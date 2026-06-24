La red TriNetX LIVE™ supera los 300 millones de pacientes, lo que amplía la evidencia de grado de decisión en toda la atención médica mundial

El hito refleja la aceleración del crecimiento internacional y brinda a las empresas farmacéuticas, investigadores académicos, proveedores de atención médica e innovadores en tecnología de la salud acceso a datos del mundo real confiables, actuales, clínicamente ricos y representativos a nivel mundial.

CAMBRIDGE, Massachusetts, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, TriNetX, la red de datos de salud federada líder en el mundo, anunció que su red TriNetX LIVE™ superó los 300 millones de pacientes, una fuente única y federada de datos del mundo real nativos de EHR que abarca más de 240 organizaciones de atención médica y más de 13.000 sitios en todo el mundo. El hito amplía la evidencia de grado de decisión disponible para las organizaciones que trabajan para mejorar la atención al paciente.

Históricamente, los datos del mundo real han estado fragmentados. Los equipos de descubrimiento utilizan una fuente, los equipos de diseño de prueba otra y la seguridad posterior a la comercialización otra, por lo que cada traspaso cuesta tiempo e introduce inconsistencias. Una red única y armonizada de 300 millones de pacientes respalda todas las etapas, desde la generación de hipótesis y la identificación de objetivos en el descubrimiento temprano hasta el reclutamiento, la efectividad comparativa, la expansión de etiquetas y la supervisión farmacológica después del lanzamiento.

"Trescientos millones es un hito, no un destino", afirmó Steve Lethbridge, vicepresidente sénior de Global Healthcare Partnerships de TriNetX. "Lo que permiten 300 millones de pacientes importa más que el número en sí. En cualquier lugar del ecosistema de atención médica donde alguien tome decisiones que afecten los resultados de los pacientes, la diferencia entre una decisión defendible y una suposición se reduce a si los datos son confiables, actuales, clínicamente ricos y recopilados en todo el mundo. Y esas características son las que ofrece esta red".

El crecimiento más rápido de la red está ocurriendo fuera de EE. UU. De los datos de aproximadamente 52 millones de pacientes agregados entre abril de 2025 y abril de 2026, la mayoría provino de mercados internacionales. En la actualidad, la red abarca 186 millones de pacientes en EE. UU., 72 millones en Europa, Medio Oriente y África, 23 millones en América Latina y 21 millones en la región Asia-Pacífico.

Esa amplitud internacional no es casual. Está integrada al funcionamiento de la red. En lugar de extractos agregados reempaquetados por un intermediario, la red TriNetX LIVE™ es en vivo y bidireccional: los datos fluyen continuamente desde los sistemas de EHR en las organizaciones de atención médica participantes, se actualizan casi en tiempo real y con el contexto clínico completo intacto.

Solicite una demostración para ver cómo la red TriNetX LIVE™ puede ayudar a su organización a convertir los datos del mundo real en pruebas de grado de decisión.

Acerca de TriNetX, LLC

TriNetX es The Global Truth Engine for Better Human Health™ (El motor de la verdad global para una mejor salud humana), una herramienta que ayuda a las organizaciones a comprender lo que sucede realmente en la atención al paciente. Conectamos sistemas de salud, investigadores y empresas de todo el mundo con datos de pacientes del mundo real para que se puedan tomar decisiones mejor informadas, basadas en la realidad y no en suposiciones.

Los datos se obtienen directamente de más de 13.000 sitios de proveedores de atención médica en más de 20 países y se mantienen dentro de esas instituciones para proteger la precisión, la privacidad y la confianza. TriNetX combina estos datos con la experiencia científica y la tecnología para ayudar a los clientes a hacer mejores preguntas, interpretar los resultados y avanzar con confianza.

Obtenga más información en www.trinetx.com o siga a TriNetX en LinkedIn.

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FUENTE TriNetX