In Übereinstimmung mit der nationalen Cloud-Sicherheitsrichtlinie der Vereinigten Arabischen Emirate und mit Unterstützung des Cybersecurity Council der Vereinigten Arabischen Emirate bietet das Launchpad Sicherheit, Compliance und Datenverwaltungskontrollen für Innovationen in Regierungs- und regulierten Branchen in den VAE

Der kommerzielle Dienst ist nun für den öffentlichen und privaten Sektor in den gesamten Vereinigten Arabischen Emiraten verfügbar und bietet jeder regulierten Organisation einen sofortigen Zugang zur Cloud im Land

DUBAI, VAE, 4. November 2025 /PRNewswire/ -- Im Einklang mit der nationalen Cybersicherheitsstrategie der Vereinigten Arabischen Emirate gaben der globale Technologiekonzern e& und Amazon Web Services, Inc. (AWS), ein Unternehmen von Amazon.com, Inc., heute die kommerzielle Verfügbarkeit und volle Betriebsbereitschaft des UAE Sovereign Launchpad bekannt, einem Cloud-Angebot, das die Einführung von Cloud- und KI-Diensten für Regierungsbehörden der Vereinigten Arabischen Emirate sowie für regulierte Kunden in den Bereichen Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Bildung, Raumfahrt, Öl und Gas sowie gemeinnützige Organisationen beschleunigt.

Das von e& angebotene und von AWS betriebene UAE Sovereign Launchpad ist nun live und in den gesamten Vereinigten Arabischen Emiraten kommerziell verfügbar

Das UAE Sovereign Launchpad wird von AWS betrieben, von e& angeboten und vom Cybersecurity Council (CSC) der Vereinigten Arabischen Emirate unterstützt. Es trägt dazu bei, die nationale digitale Infrastruktur der VAE sicherer zu machen. Es ermöglicht Regierungsbehörden und Kunden, alle Workloads mit Ausnahme der als „Secret" und „Top Secret" klassifizierten Workloads bereitzustellen und gleichzeitig die Einhaltung der nationalen Cloud-Sicherheitsrichtlinie des CSC der VAE sicherzustellen.

Das UAE Sovereign Launchpad, das in der AWS-Region Naher Osten (VAE) gehostet und von e& enterprise verwaltet wird, kommt zu einer Zeit, in der regulierte Branchen in der Region einem zunehmenden Druck ausgesetzt sind, kritische Daten zu schützen, nationale Vorschriften einzuhalten und neue Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit zu bewältigen. Das Launchpad geht diese Herausforderungen direkt an und bietet eine robuste, kosteneffiziente Umgebung, in der Datenverwaltung, Compliance und Innovation als zentrale Architekturprinzipien nebeneinander bestehen.

Das Launchpad wurde für Branchen entwickelt, die hohe Compliance- und Sicherheitsstandards erfordern, und bietet einen beschleunigten Weg zur sicheren Cloud-Einführung unter Beibehaltung der Datenresidenz, umfassender Transparenz über Cloud-Ressourcen und Governance-Kontrollen innerhalb des Landes.

S. E. Dr. Mohamed Al Kuwaiti, Leiter der Cybersicherheit der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate und Vorsitzender des VAE-Cybersicherheitsrats, kommentierte: „Das UAE Sovereign Launchpad ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg der digitalen Transformation unseres Landes. Diese Zusammenarbeit zwischen e& und AWS zeigt, wie wir globale Cloud-Innovationen nutzen und gleichzeitig die Anforderungen der nationalen Cloud-Sicherheitsrichtlinie der VAE einhalten können. Durch die Bereitstellung eines Rahmens, der mit unserer nationalen Cloud-Sicherheitsrichtlinie im Einklang steht, ermöglichen wir Regierungsstellen und regulierten Branchen eine schnellere Einführung fortschrittlicher Cloud- und KI-Technologien. Diese Initiative verbessert nicht nur unsere Cyber-Resilienz, sondern stärkt auch die Position der VAE als führende Nation im Bereich sicherer digitaler Innovationen."

Khalid Murshed, Chief Executive Officer von e& enterprise, sagte: „Wir sind stolz darauf, diese einzigartige Plattform bereitzustellen, die die sichere Einführung der Cloud in den VAE beschleunigt. Zusammen mit AWS und dem Cybersecurity Council der VAE ermöglichen wir es Unternehmen, Compliance- und Regulierungsziele zu erreichen, ohne dabei Kompromisse bei Innovation oder Agilität eingehen zu müssen. Mit dem Start des UAE Sovereign Launchpad können Unternehmen nun Workloads auf der AWS-Cloud bereitstellen und sich darauf verlassen, dass Compliance und Sicherheit grundlegende Prinzipien sind, die in die Architektur der Plattform integriert sind."

Tanuja Randery, Managing Director und Vice President von AWS, Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA), fügte hinzu: „Das UAE Sovereign Launchpad wurde unter Berücksichtigung der regulatorischen Compliance-Anforderungen der VAE und nach Zero-Trust-Prinzipien entwickelt und bietet eine produktionsreife Cloud-Architektur, die in den VAE gehostet und von e& enterprise verwaltet wird. Die vollständige Einführung des Launchpads ist ein entscheidender Moment für die digitale Transformation in der Region und ermöglicht es Organisationen des öffentlichen und privaten Sektors, ihren Weg in die Cloud mit Zuversicht zu beschleunigen. Unsere Zusammenarbeit mit e& enterprise und dem UAE Cybersecurity Council kombiniert die beispiellose Sicherheit, Innovation und Breite der AWS-Services mit fundiertem lokalem Fachwissen, das darauf ausgerichtet ist, die regulatorischen und Cybersicherheitsstandards der VAE zu erfüllen. Wir engagieren uns intensiv für die Unterstützung der digitalen Ambitionen der VAE und sind stolz darauf, zum Aufbau einer sicheren, innovativen und widerstandsfähigen Zukunft für das Land beizutragen."

Durch die Integration von Zero-Trust-Sicherheitskontrollen, Optionen für die Schlüsselverwaltung im Land und automatisierte Compliance-Berichte ermöglicht das UAE Sovereign Launchpad Organisationen, sich auf Innovationen zu konzentrieren, ohne ihre Governance- oder regulatorischen Verpflichtungen zu beeinträchtigen.

Das UAE Sovereign Launchpad wurde erstmals im Mai 2025 als Teil einer umfassenderen Initiative zur Beschleunigung der Einführung von Cloud und KI im öffentlichen Sektor und in regulierten Branchen der VAE angekündigt. Die Ankündigung markiert eine neue Phase in der Cloud-Entwicklung des Landes – vom Konzept über die Zusammenarbeit bis hin zur landesweiten Einsatzbereitschaft – und unterstützt die Vision „We the UAE 2031" der VAE sowie den Aufbau eines vertrauenswürdigen, konformen und widerstandsfähigen digitalen Ökosystems. Es bietet Organisationen des öffentlichen und privaten Sektors einen robusten, konformen und kosteneffizienten Weg, ihre Abläufe sicher in der Cloud zu modernisieren und gleichzeitig die digitale Widerstandsfähigkeit der VAE insgesamt zu stärken.

Das UAE Sovereign Launchpad ist ab sofort über e& enterprise verfügbar. Unternehmen können mit einer Bereitschaftsbewertung beginnen oder direkt zur Produktionseinführung übergehen.

Um mehr über das UAE Sovereign Cloud Launchpad zu erfahren und darüber, wie Ihr Unternehmen damit beginnen kann, besuchen Sie Sovereign Launchpad

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2813002/e_UAE_Sovereign.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2458296/5600424/e_and_AR_Logo.jpg

