구루그램 퀸 엘리자베스 스쿨, 초대 교장 및 예비학교 초대 교장 임명

구루그램, 인도, 2026년 2월 4일 /PRNewswire/ -- 퀸 엘리자베스 스쿨(Queen Elizabeth's School)이 2026년 8월 구루그램에 개설할 분교 캠퍼스 초대 교장과 예비학교 초대 교장으로 크레이그 쿡(Craig Cook) 박사와 소날 차트라스(Sonal Chatrath) 여사를 각각 임명하며 학문적 우수성과 세계적 수준의 리더십에 대한 의지를 재확인했다. 이번 두 명의 저명한 교육 리더 임명은 인도 최초의 퀸 엘리자베스 스쿨 캠퍼스 설립에 있어 중요한 진전을 의미한다.

크레이그 쿡 박사는 미국, 아시아, 동남아시아에서 K-12와 고등교육 분야에 걸쳐 30년 이상 경력을 쌓아온 저명한 국제 교육 리더다. 가장 최근에는 인도에서 가장 오래되고 권위 있는 국제 기숙학교 중 하나인 무소리 소재 우드스탁 스쿨(Woodstock School)의 교장 겸 학교장으로 재직하며 학문적•전략적•인프라 측면에서 중대한 변화를 주도했다. 그는 복잡한 인증과 평가 절차를 성공적으로 이끌고, 대규모 시설 투자와 캠퍼스 개선 프로젝트를 총괄했으며, 교직원과 학부모들이 목적의식을 갖고 변화의 시기를 헤쳐 나갈 수 있게 이끌었다. 또한 미국과 인도네시아에서 고위 학술직을 역임하며 리더십 경력을 쌓았다. 사회학 박사 학위를 보유한 쿡 박사는 탁월한 다문화적 시각을 바탕으로 학생들이 리더십과 봉사정신을 갖추고 세계 무대에서 의미 있는 역할을 할 수 있도록 준비시키는 데 깊이 헌신해 왔다.

쿡 박사는 초대 교장으로서 구루그램 퀸 엘리자베스 스쿨의 학문적 비전과 문화, 기준을 만드는 데 중추적인 역할을 수행하며, 신설 캠퍼스가 퀸 엘리자베스 스쿨의 유산과 연관된 우수성과 정신 및 성과를 반영하도록 노력할 것이다.

구루그램 퀸 엘리자베스 스쿨의 예비학교 초대 교장으로 합류하는 소날 차트라스 여사는 유아 및 예비학교 교육, 학문적 리더십, 그리고 학교 전체 발전 분야에서 쌓은 풍부한 경험을 바탕으로 학교 운영에 기여할 예정이다. 가장 최근에는 존 라이언 스쿨(John Lyon School)에서 예비학교 교장을 지냈으며, 이전에는 데인즈 힐 스쿨(Danes Hill School)에서 학사 담당 부교장과 학습 지원 담당 이사 등 고위 리더십 직책을 맡았다. 레스터 대학교에서 교육 경영 및 리더십과 관련해 탄탄한 학문적 기반을 쌓았으며, 유아 교육과 학습 지원 분야에서 쌓아온 전문성을 바탕으로 고품질 교육, 아동 보호, 생활 지도, 아동의 전인적 발달에 집중해 온 점이 널리 인정받고 있다. 그녀의 리더십 철학은 자신감 있는 학습자 양성, 교육자 역량 강화, 그리고 초기 교육 단계부터 가치 중심의 강력한 학교 문화 구축에 중점을 두고 있다.

새 직책에서 차트라스 여사는 예비학교 발전을 주도하며 학문적 우수성, 정서적 안녕, 평생 학습에 대한 열정의 토대를 마련할 것이다.

이번 임명에 대해 캐롤라인 펜들턴-내시(Caroline Pendleton-Nash) 퀸 엘리자베스 글로벌 스쿨 최고경영자(CEO)는 "크레이그 쿡 박사와 소날 차트라스 여사의 임명은 인도에 퀸 엘리자베스 스쿨을 설립하는 과정에서 우수성에 대한 우리의 확고한 의지를 잘 보여준다. 창립 리더십은 앞으로 여러 세대에 걸쳐 학교의 정체성과 문화, 학문적 기준을 결정한다. 쿡 박사와 차트라스 여사 모두 탁월한 경험과 진정성 및 비전을 지닌 분들로, 아이들이 학문적으로 도전받고, 사회적으로 지원받으며, 전인적으로 성장할 수 있는 환경을 조성할 것이라 확신한다"고 말했다.

구루그램 퀸 엘리자베스 스쿨 초대 교장인 크레이그 쿡 박사는 "구루그램 퀸 엘리자베스 스쿨의 초대 교장이란 중책을 맡게 되어 영광이다. 역사적인 교육적 우수성과 현대적인 글로벌 경쟁력을 모두 갖춘 학교를 세울 수 있는 기회는 매우 뜻깊게 느껴진다. 지역사회와 긴밀히 협력하며 자신감 있고, 유능하며, 책임감 있는 학생들을 양성하는 학교를 만들어 나가기를 기대한다"고 말했다.

구루그램 퀸 엘리자베스 스쿨 예비학교 초대 교장인 소날 차트라스 여사는 "이렇게 중요한 형성 단계에서 퀸 엘리자베스 스쿨에 합류하게 되어 영광이다. 조기 교육은 학문적 진로뿐만 아니라 자신감, 가치관, 그리고 웰빙을 형성한다. 모든 아이가 존중받고, 충분한 지원을 받으며, 자신의 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 영감을 받는 따뜻하고 도전적이며 포용적인 환경을 만드는 데 전념하겠다"고 말했다.

이번 인사를 통해 구루그램 퀸 엘리자베스 스쿨은 깊이 있는 학문적 우수성과 탁월한 학생 지도, 글로벌 시각으로 정의되는 교육을 제공하겠다는 인도 가정들에 대한 약속을 더욱 공고히 하며, 국내에서 가장 권위 있고 신뢰받는 신생 학교 중 하나로 확고히 자리매김할 것이다.

인도 최대의 해외 교육 투자사인 GEDU 글로벌 에듀케이션(GEDU Global Education)의 지원을 받는 구루그램 퀸 엘리자베스 스쿨은 450년이 넘는 영국의 학문적 유산과 엄격한 학문적 기준과 가치를 인도 가정들에 전할 예정이다. 세계적으로 존경받는 교육 리더들을 고위 교육직에 임명함으로써 학교는 품질과 거버넌스, 그리고 모든 아이의 전인적 발달에 얼마나 집중하고 있는지를 분명히 보여준다.

www.qegurugram.com를 방문하면 자세한 정보를 확인할 수 있다.

구루그램 퀸 엘리자베스 스쿨 소개

구루그램 퀸 엘리자베스 스쿨은 퀸 엘리자베스 글로벌 스쿨의 일원으로, 450년 이상의 학문적 전통을 바탕으로 인도에서 세계적 수준의 영국식 교육을 제공한다. 1573년 영국에서 왕실 헌장(Royal Charter)으로 설립된 바넷 소재 퀸 엘리자베스 스쿨의 유산을 계승하여, 지적 엄격함, 확고한 가치관, 인성 중심 교육이라는 오랜 전통을 이어가고 있다.

2026년 8월 개교 예정인 구루그램 퀸 엘리자베스 스쿨은 운영 첫해(2026–2027)에 유아교육 1년차(EY1)부터 9학년까지의 학생을 모집하며, 이후 13학년까지 이어지는 연속적인 교육 과정을 제공할 계획이다. 학교는 케임브리지 국제 교육과정(Cambridge International Curriculum)을 기반으로 IGCSE와 A 레벨로 이어지는 학습 경로를 운영하며, 교육과정은 선도적인 영국 학교의 학문적 기준과 기대치를 유지하면서 국제적 맥락에 맞게 신중하게 조정할 예정이다.

학교 운영의 핵심에는 탁월한 교수•학습에 대한 헌신이 있으며, 학문적 우수성과 개인적 성장을 통합하는 일관된 전교적 체계가 이를 뒷받침하고 있다. 학생들은 소속감과 리더십, 팀워크, 학교 정체성을 함양하는 QE 하우스(QE House) 프로그램, 포부와 독립성, 학교 이후 삶을 위한 준비 역량을 키우는 QE 퓨처스(QE Futures), 그리고 창의성•봉사•웰빙•도전•경쟁을 아우르는 풍부한 비교과 프로그램인 QE 플러리시(QE Flourish)의 혜택을 받는다. 이 세 가지 핵심 축은 교실을 넘어서는 균형 잡히고 목적 있는 교육을 실현한다.

학교는 우수성, 호기심, 신뢰성, 공동체 의식, 도전 정신, 책임감을 핵심 가치로 삼아, 행복하고 충만한 삶을 살아가며 사회에 의미 있게 기여할 수 있는 자신감 있고 유능하며 책임감 있는 학생들을 양성하는 것을 사명으로 삼고 있다.

구루그램 퀸 엘리자베스 스쿨에 대한 자세한 정보는 www.qegurugram.com에서 확인할 수 있다.

