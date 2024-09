A Pylontech US marca presença na RE+ 2024

ANAHEIM, Califórnia, 13 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Com uma participação expressiva, a Pylontech US marcou presença na RE+ 2024, a maior feira de energia limpa da América do Norte, realizada esta semana em Anaheim, Califórnia.

Após anos de crescimento, a Pylontech acelerou sua estratégia de localização no ano passado, alcançando um marco significativo ao estabelecer uma subsidiária local em Dallas no início deste ano. Essa iniciativa representa uma inovação no mercado dos EUA, reforçando o compromisso da empresa com a criação e o compartilhamento de valores junto a seus clientes e parceiros globais.

Winnie Wei, Gerente Geral da Pylontech US, conversou com a Alliance for Battery and Energy Storage sobre os desenvolvimentos estratégicos da empresa no mercado americano. Winnie descreveu o crescimento dos negócios da Pylontech, chamando a atenção para os amplos recursos de P&D e a experiência da empresa nos setores de armazenamento de energia residencial e comercial/industrial, especialmente na Europa. "Acreditamos que o armazenamento de energia gera um enorme impacto, e que podemos alcançar resultados ainda melhores por meio de parcerias. Como o segundo maior mercado de armazenamento de energia do mundo, os EUA oferecem um potencial gigantesco e oportunidades comerciais inovadoras. Estamos empolgados com a perspectiva de unir forças com profissionais e parceiros locais para juntos explorarmos ao máximo as oportunidades no setor de armazenamento de energia."

Na RE+ 2024, a Pylontech não só apresentou sua nova filial, como também mostrou, por meio de várias iniciativas, que está pronta para atuar no mercado dos EUA. Em um marco histórico, a Pylontech se tornou a primeira companhia chinesa a obter a certificação UL9540B VOC para seu sistema de armazenamento de energia residencial, o Force H3. Isso confirma que os produtos residenciais da Pylontech atendem aos mais atuais padrões técnicos de segurança contra incêndio. A empresa também publicou um relatório técnico sobre Segurança em Sistemas de Armazenamento de Energia para o Comércio e a Indústria, no qual compartilha insights e melhores práticas para garantir a segurança nesses sistemas.

"Nossa meta é energizar bilhões de pessoas com soluções de energia mais inteligentes. Nossa intenção é unir nossa expertise ao conhecimento local nos EUA para entregar mais valor aos clientes, e promover um futuro sustentável", disse Winnie Wei.

