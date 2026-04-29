DIE COOLTURE-REVOLUTION: REALTY ONE GROUP INTERNATIONAL DURCHBRICHT UNTERNEHMENSSTAGNATION

Das weltweit größte und am schnellsten wachsende familiengeführte Immobilienunternehmen beweist, warum die Wall Street nicht mit Herz und Seele konkurrieren kann

LAGUNA NIGUEL, Kalifornien, 29. April 2026 /PRNewswire/ -- Die Immobilienbranche befindet sich an einer Bruchstelle. Während sich Wall Street-Anzugträger und Unternehmenskonglomerate um eine Konsolidierung bemühen, dreht die Realty ONE Group International den Spieß um. Heute unterstreicht das Unternehmen seinen Status als größtes und am schnellsten wachsendes globales Franchise-Unternehmen in Familienbesitz in der Welt und sendet eine klare Botschaft: Skala ist nichts ohne Seele.

Die Flutwelle von Fusionen, Übernahmen und Unternehmensumstrukturierungen mag ein Zeichen dafür sein, dass man auf Größe und Effizienz setzt, aber vor allem wirft sie Fragen nach Unabhängigkeit, Kultur und Wahlmöglichkeiten für Immobilienfachleute und Unternehmer auf.

DIE MAGIE DER KÜHLUNG

Für den Gründer und CEO Kuba Jewgieniew liegt das Geheimnis der explosiven globalen Dominanz nicht in einer Tabellenkalkulation, sondern in der COOLTURE (Cool + Culture) der Realty ONE Group.

"Wall Street handelt mit kalten Transaktionen; wir handeln mit Magie", sagte Jewgieniew. "Das Herz und die Seele dieser Organisation ist unsere COOLTURE. Es ist die Energie, die die Besten der Branche anlockt. So etwas kann man nicht in einem Sitzungssaal herstellen, und schon gar nicht in einem Unternehmenshandbuch finden. COOLTURE ist der Grund, warum wir gewinnen."

EIN VERMÄCHTNIS DER GLAUBWÜRDIGKEIT: DER 35-JÄHRIGE RE/MAX-TITAN

Zusammen mit einem schlagkräftigen Führungsteam stützt sich die Realty ONE Group auf die jahrzehntelange Erfahrung und die unvergleichliche Glaubwürdigkeit von Vinnie Tracey, Realty ONE Group President Emeritus und ehemaliger RE/MAX President.

"Ich habe in den letzten 50 Jahren jeden Zyklus, jede Fusion und jedes 'nächste große Ding' miterlebt," sagt Tracey. "Der Erfolg jeder Marke hängt von Führung und Vision ab. Was wir hier mit COOLTURE aufbauen, ist die Zukunft. Wir stellen den Unternehmer und den Vermittler an die erste Stelle und sorgen dafür, dass sie die Wahl und die Freiheit haben, zu gewinnen."

Die Realty ONE Group, die als UNBrokerage bekannt ist, weil sie Pionierarbeit für den Wandel in der Immobilienbranche geleistet hat, ist nach wie vor in Familienbesitz und unternehmerisch orientiert, mit einer wachsenden globalen Präsenz in fast 30 Ländern. Die Marke hat ihren Ruf auf einem kühnen, modernen Ansatz aufgebaut, der Freiheit, Unterstützung, 100%ige Provision und ein starkes Gefühl von ONE Family und Gemeinschaft in den Vordergrund stellt.

"Es ist wichtig, die Immobilienbranche zu kennen, ja, aber es gibt Nuancen, um ein Franchisegeber und ein strategischer Geschäftspartner für Unternehmer zu sein, die kulturgetriebene Standorte wollen, die einen Makler in jeder Phase seiner Karriere fördern und unterstützen", sagte Tracey. "Realty ONE Group ist der klare Gewinner der Zukunft."

Die Realty ONE Group zieht weiterhin leistungsstarke Makler, Teams und Franchisenehmer auf der ganzen Welt an, die in einer zunehmend konsolidierten Branche nach einer besser abgestimmten, werteorientierten Alternative suchen.

Mit mehr als 20.000 Immobilienfachleuten an über 450 Standorten in fast 30 Ländern und Territorien baut die Marke ihre globale Präsenz weiter aus und bleibt dabei ihrer Mission treu, das Leben durch Immobilien zu verändern.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.realtyonegroup.com/.

Informationen zur Realty ONE Group International

Die Realty ONE Group International ist eine der am schnellsten wachsenden, modernen und zielgerichteten Lifestyle-Marken in der Immobilienbranche, die EIN Ziel verfolgt: Türen auf der ganzen Welt zu öffnen – EIN Zuhause, EIN Traum, EIN Leben zu einer Zeit. Aufgrund des bewährten Geschäftsmodells, der Full-Service-Brokerage, des dynamischen COOLTURE, des hervorragenden Business-Coachings durch die ONE University, des hervorragenden Supports und der firmeneigenen Technologie, zONE, ist die Organisation schnell auf mehr als 20.000 Immobilienprofis an über 450 Standorten in fast 30 Ländern und Gebieten angewachsen. Die Realty ONE Group International wurde vom Entrepreneur Magazine drei Jahre in Folge zur Nummer EINS unter den Immobilienmarken gekürt und ist weiterhin auf dem Vormarsch, indem sie nicht nur ihren Kunden, sondern auch Immobilienfachleuten und Franchisenehmern Türen öffnet. Weitere Informationen finden Sie unter www.RealtyONEGroup.com.

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