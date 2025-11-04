La plataforma UAE Sovereign Launchpad, ofrecida por e&, ya está operativa en EAU

- La plataforma UAE Sovereign Launchpad, ofrecida por e& y con tecnología de AWS, ya está operativa y disponible comercialmente en los Emiratos Árabes Unidos

En consonancia con la Política Nacional de Seguridad en la Nube de los EAU y avalada por el Consejo de Ciberseguridad de los EAU, la plataforma de lanzamiento proporciona controles de seguridad, cumplimiento y gobernanza de datos para la innovación en los sectores gubernamentales y regulados de los EAU.

El servicio comercial ya está disponible para los sectores público y privado en todo el país, lo que ofrece a todas las organizaciones reguladas una vía inmediata a la nube nacional.

DUBAI, EAU, 4 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- En consonancia con la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de los EAU, el grupo tecnológico global e& y Amazon Web Services, Inc. (AWS), una empresa de Amazon.com, Inc., anunciaron hoy la disponibilidad comercial y la plena operatividad de UAE Sovereign Launchpad, una oferta en la nube que acelera la adopción de servicios en la nube y de IA para las agencias gubernamentales de los EAU, junto con clientes regulados en los sectores de salud, servicios financieros, educación, espacio, petróleo y gas, y organizaciones sin ánimo de lucro.

Impulsada por AWS, ofrecida por e& y avalada por el Consejo de Ciberseguridad de los EAU (CSC), la plataforma UAE Sovereign Launchpad contribuye al camino de los EAU hacia una infraestructura digital nacional más segura. Permite a los organismos gubernamentales y a los clientes implementar todas las cargas de trabajo, excepto las clasificadas como Secretas y de Máximo Secreto, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de la Política Nacional de Seguridad en la Nube del CSC de los EAU.

La plataforma UAE Sovereign Launchpad, alojada en la región de AWS Oriente Medio (EAU) y gestionada por e& enterprise, llega en un momento en que las industrias reguladas de la región se enfrentan a una creciente presión para proteger los datos críticos, cumplir con las normativas nacionales y abordar los nuevos desafíos de ciberseguridad. La plataforma responde directamente a estos desafíos, ofreciendo un entorno robusto y rentable donde la gobernanza de datos, el cumplimiento normativo y la innovación coexisten como principios arquitectónicos fundamentales.

Diseñada para sectores que requieren altos estándares de cumplimiento y seguridad, la plataforma de lanzamiento proporciona una vía acelerada para la adopción segura de la nube, manteniendo al mismo tiempo la residencia de los datos, una visibilidad integral de los recursos en la nube y controles de gobernanza dentro del país.

Su Excelencia el doctor Mohamed Al Kuwaiti, jefe de Ciberseguridad del Gobierno de los EAU y presidente del Consejo de Ciberseguridad de los EAU, comentó: "La plataforma UAE Sovereign Launchpad representa un hito significativo en el proceso de transformación digital de nuestra nación. Esta colaboración entre e& y AWS demuestra cómo podemos aprovechar la innovación global en la nube, cumpliendo al mismo tiempo con los requisitos de la Política Nacional de Seguridad en la Nube de los EAU. Al proporcionar un marco que se alinea con nuestra Política Nacional de Seguridad en la Nube, estamos permitiendo que las entidades gubernamentales y las industrias reguladas aceleren la adopción de tecnologías avanzadas de nube e IA. Esta iniciativa no solo mejora nuestra ciberresiliencia, sino que también refuerza la posición de los EAU como líder en innovación digital segura".

Khalid Murshed, consejero delegado de e& enterprise, declaró: "Nos enorgullece presentar esta plataforma única que acelera la adopción segura de la nube en los EAU. Junto con AWS y el Consejo de Ciberseguridad de los EAU, estamos capacitando a las organizaciones para que cumplan con los objetivos de cumplimiento normativo sin sacrificar la innovación ni la agilidad. Con el lanzamiento de UAE Sovereign Launchpad, las organizaciones pueden implementar cargas de trabajo en la nube de AWS con la confianza de que el cumplimiento y la seguridad son principios fundamentales integrados en la arquitectura de la plataforma".

Tanuja Randery, directora general y vicepresidenta de AWS para Europa, Oriente Medio y África (EMEA), añadió: "Diseñado conforme a la normativa de los EAU y los principios de confianza cero, UAE Sovereign Launchpad ofrece una arquitectura de nube lista para producción, alojada en los EAU y gestionada por e& enterprise. El despliegue completo del launchpad marca un hito para la transformación digital regional, permitiendo a las organizaciones del sector público y privado acelerar su migración a la nube con total confianza. Nuestra colaboración con e& enterprise y el Consejo de Ciberseguridad de los EAU combina la seguridad, la innovación y la amplitud de los servicios de AWS con la profunda experiencia local diseñada para cumplir con los estándares de ciberseguridad y normativas de los EAU. Estamos firmemente comprometidos con el desarrollo digital de los EAU y nos enorgullece contribuir a la construcción de un futuro seguro, innovador y resiliente para la nación".

Al incorporar controles de seguridad de confianza cero, opciones de gestión de claves locales e informes de cumplimiento automatizados, la plataforma UAE Sovereign Launchpad permite a las organizaciones centrarse en la innovación sin comprometer sus obligaciones de gobernanza o regulatorias.

La plataforma UAE Sovereign Launchpad se anunció por primera vez en mayo de 2025 como parte de una iniciativa más amplia para acelerar la adopción de la nube y la IA en el sector público y las industrias reguladas de los EAU. Este anuncio marca una nueva etapa en la trayectoria de la nube en el país, desde la concepción y la colaboración hasta la preparación a escala nacional, apoyando la visión "EAU 2031" y construyendo un ecosistema digital confiable, conforme a la normativa y resiliente. Proporciona una vía sólida, conforme a la normativa y rentable para que las organizaciones del sector público y privado modernicen sus operaciones de forma segura en la nube, al tiempo que fortalece la resiliencia digital general de los EAU.

La plataforma UAE Sovereign Launchpad está disponible de inmediato a través de e& enterprise. Las organizaciones pueden comenzar con una evaluación de preparación o pasar directamente a la implementación en producción.

Para obtener más información sobre la plataforma de lanzamiento de la nube soberana de los EAU y cómo su organización puede comenzar, visite Sovereign Launchpad

