A REVOLUÇÃO COOLTURE: REALTY ONE GROUP INTERNATIONAL ACABA COM A ESTAGNAÇÃO CORPORATIVA

A maior e mais rápida potência imobiliária familiar do mundo prova por que Wall Street não consegue competir com coração e alma

LAGUNA NIGUEL, Califórnia, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- O setor imobiliário está em um ponto de ruptura. Enquanto os executivos de Wall Street e os conglomerados corporativos correm para se consolidar, o Realty ONE Group International está aumentando a pressão. Hoje, a organização reforça seu status como a maior e mais rápida franquia global familiar em crescimento do mundo, enviando uma mensagem clara: escala não é nada sem alma.

Embora a onda de fusões, aquisições e reestruturações corporativas de alto nível possa sinalizar um impulso em direção à escala e eficiência, é mais importante levantar questões sobre independência, cultura e escolha para profissionais e empreendedores do setor imobiliário.

A MAGIA DA COOLTURE

Para o fundador e CEO, Kuba Jewgieniew, o segredo do domínio global explosivo não é encontrado em uma planilha, mas sim na COOLTURE (Cool + Culture) do Realty ONE Group.

"Wall Street lida com transações frias; nós lidamos com magia", declarou Jewgieniew. "O coração e a alma desta organização é a nossa COOLTURE. É a energia que atrai os melhores do setor. Você não pode fabricar isso em uma sala de reuniões e certamente não pode encontrá-lo em um manual corporativo. COOLTURE é o motivo pelo qual estamos vencendo."

UM LEGADO DE CREDIBILIDADE: OS 35 ANOS DA RE/MAX TITAN

Junto com uma equipe de liderança poderosa, o Realty ONE Group conta com décadas de experiência e a credibilidade incomparável de Vinnie Tracey, presidente emérito do Realty ONE Group e ex-presidente da RE/MAX.

"Vi todos os ciclos, todas as fusões e todas as "próximas grandes coisas" nos últimos 50 anos", disse Tracey. "O sucesso de qualquer marca depende de liderança e visão. O que estamos construindo aqui com a COOLTURE é o futuro. Priorizamos o empreendedor e o agente acima de tudo, garantindo que eles tenham a escolha e a liberdade de vencer."

Conhecida como a UNBrokerage por liderar mudanças no setor imobiliário, o Realty ONE Group permanece orgulhosamente de propriedade familiar e focada em empreendedores, com uma presença global em expansão que já alcança quase 30 países. A marca construiu sua reputação com uma abordagem ousada e moderna que prioriza liberdade, apoio, 100% de comissão e um forte senso de família e comunidade.

"É importante conhecer o setor imobiliário, sim, mas há nuances em ser um franqueador e um parceiro de negócios estratégico para empreendedores que querem locais movidos a cultura que levem e apoiem um agente em todas as etapas de sua carreira", disse Tracey. "O Realty ONE Group é o vencedor claro no futuro."

O Realty ONE Group continua a atrair agentes, equipes e proprietários de franquias de alto desempenho em todo o mundo que buscam uma alternativa mais alinhada e orientada por valores em um setor cada vez mais consolidado.

Com mais de 20 mil profissionais do mercado imobiliário distribuídos por mais de 450 unidades em quase 30 países e territórios, o Realty ONE Group segue ampliando sua presença global, mantendo-se fiel à sua missão de transformar vidas por meio do mercado imobiliário.

Para mais informações, acesse https://www.realtyonegroup.com/.

Sobre a Realty ONE Group International

Realty ONE Group International é uma das marcas de estilo de vida de crescimento mais rápido, modernas e orientadas por propósitos no setor imobiliário, cujo ÚNICO Propósito é abrir portas em todo o mundo – UMA casa, UM sonho, UMA vida de cada vez. A organização cresceu rapidamente para mais de 20.000 profissionais imobiliários em mais de 450 locais em quase 30 países e territórios, devido ao seu modelo de negócios comprovado, corretoras de serviços completos, COOLTURA dinâmica, coaching de negócios superior através da ONE University, suporte excepcional e sua tecnologia proprietária, zONE. A Realty ONE Group International foi nomeada a marca imobiliária número UM pela Entrepreneur Magazine por três anos consecutivos e continua avançando, abrindo portas não apenas para seus clientes, mas também para profissionais do setor imobiliário e proprietários de franquias. Para saber mais, acesse www.RealtyONEGroup.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/5943573/realty_one_group___logo.jpg

FONTE Realty ONE Group