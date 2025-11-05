e&が提供し、AWSが支えるUAEソブリン・ローンチパッドが稼働を開始し、UAE全土で商用利用可能となった

UAE の国家クラウドセキュリティポリシーに準拠し、UAE Cybersecurity Council によって承認されたこのランチパッドは、UAE の政府機関および規制対象産業全体のイノベーションのためのセキュリティ、コンプライアンス、およびデータガバナンス制御を提供します。

アラブ首長国連邦全土の公共部門と民間部門で商用サービスが利用可能になり、すべての規制対象組織が国内のクラウドにすぐにアクセスできるようになった

ドバイ（UAE）, 2025年11月5日 /PRNewswire/ -- UAE国家サイバーセキュリティ戦略に沿って、世界的なテクノロジーグループのe&とAmazon.com, Inc.傘下のAmazon Web Services, Inc.（AWS）は本日、UAEソブリン・ローンチパッドの商用提供開始と完全な運用準備完了を発表しました。これは、UAE政府機関のほか、医療、金融サービス、教育、宇宙、石油・ガス、非営利セクターの規制対象顧客向けにクラウドおよびAIサービスの導入を促進するクラウドサービスです。

AWSを活用し、e&が提供し、UAE Cybersecurity Council（CSC）が承認したUAEソブリン・ローンチパッドは、UAEがより安全な国家デジタル インフラストラクチャを目指す取り組みに貢献します。これにより、政府機関と顧客は、UAE CSCの国家クラウド セキュリティ ポリシーに準拠しながら、機密および最高機密として分類されるものを除くすべてのワークロードを展開できるようになります。

UAE Sovereign Launchpad offered by e& and powered by AWS is now live and commercially available across UAE

AWS中東（UAE）リージョンでホストされ、e& enterpriseによって管理されているUAEソブリン・ローンチパッドは、この地域の規制産業が重要なデータの保護、国家規制への準拠、新たなサイバーセキュリティの課題への対処に対するプレッシャーの高まりに直面している時期に登場しました。ランチパッドはこれらの課題に直接対処し、データ ガバナンス、コンプライアンス、イノベーションがコア アーキテクチャ原則として共存する、堅牢でコスト効率の高い環境を提供します。

高いコンプライアンスとセキュリティ基準が求められる分野向けに構築されたこのローンチパッドは、データの保存場所、クラウド リソース全体の包括的な可視性、国内のガバナンス制御を維持しながら、安全なクラウド導入への迅速な道筋を提供します。

H.E.UAE政府のサイバーセキュリティ責任者であり、UAE Cybersecurity Councilの議長であるMohamed Al Kuwaiti博士は次のようにコメントしました。「UAEソブリン・ローンチパッドは、わが国のデジタル変革の道のりにおける重要な節目となります。e&とAWSのこのコラボレーションは、UAE 国家クラウドセキュリティ ポリシーの要件に準拠しながら、グローバル クラウド イノベーションを活用する方法を示しています。私たちの国家クラウドセキュリティ ポリシーに準拠したフレームワークを提供することで、政府機関や規制対象業界が高度なクラウドおよびAIテクノロジーの導入を加速できるようにしています。この取り組みは、サイバーレジリエンスを強化するだけでなく、安全なデジタルイノベーションのリーダーとしてのUAEの地位を強化するものでもあります。」

e& enterpriseの最高経営責任者（CEO）であるKhalid Murshed氏は次のように述べています。「UAEにおける安全なクラウド導入を促進するこの独自のプラットフォームを提供できることを誇りに思います。私たちはAWSおよびUAE Cybersecurity Councilと連携して、イノベーションや俊敏性を損なうことなく、組織がコンプライアンスと規制遵守の目標を達成できるよう支援しています。UAEソブリン・ローンチパッドが稼働を開始したことで、コンプライアンスとセキュリティがプラットフォームのアーキテクチャに組み込まれた基本原則であることを認識した組織は、自信を持ってAWSクラウドにワークロードを展開できるようになりました。」

AWSの欧州・中東・アフリカ（EMEA）担当マネージング ディレクター兼副社長であるTanuja Randery氏は次のように付け加えました。「UAEの規制コンプライアンスとゼロトラスト原則に基づいて構築されたUAEソブリン・ローンチパッドは、UAE内でホストされ、e& enterpriseによって管理される、本番環境対応のクラウドアーキテクチャを提供します。ランチパッドの完全展開は、地域のデジタル変革にとって極めて重要な瞬間であり、公共部門と民間部門の組織が自信を持ってクラウドへの移行を加速できるようにします。e& enterpriseおよびUAE Cybersecurity Councilとの連携により、AWSのサービスの比類のないセキュリティ、イノベーション、幅広さと、UAEの規制およびサイバーセキュリティ基準を満たすように設計された深いローカル専門知識が融合されます。私たちはUAEのデジタル化への取り組みを支援することに全力で取り組んでおり、この国の安全で革新的、かつ強靭な未来の構築に貢献できることを誇りに思います。」

UAEソブリン・ローンチパッドは、ゼロトラスト セキュリティ制御、国内のキー管理オプション、自動化されたコンプライアンス レポートを組み込むことで、組織がガバナンスや規制上の義務を損なうことなくイノベーションに集中できるようにします。

UAEソブリン・ローンチパッドは、UAEの公共部門および規制産業全体でクラウドとAIの導入を加速するための広範な取り組みの一環として、2025年5月に初めて発表されました。この発表は、構想とコラボレーションから国家規模の準備まで、UAEのクラウドへの取り組みにおける新たな段階を示すものであり、UAEの「We the UAE 2031」ビジョンをサポートし、信頼性が高く、準拠した、回復力のあるデジタルエコシステムを構築するものです。これは、UAE全体のデジタル回復力を強化しながら、公共部門および民間部門の組織がクラウド内で安全に業務を近代化するための、堅牢で準拠したコスト効率の高い方法を提供します。

UAEソブリン・ローンチパッドは、e& enterpriseを通じてすぐにご利用いただけます。組織は準備状況の評価から始めることも、直接本番環境への展開に移行することもできます。

UAEソブリン・クラウド・ローンチパッドの詳細と、組織での開始方法については、ソブリン・ローンチパッドをご覧ください。

写真 -https://mma.prnewswire.com/media/2813002/e_UAE_Sovereign.jpg

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2458296/5600424/e_and_AR_Logo.jpg

問い合わせ先：Nancy Sudheer、[email protected]、+971 50 705 5290

SOURCE e&