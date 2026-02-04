La Queen Elizabeth's School de Gurugram nomme un directeur fondateur et une responsable fondatrice de l'école préparatoire

GURUGRAM, Inde, 4 février 2026 /PRNewswire/ -- Renforçant son engagement en faveur de l'excellence académique et d'un leadership de classe mondiale, la Queen Elizabeth's School de Gurugram a nommé deux éminents dirigeants du secteur éducatif au sein de son équipe de direction fondatrice. Le Dr Craig Cook a été nommé directeur fondateur, tandis que Mme Sonal Chatrath a été nommée responsable fondatrice de l'école préparatoire. Ces nominations historiques marquent une étape importante dans la création du tout premier campus Queen Elizabeth en Inde, dont l'ouverture est prévue pour août 2026.

Craig Cook est un dirigeant accompli dans le secteur de l'éducation internationale, ayant plus de trente ans d'expérience dans l'enseignement primaire et secondaire et dans l'enseignement supérieur aux États-Unis, en Asie et en Asie du Sud-Est. Plus récemment, il a été directeur et chef d'établissement à la Woodstock School de Mussoorie, l'un des internats internationaux les plus anciens et les plus respectés d'Inde, où il a mené d'importantes transformations académiques, stratégiques et infrastructurelles. Il a dirigé avec succès des établissements scolaires dans le cadre de processus complexes d'accréditation et d'inspection, supervisé d'importants projets d'investissement et d'amélioration des campus, et guidé le personnel et les familles dans des périodes de changement délibéré. Il a également occupé des postes universitaires de haut niveau aux États-Unis et en Indonésie. Titulaire d'un doctorat en sociologie, M. Cook apporte une solide perspective interculturelle et se consacrera pleinement à préparer les étudiants au leadership, au service et à un engagement mondial significatif.

En tant que directeur fondateur, M. Cook jouera un rôle essentiel dans la définition de la vision, de la culture et des normes académiques de la Queen Elizabeth's School de Gurugram, en veillant à ce que l'école reflète l'excellence, l'éthique et les résultats associés à l'héritage de la Queen Elizabeth's School.

Mme Sonal Chatrath rejoint la Queen Elizabeth's School de Gurugram en tant que responsable fondatrice de l'école préparatoire, apportant avec elle une vaste expérience de l'éducation des jeunes enfants et de l'école préparatoire, de la direction académique et du développement de l'école comme un tout. Plus récemment, elle a occupé le poste de responsable de l'école préparatoire à la John Lyon School et avait précédemment occupé des postes de direction à la Danes Hill School, notamment en tant que directrice adjointe de l'enseignement et directrice de l'aide à l'apprentissage. Forte d'une solide formation en gestion de l'éducation et en leadership de l'université de Leicester, ainsi que d'une expertise spécialisée dans l'éducation de la petite enfance et le soutien à l'apprentissage, Mme Chatrath est largement reconnue pour l'importance qu'elle accorde à la qualité de l'enseignement, à la sécurité et au bien-être, à l'encadrement et au développement holistique des enfants. Sa philosophie en matière de leadership est axée sur la formation d'apprenants confiants, l'autonomisation des éducateurs et la création d'une culture scolaire forte et axée sur les valeurs dès le plus jeune âge.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Mme Chatrath dirigera le développement de l'école préparatoire, en jetant les bases de l'excellence académique, du bien-être émotionnel et de l'amour de l'apprentissage tout au long de la vie.

S'exprimant sur ces nominations, Caroline Pendleton-Nash, directrice générale des Queen Elizabeth's Global Schools, a déclaré : « La nomination de M. Craig Cook et de Mme Sonal Chatrath reflète notre engagement inébranlable en faveur de l'excellence dans le cadre de la Queen Elizabeth's School en Inde. Les dirigeants fondateurs définissent le caractère, la culture et les normes académiques d'une école pour les générations à venir. Le Dr Cook et Mme Chatrath apportent tous deux une expérience, une intégrité et une vision exceptionnelles, et nous sommes convaincus qu'ils créeront un environnement où les enfants seront stimulés sur le plan académique, soutenus sur le plan social et formés pour devenir de jeunes gens équilibrés ».

Craig Cook, directeur fondateur de la Queen Elizabeth's School de Gurugram, a déclaré : « C'est un privilège de se voir confier la responsabilité de fonder la Queen Elizabeth's School de Gurugram. La perspective de bâtir une école qui allie excellence éducative historique et pertinence mondiale moderne est profondément stimulante. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec la communauté pour mettre en place une école qui forme des jeunes confiants, capables et responsables ».

Mme Sonal Chatrath, responsable fondatrice de l'école préparatoire de la Queen Elizabeth's School de Gurugram a déclaré : « Je suis honorée de rejoindre la Queen Elizabeth's School à un stade aussi formateur. L'éducation précoce façonne non seulement les parcours scolaires, mais aussi la confiance en soi, les valeurs et le bien-être. Je m'engage à créer un environnement stimulant, inspirant et inclusif où chaque enfant est connu, soutenu et aspire à atteindre son plein potentiel ».

Avec ces nominations, la Queen Elizabeth's School de Gurugram renforce la promesse faite aux familles indiennes d'offrir une éducation définie par la profondeur académique, l'excellence pastorale et la perspective mondiale, se positionnant fermement comme l'une des nouvelles écoles les plus prestigieuses et les plus fiables du pays.

Soutenue par GEDU Global Education, le plus grand investisseur étranger dans le domaine de l'éducation en Inde, la Queen Elizabeth's School de Gurugram apporte aux familles indiennes plus de 450 ans d'héritage, de rigueur et de valeurs académiques britanniques. La nomination de figures mondialement respectées aux plus hauts postes académiques souligne l'importance que l'école accorde à la qualité, à la gouvernance et au développement holistique de chaque enfant.

Pour plus d'informations, consultez le site www.qegurugram.com

À propos de la Queen Elizabeth's School de Gurugram

La Queen Elizabeth's School de Gurugram fait partie des écoles mondiales Queen Elizabeth's Global Schools, qui dispensent un enseignement britannique de classe mondiale en Inde, fondé sur plus de 450 ans d'héritage académique. Inspirée par l'héritage de la Queen Elizabeth's School de Barnet, fondée par charte royale en 1573 au Royaume-Uni, l'école s'appuie sur une longue tradition de rigueur intellectuelle, de valeurs fortes et d'éducation fondée sur le caractère.

Ouverte en août 2026, la Queen Elizabeth's School de Gurugram accueillera des élèves du niveau EY1 (Petite Section de maternelle) à la neuvième année (3e, collège) au cours de sa première année de fonctionnement (2026-2027), avant d'offrir un parcours éducatif continu jusqu'à la treizième année (Terminale). L'école prévoit de dispenser le programme international de Cambridge, menant à l'IGCSE et aux A Levels, adapté de manière réfléchie à son contexte international tout en maintenant les normes académiques et les attentes d'une école britannique de premier plan.

Au cœur de l'approche adoptée par l'établissement se trouve un engagement en faveur d'un enseignement et d'un apprentissage d'exception, soutenus par un cadre cohérent sur l'ensemble de l'école qui intègre l'excellence académique et le développement personnel. Les élèves bénéficient du programme QE House, qui favorise l'appartenance, le leadership, le travail d'équipe et l'identité de l'école, du QE Futures, qui développe les aspirations, l'indépendance et la préparation à la vie au-delà de l'école, et du QE Flourish, un programme parascolaire riche qui englobe la créativité, le service, le bien-être, les défis et la compétition. Ensemble, ces piliers seront les garants d'une éducation équilibrée et utile qui s'étendra bien au-delà de la salle de classe.

Soutenue par les valeurs fondamentales d'excellence, de curiosité, d'intégrité, de communauté, d'ambition et de responsabilité, la mission de l'école est de former des jeunes confiants, capables et responsables, préparés à mener une vie heureuse et épanouie et à apporter une contribution significative à la société.

Pour plus d'informations sur la Queen Elizabeth's School de Gurugram, veuillez consulter le site : www.qegurugram.com