由 e& 提供、AWS 驅動的阿聯酋主權發射平台現已正式上線，並於阿聯酋全境開放商業使用

UAE Sovereign Launchpad 由 e& 企業管理，部署於 AWS 中東（阿聯酋）區域。該平台的推出正值該地區受監管產業面臨日益嚴峻的挑戰：既需保障關鍵數據安全、符合國家法規要求，更要應對層出不窮的網路安全威脅。該平台直面這些挑戰，提供強大且具成本效益的運算環境，將數據治理、合規性與創新能力作為核心架構原則並存發展。

專為高合規性與安全標準產業打造，該平台提供加速採用安全雲端服務的途徑，同時確保數據駐留於本國境內、實現跨雲端資源的全面可視性，並維持境內的治理控制機制。

阿聯酋政府網路安全主管兼阿聯酋網路安全委員會主席Mohamed Al Kuwaiti 博士閣下表示：「UAE Sovereign Launchpad 標誌著我國數碼轉型進程中的重要里程碑。e&與AWS的此次合作，彰顯出我們如何在遵循阿聯酋國家雲端安全政策要求的前提下，充分運用全球雲端創新技術。透過提供符合我國《國家雲端安全政策》的框架，我們正協助政府機關與受監管產業加速採用先進的雲端與人工智能技術。這項計劃不僅提升我們的網路復原力，還加強阿聯酋作為安全數碼創新領導者的地位。」

e& enterprise 行政總裁 Khalid Murshed 表示：「我們自豪地推出這個獨特平台，加速推動阿聯酋安全雲端採用的進程。我們與 AWS 以及阿聯酋網路安全委員會攜手合作，正協助各組織達成合規與監管目標，同時確保創新能力與營運敏捷性不受影響。隨著 UAE Sovereign Launchpad 正式上線，各大機構現可安心將工作負載部署於 AWS 雲端環境——該平台架構已將合規性與安全性深植為核心原則。」

AWS 歐洲、中東及非洲 EMEA 區域董事總經理兼副總裁塔努賈•蘭德瑞補充道：「阿聯酋主權發射台基於阿聯酋法規合規性與零信任原則打造，提供一套部署於阿聯酋境內、由e&企業管理的生產就緒型雲端架構。」此平台全面啟用標誌著區域數碼轉型的重要里程碑，將賦能公私部門組織自信加速邁向雲端之旅。我們與 e& enterprise 以及阿聯酋網路安全委員會的合作，將 AWS 服務無與倫比的安全性、創新力與廣度，結合深耕當地的專業知識，專為滿足阿聯酋法規與網路安全標準而設計。我們深刻致力支持阿聯酋的數碼雄心，並為國家建立安全、創新和有彈性的未來感到自豪。」

阿聯酋 Sovereign Launchpad 透過嵌入零信任安全控制、國內金鑰管理選項和自動合規報告，使機構能夠專注於創新，而不影響其治理或監管義務。

阿聯酋主權啟動平台於 2025 年 5 月首度公佈，作為加速阿聯酋公共部門與受監管產業採用雲端及人工智能科技廣泛計畫之一環。此項公告標誌著該國雲端發展歷程邁入新階段——從概念構思與協作推進，邁向全國規模的全面就緒——此舉將支持阿聯酋《We the UAE 2031》，並致力打造值得信賴、合規且具韌性的數碼生態系統。該方案為公私部門組機構提供強健、合規且具成本效益的途徑，使其能在雲端環境中安全地實現營運現代化，同時強化阿聯酋整體的數碼韌性。

UAE Sovereign Launchpad 現已透過e&企業平台開放使用。機構可從就緒性評估開始，或直接進入生產部署階段。

欲深入了解阿聯酋主權雲端啟動平台，以及貴機構如何開始使用，請瀏覽 Sovereign Launchpad

聯絡方法：Nancy Sudheer，[email protected]，+971 50 705 5290

