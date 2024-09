Pylontech US prezentuje się podczas targów RE+ 2024

ANAHEIM, Kalifornia, 13 września 2024 r. /PRNewswire/ -- Firma Pylontech US wyraźnie zaznaczyła swoją obecność podczas RE+ 2024 - największych targów czystej energii w Ameryce Północnej, które odbyły się w tym tygodniu w Anaheim w Kalifornii.

Po kolejnych latach rozwoju firma Pylontech w ubiegłym roku przyspieszyła realizację strategii lokalizacji, a początkiem tego roku utworzyła lokalną spółkę zależną w Dallas, co stanowiło znaczący kamień milowy. Ten ruch oznacza przełom na rynku amerykańskim, wzmacniając zaangażowanie firmy w tworzenie i dzielenie się wartościami z globalnymi klientami i partnerami.

Winnie Wei, dyrektor generalna Pylontech US, rozmawiała z przedstawicielami International Alliance for Battery and Energy Storage (międzynarodowego sojuszu na rzecz akumulatorów i magazynowania energii) na temat strategicznego rozwoju firmy na rynku amerykańskim. Wei omówiła rozwój biznesowy Pylontech, podkreślając szerokie możliwości badawczo-rozwojowe firmy i rozległe doświadczenie zarówno w sektorze mieszkaniowym, jak i w sektorze komercyjnego/przemysłowego magazynowania energii, przede wszystkim w Europie. „Wierzymy, że magazynowanie energii jest istotne, a większą wartość można osiągnąć poprzez partnerstwo. Jako drugi co do wielkości rynek magazynowania energii na świecie, Stany Zjednoczone oferują ogromny potencjał i innowacyjne możliwości biznesowe. Cieszymy się, że możemy powitać kolejne lokalne talenty i partnerów, aby wspólnie pracować nad maksymalizacją wartości, jaką daje magazynowanie energii".

Oprócz ustanowienia nowej spółki zależnej, firma Pylontech podczas RE+ 2024 zademonstrowała swoją gotowość do działania na rynku amerykańskim na kilka sposobów. Firma ogłosiła, że jej produkt do magazynowania energii w budynkach mieszkalnych, Force H3, otrzymał certyfikat UL9540B VOC, co czyni ją pierwszą firmą z Chin, która uzyskała to wyróżnienie. Fakt ten potwierdza, że produkty Pylontech skierowane do sektora mieszkaniowego spełniają najnowsze standardy techniczne w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Firma opublikowała również białą księgę dotyczącą bezpieczeństwa komercyjnych i przemysłowych systemów magazynowania energii, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami i najlepszymi praktykami w zakresie zapewniania bezpieczeństwa w systemach magazynowania energii.

„Naszą wizją jest dostarczenie miliardom ludzi inteligentniejszych rozwiązań energetycznych. Pragniemy połączyć naszą wiedzę specjalistyczną z lokalną wiedzą w Stanach Zjednoczonych, aby zapewnić klientom większą wartość, która posłuży do budowania zrównoważonej przyszłości" - mówi Winnie Wei.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2503892/1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2503894/2.jpg