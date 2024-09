Pylontech US se presenta en RE+ 2024

ANAHEIM, California, 13 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- Pylontech US marcó una fuerte presencia en RE+ 2024, la exposición sobre energía limpia más grande de Norteamérica, que se celebró esta semana en Anaheim, California.

Después de años de crecimiento, Pylontech aceleró su estrategia de localización el año pasado, logrando un hito significativo al establecer una subsidiaria local en Dallas a principios de este año. Esta propuesta constituye un gran avance en el mercado estadounidense, y reforzó el compromiso de la empresa de crear y compartir valores con sus clientes y socios globales.

Winnie Wei, gerente general de Pylontech US, habló con International Alliance for Battery and Energy Storage (Alianza internacional de baterías y almacenamiento de energía) sobre los desarrollos estratégicos de la empresa en el mercado estadounidense. Winnie describió el desarrollo comercial de Pylontech, y enfatizó las amplias capacidades y experiencia de I + D de la empresa en los sectores de almacenamiento de energía residencial y comercial o industrial, en especial en Europa. "Creemos que el almacenamiento de energía tiene un impacto y se puede obtener un mayor valor mediante las asociaciones. Estados Unidos ofrece un inmenso potencial y oportunidades comerciales innovadoras, ya que es el segundo mercado de almacenamiento de energía más grande del mundo. Nos complace darles la bienvenida a más talentos y socios locales para que trabajen juntos para maximizar el valor del almacenamiento de energía".

Además de su nueva filial, Pylontech demostró su preparación para el mercado estadounidense de varias maneras en RE+ 2024. La empresa anunció que su producto de almacenamiento de energía residencial, Force H3, ha recibido la certificación UL9540B VOC, lo que convierte a Pylontech en la primera empresa china en lograr este reconocimiento. Esta certificación confirma que los productos residenciales de Pylontech cumplen con los últimos estándares técnicos de seguridad contra incendios. La empresa también publicó un documento técnico (libro blanco) sobre la seguridad del sistema de almacenamiento de energía comercial e industrial, en el que comparte sus ideas y buenas prácticas para garantizar la seguridad en los sistemas de almacenamiento de energía.

"Nuestra visión es ofrecer electricidad a miles de millones con una energía más inteligente. Nuestro objetivo es combinar nuestra experiencia con el conocimiento local en EE. UU. para ofrecer más valor a los clientes hacia un futuro sostenible", expresó Winnie Wei.

