Die Queen Elizabeth's School in Gurugram ernennt Gründungsdirektor und Gründungsleiterin der Prep School

GURUGRAM, Indien, 4. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Die Queen Elizabeth's School in Gurugram bekräftigt ihr Engagement für akademische Exzellenz und erstklassige Führungsqualitäten und hat zwei angesehene Persönlichkeiten aus dem Bildungsbereich in ihr Gründungsteam berufen. Dr. Craig Cook wurde zum Gründungsdirektor ernannt, während Frau Sonal Chatrath als Gründungsleiterin der Prep School hinzukommt. Diese wegweisenden Ernennungen stellen einen bedeutenden Schritt bei der Einrichtung des ersten Campus der Queen Elizabeth University in Indien dar, dessen Eröffnung für August 2026 geplant ist.

Dr. Craig Cook ist eine anerkannte internationale Führungspersönlichkeit im Bildungsbereich mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung in der K-12- und Hochschulbildung in den Vereinigten Staaten, Asien und Südostasien. Er war zuletzt Schulleiter und Direktor der Woodstock School in Mussoorie, einer der ältesten und angesehensten internationalen Internatsschulen Indiens, wo er bedeutende akademische, strategische und infrastrukturelle Veränderungen vorantrieb. Er hat Schulen erfolgreich durch komplexe Akkreditierungs- und Inspektionsprozesse geführt, große Investitions- und Campusverbesserungsprojekte überwacht und Mitarbeiter sowie Familien durch Phasen zielgerichteter Veränderungen begleitet. Seine Führungslaufbahn umfasst auch leitende akademische Positionen in den USA und Indonesien. Mit einem PhD in Soziologie verfügt Dr. Cook über eine ausgeprägte interkulturelle Perspektive und engagiert sich intensiv dafür, Studierende auf Führungsaufgaben, Dienstleistungen und ein sinnvolles globales Engagement vorzubereiten.

Als Gründungsdirektor wird Dr. Cook eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der akademischen Vision, Kultur und Standards der Queen Elizabeth's School in Gurugram spielen und sicherstellen, dass die Schule die Exzellenz, die Ethik und die Ergebnisse widerspiegelt, die mit dem Erbe der Queen Elizabeth's School verbunden sind.

Herrin Sonal Chatrath tritt der Queen Elizabeth's School in Gurugram als Gründungsleiterin der Prep School bei und bringt umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Früh- und Vorschulbildung, akademische Leitung und ganzheitliche Schulentwicklung mit. Zuletzt war sie als Leiterin der Prep School an der John Lyon School tätig und hatte zuvor leitende Positionen an der Danes Hill School inne, darunter die der stellvertretenden akademischen Leiterin und Direktorin für Lernunterstützung. Mit einem fundierten akademischen Hintergrund im Bereich Management und Leitung von Bildungseinrichtungen, den sie an der Universität Leicester erworben hat, sowie ihrer Fachkompetenz in den Bereichen frühkindliche Bildung und Lernförderung, ist Frau Chatrath weithin für ihren Fokus auf hochwertigen Unterricht, Schutz, Seelsorge und die ganzheitliche Entwicklung von Kindern anerkannt. Ihre Führungsphilosophie konzentriert sich darauf, selbstbewusste Lernende zu fördern, Pädagogen zu stärken und von frühester Kindheit an eine starke, werteorientierte Schulkultur aufzubauen.

In ihrer neuen Funktion wird Frau Chatrath die Entwicklung der Prep School leiten und damit die Grundlagen für akademische Exzellenz, emotionales Wohlbefinden und eine lebenslange Liebe zum Lernen schaffen.

Caroline Pendleton-Nash, Geschäftsführerin der Queen Elizabeth's Global Schools, äußerte sich zu den Ernennungen wie folgt: „Die Ernennung von Dr. Craig Cook und Frau Sonal Chatrath spiegelt unser unerschütterliches Engagement für Spitzenleistungen beim Aufbau der Queen Elizabeth's School in Indien wider. Die Gründungsleiter prägen den Charakter, die Kultur und die akademischen Standards einer Schule für kommende Generationen. Sowohl Dr. Cook als auch Frau Chatrath bringen außergewöhnliche Erfahrung, Integrität und Weitblick mit, und wir sind zuversichtlich, dass sie ein Umfeld schaffen werden, in dem Kinder akademisch gefordert, sozial unterstützt und zu vielseitigen jungen Menschen erzogen werden."

Dr. Craig Cook, Gründungsdirektor der Queen Elizabeth's School in Gurugram, erklärte: „Es ist eine Ehre, mit der Verantwortung für die Gründung der Queen Elizabeth's School in Gurugram betraut worden zu sein. Die Möglichkeit, eine Schule aufzubauen, die historische Bildungsqualität mit zeitgemäßer globaler Relevanz verbindet, ist äußerst reizvoll. Ich freue mich darauf, eng mit der Gemeinde zusammenzuarbeiten, um eine Schule zu etablieren, die selbstbewusste, fähige und verantwortungsbewusste junge Menschen hervorbringt."

Frau Sonal Chatrath, Gründungsleiterin der Vorbereitungsklasse der Queen Elizabeth's School in Gurugram, erklärte: „Es ist mir eine Ehre, in einer so prägenden Phase zur Queen Elizabeth's School zu kommen. Die frühe Bildung wirkt sich nicht nur auf den akademischen Werdegang aus, sondern auch auf das Selbstvertrauen, die Werte und das Wohlbefinden. Ich setze mich dafür ein, ein förderndes, ambitioniertes und inklusives Umfeld zu schaffen, in dem jedes Kind wahrgenommen, unterstützt und inspiriert wird, sein volles Potenzial auszuschöpfen."

Mit diesen Ernennungen bekräftigt die Queen Elizabeth's School in Gurugram ihr Versprechen an indische Familien, eine Ausbildung anzubieten, die sich durch akademische Tiefe, hervorragende Betreuung und globale Perspektive auszeichnet, und positioniert sich damit als eine der renommiertesten und vertrauenswürdigsten neuen Schulen des Landes.

Mit Unterstützung von GEDU Global Education, dem größten ausländischen Bildungsinvestor in Indien, bietet die Queen Elizabeth's School in Gurugram indischen Familien mehr als 450 Jahre britische akademische Tradition, Strenge und Werte. Die Ernennung weltweit angesehener Führungspersönlichkeiten in leitende akademische Positionen unterstreicht das unerschütterliche Engagement der Schule für Qualität, gute Führung und die ganzheitliche Entwicklung jedes einzelnen Kindes.

Weitere Informationen finden Sie unter www.qegurugram.com

Informationen zur Queen Elizabeth's School, Gurugram

Die Queen Elizabeth's School in Gurugram ist Teil der Queen Elizabeth's Global Schools und bietet in Indien eine erstklassige britische Ausbildung, die auf einer mehr als 450-jährigen akademischen Tradition basiert. Inspiriert vom Erbe der Queen Elizabeth's School in Barnet, die 1573 im Vereinigten Königreich durch königliche Urkunde gegründet wurde, knüpft die Schule an eine lange Tradition intellektueller Strenge, starker Werte und charakterbasierter Bildung an.

Die Queen Elizabeth's School in Gurugram wird im August 2026 eröffnet und im ersten Schuljahr (2026–2027) Schüler der Klassen EY1 bis 9 aufnehmen. Später soll das Angebot auf eine durchgängige Schulbildung bis zur 13. Klasse ausgeweitet werden. Die Schule beabsichtigt, das Cambridge International Curriculum anzubieten, das zu IGCSE- und A-Level-Abschlüssen führt und sorgfältig an den internationalen Kontext angepasst ist, wobei die akademischen Standards und Erwartungen einer führenden britischen Schule beibehalten werden.

Im Mittelpunkt des Ansatzes der Schule steht das Engagement für außergewöhnlichen Unterricht und Lernen, unterstützt durch einen kohärenten schulweiten Rahmen, der akademische Exzellenz mit persönlicher Entwicklung verbindet. Die Schüler profitieren vom QE House-Programm, das Zugehörigkeitsgefühl, Führungsqualitäten, Teamarbeit und Schulidentität fördert, von QE Futures, das Ambitionen, Unabhängigkeit und die Bereitschaft für das Leben nach der Schule entwickelt, sowie von QE Flourish, einem reichhaltigen außerschulischen Programm, das Kreativität, Dienstleistung, Wohlbefinden, Herausforderungen und Wettbewerb umfasst. Zusammen gewährleisten diese Säulen eine ausgewogene und zielgerichtete Ausbildung, die weit über den Unterricht hinausgeht.

Gestützt auf die Grundwerte Exzellenz, Neugier, Integrität, Gemeinschaft, Ehrgeiz und Verantwortung hat sich die Schule zum Ziel gesetzt, selbstbewusste, fähige und verantwortungsbewusste junge Menschen zu fördern, die bereit sind, ein glückliches, erfülltes Leben zu führen und einen sinnvollen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten.

Für weitere Informationen über die Queen Elizabeth's School, Gurugram, besuchen Sie bitte unsere Website: www.qegurugram.com