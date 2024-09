Pylontech US žiari na veľtrhu RE+ 2024

ANAHEIM, Kalifornia, 13. september 2024 /PRNewswire/ – Spoločnosť Pylontech US výrazne zapôsobila na RE+ 2024, najväčšom severoamerickom veľtrhu čistej energie, ktorý konal sa tento týždeň v meste Anaheim v Kalifornii.

Dlhoročný rast spoločnosti Pylontech vyvrcholil začiatkom tohto roka založením pobočky v Dallase, čo predstavuje výrazný posun v jej lokalizačnej stratégii. Tento krok nielen prelomil bariéry na americkom trhu, ale aj potvrdil odhodlanie spoločnosti vytvárať hodnoty a zdieľať ich so svojimi globálnymi zákazníkmi a partnermi.

Winnie Wei, generálna riaditeľka Pylontech US, v rozhovore pre International Alliance for Battery and Energy Storage, predstavila plány pre strategický rozvoj spoločnosti na americkom trhu. Winnie načrtla obchodný rozvoj Pylontechu a zdôraznila rozsiahle možnosti spoločnosti v oblasti výskumu a vývoja, ako aj skúsenosti v sektoroch skladovania energie pre bývanie aj komerčné/priemyselné účely, najmä v Európe. „Sme presvedčení, že skladovanie energie má zmysel a prostredníctvom partnerstiev možno dosahovať ešte väčšie hodnoty. Spojené štáty, ako druhý najväčší trh so skladovaním energie na svete, ponúkajú obrovský potenciál a inovatívne obchodné príležitosti. Tešíme sa, že uvítame viac lokálnych talentov a partnerov, s ktorými budeme spolupracovať na maximalizácii hodnoty skladovania energie"

Okrem novej pobočky demonštroval Pylontech na RE+ 2024 svoju pripravenosť pre americký trh aj ďalšími spôsobmi. Spoločnosť oznámila, že jej produkt na skladovanie energie pre bývanie, Force H3, získal certifikáciu UL9540B VOC. Pylontech sa tak stal prvou čínskou spoločnosťou, ktorá toto uznanie dosiahla. Potvrdzuje to, že produkty Pylontech pre obytný sektor spĺňajú najnovšie technické normy požiarnej bezpečnosti. Spoločnosť tiež zverejnila bielu knihu o bezpečnosti systémov skladovania energie pre komerčné a priemyselné účely, v ktorej sa podelila o svoje poznatky a osvedčené postupy na zaistenie bezpečnosti v systémoch skladovania energie.

„Našou víziou je poskytovať energiu miliardám ľudí inteligentnejším spôsobom. Chceme spojiť svoje odborné znalosti s miestnymi poznatkami v USA, aby sme priniesli vyššiu hodnotu zákazníkom na ceste k udržateľnej budúcnosti," povedala Winnie Wei.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2503892/1.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2503894/2.jpg