APIA, Samoa, 12 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, una de las bolsas de criptomonedas más eficientes, presentó su nuevo logotipo y diseño de plataforma, lo que marca el inicio de un amplio proceso de renovación de la marca. La nueva identidad visual refleja la evolución continua de Phemex de un centro de operaciones de alto rendimiento hacia una plataforma integral de activos digitales, que une velocidad, precisión y simplicidad centrada en el usuario bajo una estética cohesiva.

Mejoras visuales clave

Phemex renueva su logotipo y diseño de la plataforma para dar paso a una nueva era de la marca (PRNewsfoto/Phemex)

Diseño nuevo del logotipo: el nuevo logotipo de Phemex evoluciona hacia una composición dinámica de dos velas, una forma minimalista que simboliza el crecimiento, el movimiento y el impulso ascendente. Las líneas gemelas también transmiten equilibrio, continuidad y dualidad entre rendimiento y confiabilidad.

el nuevo logotipo de Phemex evoluciona hacia una composición dinámica de dos velas, una forma minimalista que simboliza el crecimiento, el movimiento y el impulso ascendente. Las líneas gemelas también transmiten equilibrio, continuidad y dualidad entre rendimiento y confiabilidad. Paleta de degradado refinado: el degradado de color actualizado pasa de verde intenso, que representa estabilidad y confianza, a azul brillante, que expresa innovación y energía prospectiva. Este espectro único en su clase refuerza la asociación de la marca con la prosperidad y el progreso.

el degradado de color actualizado pasa de verde intenso, que representa estabilidad y confianza, a azul brillante, que expresa innovación y energía prospectiva. Este espectro único en su clase refuerza la asociación de la marca con la prosperidad y el progreso. Tipografía refinada : las formas de las letras ahora se construyen sobre una base geométrica distinta, que se aleja de curvas más suaves para acercarse a bordes más fuertes y cuadrados. Este logotipo distintivo, diseñado con precisión, transmite una mayor sensación de confiabilidad e integridad arquitectónica.

: las formas de las letras ahora se construyen sobre una base geométrica distinta, que se aleja de curvas más suaves para acercarse a bordes más fuertes y cuadrados. Este logotipo distintivo, diseñado con precisión, transmite una mayor sensación de confiabilidad e integridad arquitectónica. Interfaz de plataforma modernizada: las imágenes 3D actualizadas, un sistema de iconos unificado y diseños ligeros mejoran la usabilidad y la concentración, lo que ofrece a los operadores un entorno más ordenado e intuitivo tanto en computadoras de escritorio como en dispositivos móviles.

Este es el tercer logotipo en la historia de Phemex. El diseño original se inspiró en la corona de laurel de la diosa griega Pheme, un símbolo de victoria y prestigio.

"Nuestro nuevo logotipo y diseño de plataforma encarnan lo que representa Phemex hoy en día: precisión, rendimiento y progreso", señaló Federico Variola, director ejecutivo de Phemex. "Este nuevo diseño no es meramente estético; refleja la mentalidad que siempre ha definido a Phemex: construir para el futuro, mientras nos mantenemos fieles a nuestro núcleo de eficiencia y confiabilidad. A medida que evolucionamos, seguimos proporcionando un entorno en el que los operadores pueden actuar con transparencia y confianza".

Esta renovación visual marca la base de una iniciativa de cambio de marca más amplia que Phemex lanzará en las próximas semanas. La empresa planea introducir una nueva casa de marcas y un sistema de identidad unificado que refleje su visión a largo plazo: redefinir lo que significan la eficiencia y la confianza en el futuro de las finanzas digitales.

Acerca de Phemex

Phemex fue fundada en 2019 y es la plataforma de bolsa de criptomonedas más eficiente en la que confían más de 6 millones de operadores de todo el mundo. La plataforma ofrece trading al contado y con derivados, copy trading y productos de gestión patrimonial que combinan funcionalidad perfecta con seguridad de nivel institucional. Phemex es conocida por su confiabilidad y ventaja innovadora, y se destaca por priorizar la experiencia del usuario y la transparencia en una industria en la que la confianza es esencial.

