COOLTURE 革命：REALTY ONE GROUP INTERNATIONAL 打破企業僵化

全球排名第一、規模最大、增長最快的家族經營房地產巨頭證明，Wall Street 始終無法跟其核心與靈魂相提並論

加州拉古納尼格爾2026年4月30日 /美通社/ -- 房地產行業正處於臨界點。 就在 Wall Street 精英與企業集團忙於合併整合之際，Realty ONE Group International 正在加緊發力。 今日，此機構更堅定地捍衛其全球第一、增長最快的家族式國際特許經營地位，並發出明確訊息：規模若無靈魂，也不過是空殼。

縱然一輪輪矚目的合併、收購及企業重組浪潮，彷彿在推動規模、提升效率，但更深層次上，它引發了房地產專業人士及創業家對獨立精神、文化底蘊及自主選擇的質疑。

COOLTURE 的魔力

創辦人兼行政總裁 Kuba Jewgieniew 認為，要成為席捲全球的霸主，關鍵不在於試算表上的數據，而是藏在 Realty ONE Group 的 COOLTURE（Cool（型格）+ Culture（文化））中。

Jewgieniew 表示：「Wall Street 只懂冷冰冰的交易，我們帶來的是魔法。 本機構的核心及靈魂，就是我們的 COOLTURE。 正是這股能量，匯聚了業界翹楚。 會議室裡無法憑空製造這股能量，企業手冊中更無從尋覓。 COOLTURE 正是我們的致勝關鍵。」

信譽傳承：深耕 RE/MAX 35 年的行業巨擘

Realty ONE Group 不僅擁有實力雄厚的領導團隊，更有著數十年經驗以及 Realty ONE Group 榮譽總裁兼前 RE/MAX 總裁 Vinnie Tracey 無可匹敵的信譽。

Tracey 表示：「過去 50 年，我經歷過每個週期、每次合併，以及所有所謂的『下個重大趨勢』。 任何品牌能否成功，都取決於領導力及願景。 我們在這裡以 COOLTURE 打造的，正是未來。 我們把企業家和代理置於首位，確保其擁有選擇的權利和獲勝的自由。」

Realty ONE Group 獲譽為開創房地產行業變革的 UNBrokerage，一直以家族經營為榮，專注於企業家，全球業務版圖不斷擴大，覆蓋近 30 個國家。 此品牌以大膽前衛的現代經營模式奠定聲望，重視自由、支援及 100% 佣金制度，以及深厚的「ONE Family」及社區情誼。

Tracey 表示：「洞悉房地產行業固然重要，然而身為特許經營授權商，以及企業家的策略商業夥伴，箇中自有精妙。這些企業家所求的，是由文化驅動的環境，能於代理職涯的每一階段，助其步步高陞。 Realty ONE Group 無疑是未來贏家。」

Realty ONE Group 持續匯聚全球各地頂尖的代理、團隊及特許經營掌舵人，大家在日趨整合的行業中，都渴望找到更志同道合、價值導向的嶄新選擇。

擁有超過 20,000 名房地產專業人士，遍佈 450 多個地點，涵蓋近 30 個國家和地區，這個品牌持續擴大其全球足跡，同時堅守其通過房地產改變生活的使命。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://www.realtyonegroup.com/。

關於 Realty ONE Group International

Realty ONE Group International 是全球增長最快的現代化、以使命為導向的房地產生活風格品牌之一，其 ONE Purpose（唯一使命）是在世界各地為人們開啟一扇扇大門——一個家、一個夢想、人生只活一次。 該組織因其經驗證的商業模式、全方位服務的經紀業務、充滿活力的 COOLTURE 文化、透過 ONE 大學提供的卓越商業指導、出色的支持以及其專有技術 zONE，迅速擴展至全球近 30 個國家和地區，擁有超過 20,000 名房地產專業人士，並在 450 多個地點設有業務。 Realty ONE Group International 已連續三年被《Entrepreneur Magazine》評為房地產領域的首屈一指品牌，並繼續穩步前進，不僅為客戶開啟大門，也為房地產專業人士和特許經營商創造機會。 欲了解更多資訊，請瀏覽 www.RealtyONEGroup.com。

SOURCE Realty ONE Group