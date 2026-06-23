TriNetX LIVE™ネットワークの患者数が3億人を突破、世界の医療分野全体で意思決定に足るエビデンスを拡充

この節目は、国際的な成長の加速を反映するものであり、製薬企業、学術研究者、医療提供者、ヘルステック分野のイノベーターに対し、信頼性が高く、最新で、豊富な臨床情報を含み、グローバルな代表性を備えた実世界データへのアクセスを提供する。

マサチューセッツ州ケンブリッジ, 2026年6月23日 /PRNewswire/ -- 世界有数のフェデレーテッド医療データネットワークであるTriNetXは本日、同社のTriNetX LIVE™ネットワークの患者数が3億人を突破したことを発表しました。同ネットワークは、世界中の240以上の医療機関および13,000以上の拠点を網羅する、EHRネイティブな実世界データの単一のフェデレーテッド型ソースです。この節目により、患者ケアの向上に取り組む組織が活用できる、意思決定に足るエビデンスが拡充されます。

実世界データは、これまで断片化されてきました。創薬チームは1つのソースを使用し、臨床試験設計チームは別のソースを使用し、市販後安全性チームはさらに別のソースを使用しており、引き継ぎのたびに時間がかかり、一貫性が損なわれてきました。3億人の患者データを網羅する単一の標準化されたネットワークは、初期創薬段階における仮説の立案や標的の特定から、被験者の募集、比較有効性評価、適応拡大、そして上市後の医薬品安全性監視に至るまで、あらゆる段階を支援します。

「3億人という数字は節目であり、最終到達点ではありません」と、TriNetXのグローバル・ヘルスケア・パートナーシップ担当シニア・バイス・プレジデントであるSteve Lethbridge氏は述べました。「3億人の患者データによって実現できることは、その数字自体よりも重要です。医療エコシステムのどの場面であれ、患者の転帰に影響を与える意思決定が行われる際、正当性のある意思決定と単なる推測との違いは、そのデータが信頼でき、最新で、豊富な臨床情報を含み、かつグローバルなものであるかどうかにかかっています。それこそが、このネットワークが提供するものです。」

同ネットワークの成長が最も著しいのは、米国以外です。2025年4月から2026年4月にかけて新たに加わった約5,200万人の患者のうち、その大半は海外市場で追加された患者でした。現在、このネットワークは、米国で1億8,600万人、EMEA地域で7,200万人、ラテンアメリカで2,300万人、APAC地域で2,100万人の患者をカバーしています。

その国際的な広がりは、決して偶然のものではありません。それはネットワークの運用方法に組み込まれています。TriNetX LIVE™ネットワークは、仲介業者によって再パッケージ化された集約された抽出データではなく、ライブかつ双方向のネットワークです。参加医療機関のEHRシステムからデータが継続的に流れ込み、ほぼリアルタイムで更新され、完全な臨床的文脈が保持された状態で提供されます。

デモを依頼し、TriNetX LIVE™ネットワークが、貴社の組織において実世界データを意思決定に足るエビデンスへと変換するのにどのように役立つかをご確認ください。

TriNetX, LLC について

TriNetXは「より良い人間の健康のためのグローバル・トゥルース・エンジン」（The Global Truth Engine for Better Human Health™）であり、組織が患者ケアで実際に起こっていることを理解できるよう支援します。私たちは、世界中の医療システム、研究者、企業を実世界の患者データと結びつけ、仮定ではなく現実に基づいて、より的確な意思決定を行えるようにしています。

データは、20カ国以上にわたる医療提供者の13,000以上の拠点から直接取得されており、正確性、プライバシー、信頼を保護するため、各機関内に保持されています。TriNetXは、このデータを科学的専門知識とテクノロジーと組み合わせることで、顧客がより良い質問を行い、結果を解釈し、自信を持って前進できるよう支援します。

詳細については、www.trinetx.comをご覧いただくか、LinkedInでTriNetX をフォローしてください。

メディア問い合わせ先

TriNetX

Karen Tunks

Eメール：[email protected]

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/542641/TriNetX_Logo.jpg

SOURCE TriNetX