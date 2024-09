Pylontech US участвует в выставке RE+ 2024

АНАХАЙМ, шт. Калифорния, 13 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Pylontech US серьезно заявила о себе на крупнейшей в Северной Америке выставке экологически чистой энергии RE+ 2024, прошедшей на этой неделе в Анахайме, шт. Калифорния.

Вслед за периодом роста Pylontech в прошлом году ускорила свою стратегию локализации и сделала важный шаг, учредив в начале этого года местную дочернюю компанию в Далласе. Этот шаг знаменует собой прорыв на рынке США, подчеркивая приверженность компании созданию и обмену ценностями со своими глобальными клиентами и партнерами.

1 2

Винни Вэй (Winnie Wei), генеральный директор Pylontech US, рассказала Международному альянсу по аккумуляторным батареям и хранению энергии (International Alliance for Battery and Energy Storage) о стратегических разработках компании на рынке США. Она также дала краткий обзор развития бизнеса Pylontech, подчеркнув большие возможности компании в сфере нучно-исследовательских и конструкторских разработок, а также накопленный опыт в области хранения энергии как в жилом, так и в коммерческом/промышленном секторах, в частности в Европе. «Мы считаем, что хранение энергии имеет большое значение, и еще большую ценность можно получить через партнерские отношения. Являясь вторым по величине рынком хранения энергии в мире, США представляют огромный потенциал и инновационные возможности для бизнеса. Мы рады расширению сотрудничества с местными талантливыми людьми и партнерами для совместной работы с целью максимизации ценности хранения энергии».

В дополнение к созданию новой дочерней компании, Pylontech также иными способами продемонстрировала на RE+ 2024 свою готовность к работе на рынке США. Компания заявила, что ее продукт для хранения энергии в жилом секторе, Force H3, получил сертификат UL9540B VOC, что делает Pylontech первой китайской компанией, получившей такое признание. Он подтверждает, что продукция Pylontech для жилого сектора соответствует последним техническим стандартам пожарной безопасности. Компания также выпустила официальный доклад по безопасности коммерческих и промышленных систем хранения энергии, в которой поделилась своими взглядами и передовым опытом обеспечения безопасности в системах хранения энергии.

«Цель нашей компании заключается в обеспечении миллиардов людей более «умной» энергией. Мы стремимся объединить наш опыт с местными экспертными знаниями в США, чтобы предоставить нашим клиентам большую ценность для устойчивого будущего», – сказала Винни Вей.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2503892/1.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2503894/2.jpg