Alignée sur la politique nationale des Émirats arabes unis en matière de sécurité de l'informatique en nuage et approuvée par le Conseil de cybersécurité du pays, la plateforme fournit des contrôles de sécurité, de conformité et de gouvernance des données pour l'innovation dans le secteur gouvernemental et les industries réglementées des Émirats arabes unis

Le service commercial est désormais disponible pour les secteurs public et privé dans l'ensemble des Émirats arabes unis, ce qui permet à toutes les organisations réglementées d'accéder immédiatement au nuage informatique dans le pays

DUBAÏ, EAU, 4 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de la stratégie nationale de cybersécurité des Émirats arabes unis, le groupe technologique mondial e& et Amazon Web Services, Inc. (AWS), une société d'Amazon.com, Inc. ont annoncé aujourd'hui la disponibilité commerciale et la préparation opérationnelle complète de la plateforme « UAE Sovereign Launchpad », une offre en nuage destinée à accélérer l'adoption des services infonuagiques et d'IA par les agences gouvernementales des Émirats arabes unis, ainsi que par les clients réglementés dans les secteurs de la santé, des services financiers, de l'éducation, de l'espace, du pétrole et du gaz, ou dans les secteurs non marchands.

Entrée en service et disponibilité commerciale aux Émirats arabes unis de la plateforme « UAE Sovereign Launchpad », proposée par e& et alimentée par AWS

Alimentée par AWS, proposée par e& et approuvée par le Conseil de cybersécurité des Émirats arabes unis (CSC), la plateforme « UAE Sovereign Launchpad » contribue à l'évolution des Émirats arabes unis vers une infrastructure numérique nationale plus sûre. Elle permet aux agences gouvernementales et aux clients de déployer toutes leurs charges de travail, à l'exception de celles classées Secret et Top Secret, tout en garantissant l'alignement sur la politique nationale de sécurité de l'informatique en nuage du CSC des Émirats arabes unis.

Hébergée dans la région Moyen-Orient (EAU) d'AWS et gérée par e& enterprise, la plateforme « UAE Sovereign Launchpad » arrive à un moment où les industries réglementées de la région sont confrontées à une pression croissante pour protéger les données critiques, se conformer aux réglementations nationales et répondre aux défis émergents en matière de cybersécurité. La plateforme y apporte une réponse directe en offrant un environnement robuste et rentable qui fait coexister gouvernance des données, conformité et innovation comme des principes architecturaux fondamentaux.

Conçue pour les secteurs exigeant des normes de conformité et de sécurité élevées, elle constitue une voie accélérée vers l'adoption d'un nuage informatique sécurisé tout en maintenant la résidence des données, la visibilité complète des ressources infonuagiques et les contrôles de gouvernance au sein du pays.

Son Excellence Mohamed Al Kuwaiti, responsable de la cybersécurité au sein du gouvernement des Émirats arabes unis et président du Conseil de cybersécurité du pays, commente ainsi l'événement : « La plateforme "UAE Sovereign Launchpad" marque une étape cruciale dans le parcours de transformation numérique de notre nation. Cette collaboration entre e& et AWS montre comment nous pouvons tirer parti de l'innovation mondiale en matière de nuage informatique tout en respectant les exigences de la politique nationale des Émirats arabes unis relatives à la sécurité de l'informatique en nuage. En fournissant un cadre qui s'aligne sur notre politique nationale de sécurité de l'informatique en nuage, nous aidons les entités gouvernementales et les industries réglementées à accélérer leur adoption de technologies avancées d'IA et de nuage informatique. Cette initiative améliore non seulement notre cyberrésilience, mais renforce aussi la position des Émirats arabes unis comme leader de l'innovation numérique sécurisée. »

Khalid Murshed, directeur général d'e& enterprise, a déclaré : « Nous sommes fiers de fournir cette plateforme unique qui accélère l'adoption de l'informatique en nuage sécurisée dans les Émirats arabes unis. En collaboration avec AWS et le Conseil de cybersécurité des Émirats arabes unis, nous donnons aux organisations et aux entreprises les moyens d'atteindre leurs objectifs de conformité et de respect des réglementations, sans compromettre l'innovation ou l'agilité. Grâce au lancement de la plateforme "UAE Sovereign Launchpad", les organisations peuvent déployer leurs charges de travail dans le nuage AWS en toute confiance, car elles savent que la conformité et la sécurité sont des principes fondamentaux intégrés dans l'architecture de la plateforme. »

Tanuja Randery, directrice générale et vice-présidente d'AWS pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, a ajouté : « Conçue dans le respect de la réglementation des Émirats arabes unis et des principes de vérification systématique, la plateforme "UAE Sovereign Launchpad" propose une architecture en nuage prête pour la production, hébergée aux Émirats arabes unis et gérée par e& enterprise. Le déploiement complet de la plateforme marque un tournant dans la transformation numérique régionale, en permettant aux organisations des secteurs public et privé d'accélérer leur passage à l'informatique en nuage en toute confiance. Notre collaboration avec e& enterprise et le Conseil de cybersécurité des Émirats arabes unis associe la sécurité, l'innovation et l'ampleur inégalées des services d'AWS aux compétences locales approfondies nécessaires pour répondre aux normes réglementaires et de cybersécurité des Émirats arabes unis. Nous sommes pleinement déterminés à soutenir les ambitions numériques des Émirats arabes unis et nous sommes fiers de contribuer à construire un avenir sûr, innovant et résilient pour la nation. »

En intégrant des contrôles de sécurité à vérification systématique, des options de gestion des clés dans le pays et l'automatisation de l'établissement de rapports de conformité, la plateforme « UAE Sovereign Launchpad » aide les organisations à se concentrer sur l'innovation sans compromettre leurs obligations réglementaires ou de gouvernance.

La plateforme « UAE Sovereign Launchpad » a été annoncée pour la première fois en mai 2025 dans le cadre d'une initiative plus large visant à accélérer l'adoption de l'informatique en nuage et de l'IA dans le secteur public et les industries réglementées des Émirats arabes unis. Marquant une nouvelle étape dans le parcours du pays vers l'informatique en nuage, du concept et de la collaboration à la disponibilité à l'échelle nationale, elle vient soutenir la vision « We the UAE 2031 » des Émirats arabes unis en contribuant à construire un écosystème numérique fiable, conforme et résilient. Elle offre aux organisations des secteurs public et privé une voie robuste, conforme et rentable pour moderniser leurs opérations en toute sécurité dans le nuage, tout en renforçant la résilience numérique globale des Émirats arabes unis.

La plateforme « UAE Sovereign Launchpad » est immédiatement disponible auprès d'e& enterprise. Les organisations peuvent commencer par une évaluation de leur état de préparation ou passer directement au déploiement pour la production.

Pour en savoir plus sur la plateforme « UAE Sovereign Cloud Launchpad » et sur la façon dont votre organisation peut démarrer, consultez le site Sovereign Launchpad

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2813002/e_UAE_Sovereign.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2458296/5600424/e_and_AR_Logo.jpg