Les formes des lettres sont désormais construites sur une base géométrique distincte, s'éloignant des courbes douces pour aller vers des arêtes plus marquées et plus carrées. Ce mot-symbole, conçu avec précision, confère un sentiment accru de fiabilité et d'intégrité architecturale. Modernisation de l'interface de la plateforme : Des visuels 3D actualisés, un système d'icônes unifié et des mises en page légères améliorent la convivialité et la concentration, offrant aux traders un environnement plus clair et plus intuitif, tant sur les ordinateurs de bureau que sur les téléphones portables.

Il s'agit du troisième logo dans l'histoire de Phemex. Le dessin original s'inspirait de la couronne de laurier de la déesse grecque Pheme, symbole de victoire et de prestige.

« Notre nouveau logo et le design de notre plateforme incarnent ce que Phemex représente aujourd'hui : la précision, la performance et le progrès », a déclaré Federico Variola, PDG de Phemex. « Cette refonte n'est pas seulement esthétique ; elle reflète l'état d'esprit qui a toujours défini Phemex : construire pour l'avenir tout en restant fidèle à nos valeurs fondamentales d'efficacité et de fiabilité. Au fur et à mesure que nous évoluons, nous continuons à offrir un environnement dans lequel les traders peuvent agir avec clarté et confiance. »

Ce rafraîchissement visuel constitue la base d'une initiative plus large de refonte de la marque, que Phemex lancera dans les semaines à venir. L'entreprise prévoit de lancer un nouveau portefeuille de marques et un système d'identité unifié qui reflète sa vision à long terme : redéfinir ce que signifient l'efficacité et la confiance dans l'avenir de la finance numérique.

À propos de Phemex

Fondée en 2019, Phemex est la plateforme de cryptomonnaies la plus performante, plébiscitée par plus de six millions de traders dans le monde. La plateforme propose des opérations au comptant et sur produits dérivés, du copy trading et des produits de gestion de patrimoine qui combinent parfaite fonctionnalité et sécurité de niveau institutionnel. Connue pour sa fiabilité et son côté innovant, Phemex se distingue par la priorité qu'elle accorde à l'expérience d'utilisation et à la transparence dans un secteur où la confiance est essentielle.

