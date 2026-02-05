Queen Elizabeth's School de Gurugram nombra líderes fundadores de la escuela preparatoria

-Queen Elizabeth's School de Gurugram nombra rector fundador y director ejecutivo fundador de la escuela preparatoria

GURUGRAM, India, 5 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Reforzando su compromiso con la excelencia académica y un liderazgo de primer nivel, el Queen Elizabeth's School de Gurugram ha nombrado a dos distinguidos líderes educativos para su equipo fundador. El Dr. Craig Cook ha sido nombrado rector Fundador, mientras que Sonal Chatrath se incorpora como directora Ejecutiva Fundadora de la Escuela Preparatoria. Estos nombramientos históricos marcan un paso significativo en el establecimiento del primer campus del Queen Elizabeth's en India, cuya apertura está prevista para agosto de 2026.

El Dr. Craig Cook es un destacado líder educativo internacional con más de tres décadas de experiencia en educación primaria y secundaria, así como en educación superior, en Estados Unidos, Asia y el Sudeste Asiático. Recientemente, fue rector y director de la Escuela Woodstock de Mussoorie, uno de los internados internacionales más antiguos y respetados de la India, donde lideró una importante transformación académica, estratégica y de infraestructura. Ha liderado con éxito escuelas a través de complejos procesos de acreditación e inspección, ha supervisado importantes proyectos de mejora de capital y del campus, y ha guiado al personal y a las familias en períodos de cambio significativo. Su trayectoria de liderazgo también incluye altos cargos académicos en Estados Unidos e Indonesia. Con un doctorado en Sociología, el Dr. Cook aporta una sólida perspectiva intercultural y un profundo compromiso con la preparación de los estudiantes para el liderazgo, el servicio y el compromiso global significativo.

Como rector Fundador, el Dr. Cook desempeñará un papel fundamental en la definición de la visión, la cultura y los estándares académicos del Queen Elizabeth's School de Gurugram, garantizando que el colegio refleje la excelencia, la ética y los resultados asociados con el legado del Queen Elizabeth's School.

Sonal Chatrath se incorpora al Queen Elizabeth's School de Gurugram como directora Fundadora del Centro Educativo, aportando su amplia experiencia en educación infantil y primaria, liderazgo académico y desarrollo integral del centro. Recientemente, fue directora del Centro Educativo John Lyon School y anteriormente ocupó altos cargos de liderazgo en el Danes Hill School, incluyendo subdirectora Académica y directora de Apoyo al Aprendizaje. Con una sólida formación académica en Gestión Educativa y Liderazgo por la Universidad de Leicester, además de experiencia especializada en educación infantil y apoyo al aprendizaje, Chatrath es ampliamente reconocida por su enfoque en la enseñanza de alta calidad, la protección, la atención pastoral y el desarrollo integral de los niños. Su filosofía de liderazgo se centra en fomentar la confianza en el alumno, empoderar a los educadores y construir una cultura escolar sólida y basada en valores desde los primeros años.

En su nuevo cargo, Chatrath liderará el desarrollo de la Escuela Preparatoria, sentando las bases para la excelencia académica, el bienestar emocional y un amor por el aprendizaje que perdure toda la vida.

Al hablar sobre los nombramientos, Caroline Pendleton-Nash, consejera delegada de Queen Elizabeth's Global Schools, declaró: "El nombramiento del Dr. Craig Cook y la Sra. Sonal Chatrath refleja nuestro firme compromiso con la excelencia al establecer la Queen Elizabeth's School en India. Los líderes fundadores definen el carácter, la cultura y los estándares académicos de una escuela para las generaciones futuras. Tanto el Dr. Cook como la Sra. Chatrath aportan una experiencia, integridad y visión excepcionales, y confiamos en que crearán un entorno donde los niños se sientan estimulados académicamente, reciban apoyo social y se formen como jóvenes integrales".

El Dr. Craig Cook, director fundador, Queen Elizabeth's School, Gurugram, afirmó: "Es un privilegio que se me haya confiado la responsabilidad de fundar Queen Elizabeth's School en Gurugram. La oportunidad de construir una escuela que combine la excelencia educativa histórica con la relevancia global contemporánea es sumamente atractiva. Espero colaborar estrechamente con la comunidad para establecer una escuela que forme jóvenes seguros de sí mismos, capaces y responsables".

Sonal Chatrath, directora Fundadora del Departamento de Preparatoria, Queen Elizabeth's School, Gurugram, declaró: "Es un honor para mí unirme a Queen Elizabeth's School en una etapa tan importante. La educación temprana no solo define el camino académico, sino también la confianza, los valores y el bienestar. Me comprometo a crear un entorno enriquecedor, con aspiraciones y de inclusión donde cada niño sea reconocido, apoyado e inspirado para alcanzar su máximo potencial".

Con estos nombramientos, Queen Elizabeth's School de Gurugram refuerza su compromiso con las familias indias de ofrecer una educación definida por la profundidad académica, la excelencia académica y la perspectiva global, posicionándose firmemente como una de las escuelas nuevas más prestigiosas y confiables del país.

Con el respaldo de GEDU Global Education, el mayor inversor extranjero en educación en la India, Queen Elizabeth's School de Gurugram aporta más de 450 años de tradición académica británica, rigor y valores a las familias indias. El nombramiento de líderes de prestigio mundial para sus altos cargos académicos subraya el enfoque inquebrantable de la escuela en la calidad, la gobernanza y el desarrollo integral de cada niño.

Para más información, visite www.qegurugram.com

Acerca de Queen Elizabeth's School, Gurugram

El Queen Elizabeth's School de Gurugram forma parte de Queen Elizabeth's Global Schools, que ofrece una educación británica de primer nivel en la India, con más de 450 años de experiencia académica. Inspirado en el legado del Queen Elizabeth's School de Barnet, fundado por Cédula Real en 1573 en Reino Unido, el colegio se basa en una larga tradición de rigor intelectual, sólidos valores y una educación basada en el carácter.

El Queen Elizabeth's School de Gurugram, que abrirá sus puertas en agosto de 2026, acogerá a alumnos desde EY1 hasta Año 9 durante su primer año de funcionamiento (2026-2027), ampliando posteriormente su oferta educativa hasta Año 13. El colegio planea impartir el Currículo Internacional de Cambridge, que conduce a los programas IGCSE y A Level, cuidadosamente adaptado a su contexto internacional, manteniendo los estándares y expectativas académicas de un colegio británico líder.

El enfoque del colegio se basa en el compromiso con una enseñanza y un aprendizaje excepcionales, respaldados por un marco escolar completo que integra la excelencia académica con el desarrollo personal. Los alumnos se benefician del programa QE House, que fomenta la pertenencia, el liderazgo, el trabajo en equipo y la identidad escolar; QE Futures, que desarrolla la aspiración, la independencia y la preparación para la vida después de la escuela; y QE Flourish, un completo programa cocurricular que abarca la creatividad, el servicio, el bienestar, el desafío y la competencia. Juntos, estos pilares garantizan una educación equilibrada y con propósito que se extiende mucho más allá del aula.

Con el respaldo de los valores fundamentales de excelencia, curiosidad, integridad, comunidad, ambición y responsabilidad, la misión del colegio es formar jóvenes seguros de sí mismos, capaces y responsables, preparados para llevar una vida feliz y plena y contribuir significativamente a la sociedad.

Para más información sobre Queen Elizabeth's School, Gurugram, visite: www.qegurugram.com