트라이넷엑스 라이브 네트워크, 글로벌 헬스케어 전반의 의사결정 등급 근거를 확장하며 환자 수 3억 명 돌파

이번 이정표는 가속화되는 국제적 성장을 반영하며 제약 회사, 학술 연구자, 의료 제공자, 헬스테크 혁신가들에게 신뢰할 수 있고 임상적으로 풍부하며 세계적 대표성을 가진 최신 실세계 데이터에 대한 접근을 제공한다.

케임브리지, 메사추세츠, 2026년 6월 23일 /PRNewswire/ -- 세계 선도 연합 건강 데이터 네트워크 트라이넷엑스(TriNetX)가 6월 23일, 트라이넷엑스 라이브(TriNetX LIVE™) 네트워크가 전 세계 240개 이상의 의료 기관과 1만 3000개 이상의 사이트에 걸친 EHR 네이티브 실세계 데이터의 단일 연합 소스로 3억 명 환자를 돌파했다고 발표했다. 이번 이정표는 환자 치료 개선을 위해 노력하는 조직들이 이용할 수 있는 의사결정 등급의 근거를 확장한다.

실세계 데이터는 역사적으로 파편화된 상태였다. 발견 팀이 하나의 소스를 사용하고, 임상 시험 설계 팀이 다른 소스를, 시판 후 안전성 팀이 또 다른 소스를 사용함으로써 각 인계 과정에서 시간이 소요되고 불일치가 발생한다. 조화롭게 통일된 단일 3억 명 환자의 네트워크는 초기 발견에서 가설 생성 및 표적 식별부터 출시 후 모집, 비교 효과성, 라벨 확장, 약물 감시까지 모든 단계를 지원한다.

트라이넷엑스 글로벌 헬스케어 파트너십 부문의 스티브 레스브리지(Steve Lethbridge) 수석부사장은 "3억 명은 이정표일 뿐 목적지가 아니다"라고 말했다. 이어 "3억 명의 환자가 무엇을 가능하게 하는지가 숫자 자체보다 더 중요하다. 헬스케어 생태계 전반에서 누군가가 환자 결과에 영향을 미치는 결정을 내릴 때, 정당화할 수 있는 결정과 추측의 차이는 데이터가 신뢰할 수 있고, 최신이며, 임상적으로 풍부하고, 글로벌한지에 달려 있다. 그것이 바로 이 네트워크가 제공하는 것이다"라고 덧붙였다.

이 네트워크의 가장 빠른 성장은 미국 외부에서 일어나고 있다. 2025년 4월부터 2026년 4월까지 추가된 약 5200만 명의 환자 중 대부분이 국제 시장에서 유입됐다. 네트워크는 현재 미국에서 1억 8600만 명, EMEA 전반에서 7200만 명, 라틴 아메리카에서 2300만 명, 아시아 태평양에서 2100만 명의 환자를 포함한다.

이러한 국제적 폭은 우연이 아니다. 이는 네트워크가 운영되는 방식에 내재되어 있다. 트라이넷엑스 라이브 네트워크는 중개자가 재포장한 집계 추출물이 아닌, 실시간으로 양방향 작동하는 것이다. 데이터는 참여 의료 기관의 EHR 시스템에서 지속적으로 흐르며, 거의 실시간으로 갱신되며 완전한 임상 컨텍스트가 유지된다.

데모를 요청하여 트라이넷엑스 라이브 네트워크가 회사의 실세계 데이터를 의사결정 등급 근거로 전환하는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지 확인할 수 있다.

트라이넷엑스 소개

트라이넷엑스는 더 나은 인류 건강을 위한 글로벌 진실 엔진™(The Global Truth Engine for Better Human Health™)으로, 조직들이 환자 치료에서 실제로 일어나고 있는 일을 이해하도록 돕는다. 당사는 전 세계의 의료 시스템, 연구원 및 기업들을 실세계 환자 데이터와 연결하여 가정이 아닌 현실에 기반한, 더 나은 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 한다.

데이터는 20개국 이상의 1만 3000개 이상의 의료 제공자 사이트에서 직접 수집되며 정확성, 프라이버시, 신뢰를 보호하기 위해 해당 기관 내에 보관된다. 트라이넷엑스는 이 데이터를 과학적 전문성 및 기술과 결합하여 고객들이 더 나은 질문을 하고, 결과를 해석하며, 자신 있게 앞으로 나아갈 수 있도록 돕는다.

자세한 내용은 www.trinetx.com을 방문하거나 링크드인에서 트라이넷엑스를 팔로우하여 확인할 수 있다.

미디어 문의처

트라이넷엑스

카렌 턴크스(Karen Tunks)

이메일: [email protected]

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SOURCE TriNetX