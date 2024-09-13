ظهور شركة Pylontech US في معرض RE+ 2024

أنهايم، كاليفورنيا, 13 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- قدمت Pylontech US حضورًا قويًا في معرض RE + 2024، والذي يعد أكبر معرض للطاقة النظيفة في أمريكا الشمالية، وقد عُقد هذا الأسبوع في أنهايم، كاليفورنيا.

بعد سنوات من النمو، سرَّعت شركة Pylontech من استراتيجية توطينها في العام الماضي، حيث حققت علامة فارقة من خلال إنشاء شركة فرعية محلية في دالاس في وقت سابق من هذا العام. تمثل هذه الخطوة طفرة في السوق الأمريكية، مما يعزز التزام الشركة بخلق القيم ومشاركتها مع عملائها وشركائها العالميين.

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تحدثت Winnie Wei، المدير العام لشركة Pylontech US، مع التحالف الدولي للبطاريات وتخزين الطاقة حول التطورات الاستراتيجية للشركة في سوق الولايات المتحدة. حددت Winnie تطوير أعمال شركة Pylontech، مؤكدة قدرات الشركة الواسعة في مجال البحث والتطوير والخبرة في كل من قطاعات تخزين الطاقة السكنية، والتجارية/الصناعية، ولا سيما في أوروبا. "نؤمن بأن تخزين الطاقة سيحدِث الفارق، ويمكن الاستفادة بشكل أكبر من خلال الشراكات. تقدم الولايات المتحدة إمكانيات هائلة وفرص أعمال مبتكرة باعتبارها ثاني أكبر سوق لتخزين الطاقة في العالم. نحن متحمسون للترحيب بمزيد من المواهب المحلية والشركاء للعمل معًا لتحقيق أقصى استفادة من تخزين الطاقة."

بالإضافة إلى شركتها الفرعية الجديدة، أظهرت شركة Pylontech استعدادها للسوق الأمريكية بعدة طرق في معرض RE + 2024. أعلنت الشركة أن منتجها لتخزين الطاقة السكنية، Force H3، قد حصل على شهادة UL9540B VOC، مما يجعل شركة Pylontech أول شركة صينية تحقق هذا الانجاز. وهذا يؤكد أن المنتجات السكنية لشركة Pylontech تلبي أحدث المعايير التقنية للسلامة من الحرائق. كما أصدرت الشركة تقريرًا مفصَّلاً حول سلامة نظام تخزين الطاقة التجاري والصناعي، حيث شاركت رؤيتها وأفضل الممارسات لضمان السلامة في أنظمة تخزين الطاقة.

"تتمثل رؤيتنا في استثمار المليارات من رأس المال بقوة أكثر ذكاءً. كما أننا نهدف إلى دمج خبرتنا مع المعرفة المحلية في الولايات المتحدة لتقديم المزيد من الفائدة للعملاء نحو مستقبل مستدام،" صرَّحت بذلك Winnie Wei.

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