TriNetX LIVE™ 網絡擁有超過 3 億名患者，在全球醫療護理領域擴展決策級證據

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TriNetX

24 6月, 2026, 21:14 CST

這里程碑反映了國際增長加速，使製藥公司、學術研究人員、醫療機構和醫療技術創新者能夠獲得值得信賴、最新、富有臨床參考價值且具有全球代表性的現實世界數據。

麻省劍橋2026年6月24日 /美通社/ -- 全球領先的聯合醫療數據網絡 TriNetX 今天宣佈，其 TriNetX LIVE™ 網絡已擁有超過 3 億名患者。這是單一的聯合電子健康紀錄 (EHR) 原生現實世界資料來源，覆蓋全球 240 多家醫療機構和 13,000 多個研究中心。 這里程碑讓致力改善患者護理的機構獲取更多決策級證據。

現實世界的資料歷來分散各處。 探索團隊使用一個來源，而試驗設計團隊使用另一個來源，推出後安全團隊則使用另一個來源，每次交接都會耗費時間並造成不一致情況。 一個統一協調且擁有 3 億名患者的網絡可支援每個階段，從早期發現階段的假設生成和目標識別，到推出後的招募、比較療效、標籤擴展和藥物警戒。

TriNetX 全球醫療護理合作關係高級副總裁 Steve Lethbridge 說：「3 億是里程碑，而非終點。 3 億名患者所帶來的意義遠比數字本身更重要。 在醫療護理生態系統中，總有人作出影響患者治療結果的決策，而合理的決策和單憑猜測的決策，分別在於數據是否可信、最新、富有臨床參考價值和全球性。 這就是此網絡所提供的服務。」

這個網絡增長最快的地區是美國以外。在 2025 年 4 月至 2026 年 4 月期間新增約 5,200 萬名患者，大部分來自國際市場。 網絡目前覆蓋美國 1.86 億名患者、歐洲、中東和非洲地區 7,200 萬名患者、拉丁美洲 2,300 萬名患者以及亞太區 2,100 萬名患者。

這種國際影響力並非偶然， 而是網絡運作方式的固有組成部分。 TriNetX LIVE™ 網絡並非由中介人重新包裝的聚合提取數據，而是即時雙向：數據從參與醫療機構的 EHR 系統持續流動，幾乎即時重新整理，並保留完整的臨床背景。

安排示範以了解 TriNetX LIVE™ 網絡如何協助您的機構將現實世界的資料轉為決策級證據。

關於 TriNetX, LLC

TriNetX 是 The Global Truth Engine for Better Human Health™（為更美好人類健康而設的全球實證引擎），協助各機構掌握病人護理的真實現況。 我們將全球的醫療系統、研究人員和公司與現實世界的患者數據連接，以便他們能夠根據現實情況而非假設作出更明智的決策。

數據直接來自 20 多個國家/地區的 13,000 多家醫療機構，並保存在這些機構內，以保障數據準確、私隱和可信程度。 TriNetX 將這些數據結合科學專業知識及技術，協助客戶提出更精準的問題、解讀分析結果，並懷著信心向前邁進。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.trinetx.com 或在 LinkedIn 關注 TriNetX。

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Karen Tunks
電郵：[email protected]

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