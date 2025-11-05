En el comunicado, A plataforma UAE Sovereign Launchpad oferecida pela e& com tecnologia da AWS está agora operacional e disponível comercialmente nos Emirados Árabes Unidos, emitido 05-Nov-2025 por e& a través de PR Newswire, informamos que el comunicado se transmitió por error en portugués en lugar de español por PR Newswire. A continuación, la versión correcta y actualizada del comunicado, con el titular correcto:

La plataforma UAE Sovereign Launchpad, ofrecida por e& e impulsada por AWS, ya está disponible a nivel comercial en los EAU

Alineada con la Política Nacional de Seguridad en la Nube de los Emiratos Árabes Unidos y respaldada por el Consejo de Ciberseguridad de los Emiratos Árabes Unidos, la plataforma proporciona controles de seguridad, cumplimiento normativo y gobernanza de datos para innovar en las industrias gubernamentales y reguladas de los Emiratos Árabes Unidos

El servicio comercial ahora está disponible para los sectores público y privado en los EAU, lo que proporciona a todas las organizaciones reguladas una ruta inmediata a la nube en el país

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 5 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- En consonancia con la Estrategia Nacional de Seguridad Cibernética de los Emiratos Árabes Unidos, el grupo tecnológico global e& y Amazon Web Services, Inc. (AWS), una empresa de Amazon.com, Inc., anunciaron hoy la disponibilidad comercial y la plena disponibilidad operativa de la UAE Sovereign Launchpad, una oferta en la nube que acelera la adopción de servicios en la nube y de inteligencia artificial para las agencias gubernamentales de los Emiratos Árabes Unidos, junto con clientes regulados en los sectores de atención médica, servicios financieros, educación, espacio, petróleo y gas, y sin fines de lucro.

Con el respaldo de AWS, ofrecida por e& y respaldada por el Consejo de Ciberseguridad (CSC) de los Emiratos Árabes Unidos, la UAE Sovereign Launchpad contribuye en el recorrido de los Emiratos Árabes Unidos hacia una infraestructura digital nacional más segura. Permite a las agencias gubernamentales y a los clientes implementar todas las cargas de trabajo, excepto las clasificadas como secretas y de alto secreto, a la vez que garantiza la alineación con la Política Nacional de Seguridad en la Nube del CSC de los Emiratos Árabes Unidos.

La plataforma UAE Sovereign Launchpad, que se encuentra en la región de Oriente Medio (EAU) de AWS y está gestionada por e& enterprise, llega en un momento en que las industrias reguladas de la región se enfrentan a una presión cada vez mayor para salvaguardar los datos críticos, alinearse con las regulaciones nacionales y abordar los desafíos emergentes de ciberseguridad. La plataforma aborda directamente estos desafíos al ofrecer un entorno sólido y rentable en el que la gobernanza de datos, el cumplimiento normativo y la innovación coexisten como principios arquitectónicos básicos.

Diseñada para sectores que exigen altos estándares de cumplimiento normativo y seguridad, la plataforma proporciona una ruta rápida para asegurar la adopción de la nube mientras se mantiene la residencia de datos, la visibilidad integral de los recursos de la nube y los controles de gobernanza dentro del país.

Su excelencia Dr. Mohamed Al Kuwaiti, jefe de Ciberseguridad del Gobierno de los EAU y presidente del Consejo de Ciberseguridad de los EAU, comentó: "UAE Sovereign Launchpad marca un hito importante en el recorrido hacia la transformación digital de nuestra nación. Esta colaboración entre e& y AWS demuestra cómo podemos aprovechar la innovación global en la nube mientras cumplimos con los requisitos de la Política Nacional de Seguridad en la Nube de los Emiratos Árabes Unidos. Al proporcionar un marco que se alinea con nuestra Política Nacional de Seguridad en la Nube, permitimos que las entidades gubernamentales y las industrias reguladas aceleren su adopción de tecnologías avanzadas de IA y en la nube. Esta iniciativa no solo mejora nuestra resiliencia cibernética, sino que también refuerza la posición de los EAU como líder en innovación digital segura".

Khalid Murshed, director ejecutivo de e& enterprise, expresó: "Estamos orgullosos de ofrecer esta plataforma única que acelera la adopción segura de la nube en los Emiratos Árabes Unidos. Junto con AWS y el Consejo de Ciberseguridad de los Emiratos Árabes Unidos, estamos empoderando a las organizaciones para que cumplan con los objetivos de cumplimiento y cumplimiento normativo sin comprometer la innovación o la agilidad. Al estar ya en funcionamiento UAE Sovereign Launchpad, las organizaciones pueden implementar cargas de trabajo en la nube de AWS con la confianza de saber que el cumplimiento normativo y la seguridad son principios fundamentales integrados en la arquitectura de la plataforma".

Tanuja Randery, directora general y vicepresidenta de AWS, Europa, Medio Oriente y África (EMEA), agregó: "Construida con el cumplimiento normativo de los EAU y los principios de confianza cero, UAE Sovereign Launchpad ofrece una arquitectura en la nube lista para la producción alojada dentro de los EAU y administrada por e& enterprise. La implementación completa de la plataforma marca un momento crucial para la transformación digital regional, ya que permite a las organizaciones de los sectores público y privado acelerar su recorrido hacia la nube con confianza. Nuestra colaboración con e& enterprise y el Consejo de Ciberseguridad de los EAU combina la seguridad, la innovación y la amplitud incomparables de los servicios de AWS con la profunda experiencia local diseñada para cumplir con los estándares regulatorios y de ciberseguridad de los EAU. Estamos profundamente comprometidos con el apoyo a las ambiciones digitales de los EAU y estamos orgullosos de ayudar a construir un futuro seguro, innovador y resistente para la nación".

Al incorporar controles de seguridad de confianza cero, opciones de gestión de claves en el país e informes de cumplimiento automatizados, UAE Sovereign Launchpad permite a las organizaciones centrarse en la innovación sin comprometer su gobernanza u obligaciones regulatorias.

UAE Sovereign Launchpad se anunció por primera vez en mayo de 2025 como parte de una iniciativa más amplia para acelerar la adopción de la nube y la IA en el sector público y las industrias reguladas de los EAU. El anuncio marca una nueva fase en el recorrido de la nación hacia la nube, desde el concepto y la colaboración hasta la preparación a escala nacional, para apoyar la visión de los EAU "We the UAE 2031" (Nosotros, EAU de 2031) y construir un ecosistema digital confiable, compatible y resiliente. La plataforma ofrece una vía sólida, compatible y rentable para que las organizaciones del sector público y privado modernicen sus operaciones de forma segura en la nube al tiempo que fortalecen la resiliencia digital general de los EAU.

UAE Sovereign Launchpad está disponible de inmediato a través de e& enterprise. Las organizaciones pueden comenzar con una evaluación de preparación o pasar directamente a implementarla en la producción.

Para obtener más información sobre la plataforma UAE Sovereign Cloud Launchpad y sobre cómo puede comenzar su organización, visite Sovereign Launchpad.

