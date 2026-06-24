Le réseau TriNetX LIVE™ dépasse les 300 millions de patients, élargissant ainsi l'accès à des données probantes utiles à la prise de décisions médicales

Cette étape importante témoigne d'une croissance internationale en pleine accélération et permet aux laboratoires pharmaceutiques, aux chercheurs universitaires, aux professionnels de santé et aux innovateurs du secteur des technologies de la santé d'accéder à des données issues du monde réel fiables, actualisées, riches sur le plan clinique et représentatives à l'échelle mondiale.

CAMBRIDGE, Massachusetts, 24 juin 2026 /PRNewswire/ -- TriNetX, le premier réseau fédéré de données de santé au monde, annonce aujourd'hui que son réseau TriNetX LIVE™ comptait désormais plus de 300 millions de patients, constituant ainsi une source unique et fédérée de données réelles issues directement des dossiers médicaux électroniques (DME), couvrant plus de 240 établissements de santé et plus de 13 000 sites à travers le monde. Cette avancée permet d'élargir l'éventail des données de niveau décisionnel dont disposent les organisations qui s'efforcent d'améliorer la prise en charge des patients.

Les données issues du monde réel ont toujours été fragmentées. Les équipes chargées de la recherche clinique s'appuient sur une source, celles chargées de la conception des essais cliniques sur une autre, et celles chargées de la sécurité post-mise sur le marché sur une troisième, le passage de l'une à l'autre entraînant à chaque fois une perte de temps et des incohérences. Un réseau unique et harmonisé regroupant 300 millions de patients accompagne chaque étape, depuis la formulation d'hypothèses et l'identification de cibles au début de la recherche jusqu'au recrutement, à l'évaluation comparative de l'efficacité, à l'extension de l'indication et à la pharmacovigilance après la mise sur le marché.

« Trois cents millions, c'est une étape importante, pas une fin en soi », déclare Steve Lethbridge, vice-président principal chargé des partenariats mondiaux dans le domaine de la santé chez TriNetX. « Ce que ces 300 millions de patients permettent de réaliser est plus important que le chiffre lui-même. Partout où, au sein de l'écosystème des soins de santé, quelqu'un prend des décisions qui ont une incidence sur les résultats pour les patients, la différence entre une décision justifiable et une simple supposition réside dans le fait que les données soient fiables, actualisées, cliniquement pertinentes et exhaustives. C'est ce qu'offre ce réseau. »

C'est en dehors des États-Unis que le réseau connaît sa croissance la plus rapide. Sur les quelque 52 millions de patients enregistrés entre avril 2025 et avril 2026, la majorité provenait des marchés internationaux. Le réseau compte désormais 186 millions de patients aux États-Unis, 72 millions dans la région EMEA, 23 millions en Amérique latine et 21 millions dans la région APAC.

Cette dimension internationale n'est pas le fruit du hasard. Elle fait partie intégrante du fonctionnement du réseau. Loin d'être constitué d'extraits agrégés et retraités par un intermédiaire, le réseau TriNetX LIVE™ est actualisé en continu et bidirectionnel : les données proviennent en continu des systèmes de DME des établissements de santé participants ; elles sont mises à jour en temps quasi réel et conservent l'intégralité de leur contexte clinique.

Demandez une démonstration pour découvrir comment le réseau TriNetX LIVE™ peut aider votre entreprise à transformer des données concrètes en éléments probants utiles à la prise de décision.

À propos de TriNetX, LLC

TriNetX est le moteur mondial de vérité pour une meilleure santé humaine (The Global Truth Engine for Better Human Health™), qui aide les organisations à comprendre ce qui se passe réellement dans les soins aux patients. Nous mettons en relation les systèmes de santé, les chercheurs et les entreprises du monde entier avec des données de patients, afin qu'ils puissent prendre des décisions plus éclairées, fondées sur la réalité et non sur des hypothèses.

Les données proviennent directement de plus de 13 000 établissements de santé répartis dans plus de 20 pays et sont conservées au sein de ces établissements afin de garantir leur exactitude, la confidentialité et la confiance. TriNetX combine ces données à l'expertise scientifique et à la technologie pour aider les clients à poser de meilleures questions, à interpréter les résultats et à aller de l'avant avec confiance.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.trinetx.com ou suivez TriNetX sur LinkedIn.

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