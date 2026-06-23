- La red TriNetX LIVE™ supera los 300 millones de pacientes, ampliando la evidencia de calidad para la toma de decisiones en la atención médica global

Este hito refleja la aceleración del crecimiento internacional y proporciona a las compañías farmacéuticas, los investigadores académicos, los proveedores de atención médica y los innovadores en tecnología sanitaria acceso a datos del mundo real fiables, actualizados, clínicamente relevantes y representativos a nivel mundial

CAMBRIDGE, Mass., 23 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- TriNetX, la red federada de datos de salud líder en el mundo, ha dado a conocer hoy su red TriNetX LIVE™ ha superado los 300 millones de pacientes, una fuente única y federada de datos reales nativos de registros electrónicos de salud (EHR) que abarca más de 240 organizaciones de atención médica y más de 13.000 centros en todo el mundo. Este hito amplía la evidencia de alta calidad disponible para las organizaciones que trabajan para mejorar la atención al paciente.

Históricamente, los datos del mundo real han estado fragmentados. Los equipos de investigación utilizan una fuente, los equipos de diseño de ensayos clínicos otra, y los de farmacovigilancia posterior a la comercialización otra, lo que supone una pérdida de tiempo y genera inconsistencias en cada etapa. Una red única y armonizada de 300 millones de pacientes respalda todas las fases, desde la generación de hipótesis y la identificación de objetivos en la fase inicial de investigación hasta el reclutamiento, la evaluación de la eficacia comparativa, la ampliación de la indicación y la farmacovigilancia tras el lanzamiento.

"Los 300 millones representan un hito, no un destino", afirmó Steve Lethbridge, vicepresidente sénior de Alianzas Globales de Atención Médica en TriNetX. "Lo que posibilitan 300 millones de pacientes es más importante que la cifra en sí. En cualquier ámbito del ecosistema sanitario donde se tomen decisiones que afecten a los resultados de los pacientes, la diferencia entre una decisión justificada y una mera conjetura radica en si los datos son fiables, actuales, clínicamente relevantes y globales. Eso es precisamente lo que ofrece esta red".

El mayor crecimiento de la red se está produciendo fuera de Estados Unidos. De los aproximadamente 52 millones de pacientes incorporados entre abril de 2025 y abril de 2026, la mayoría procedían de mercados internacionales. Actualmente, la red cuenta con 186 millones de pacientes en Estados Unidos, 72 millones en EMEA, 23 millones en Latinoamérica y 21 millones en Asia-Pacífico.

Esa amplitud internacional no es casual. Está integrada en el funcionamiento de la red. En lugar de extractos agregados y reempaquetados por un intermediario, la red TriNetX LIVE™ es dinámica y bidireccional: los datos fluyen continuamente desde los sistemas de historias clínicas electrónicas de las organizaciones sanitarias participantes, actualizándose prácticamente en tiempo real y conservando todo el contexto clínico.

Solicite una demostración para ver cómo la red TriNetX LIVE™ puede ayudar a su organización a convertir datos del mundo real en evidencia de alta calidad para la toma de decisiones.

Acerca de TriNetX, LLC

TriNetX es la plataforma global de información veraz para una mejor salud humana™, que ayuda a las organizaciones a comprender lo que realmente sucede en la atención al paciente. Conectamos sistemas de salud, investigadores y empresas de todo el mundo con datos reales de pacientes para que puedan tomar decisiones mejor fundamentadas, basadas en la realidad, no en suposiciones.

Los datos se obtienen directamente de más de 13.000 centros de atención médica en más de 20 países y se almacenan dentro de esas instituciones para garantizar su precisión, privacidad y confidencialidad. TriNetX combina estos datos con conocimientos científicos y tecnología para ayudar a sus clientes a formular mejores preguntas, interpretar resultados y avanzar con confianza.

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Contacto con los medios

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