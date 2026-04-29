La revolución de la COOLTURE: Realty ONE Group International rompe con el estancamiento corporativo

La empresa inmobiliaria familiar más grande y de más rápido crecimiento del mundo demuestra por qué Wall Street no puede competir con el corazón y el alma

LAGUNA NIGUEL, Calif., 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El sector inmobiliario se encuentra en un punto de inflexión. Mientras los ejecutivos de Wall Street y los grandes conglomerados empresariales se apresuran a consolidarse, Realty ONE Group International está subiendo la apuesta. Hoy, la organización reafirma su posición como la franquicia familiar global más grande y de más rápido crecimiento del mundo, enviando un mensaje claro: la escala no es nada sin alma.

Aunque la avalancha de fusiones, adquisiciones y reestructuraciones corporativas de gran repercusión mediática puede indicar un impulso hacia la expansión y la eficiencia, lo más importante es que está planteando interrogantes sobre la independencia, la cultura y las opciones de los profesionales y emprendedores del sector inmobiliario.

LA MAGIA DE LA COOLTURE

Para el fundador y consejero delegado, Kuba Jewgieniew, el secreto del dominio global explosivo no se encuentra en una hoja de cálculo, sino en la COOLTURE (Cool + Culture) de Realty ONE Group.

"Wall Street se dedica a transacciones frías; nosotros nos dedicamos a la magia", afirmó Jewgieniew. "El corazón y el alma de esta organización es nuestra COOLTURE. Es la energía que atrae a los mejores del sector. Esto no se puede fabricar en una sala de juntas, y desde luego no se puede encontrar en un manual corporativo. COOLTURE es la razón por la que estamos triunfando".

UN LEGADO DE CREDIBILIDAD: LOS 35 AÑOS DE RE/MAX TITAN

Además de contar con un equipo directivo de gran talento, Realty ONE Group se apoya en décadas de experiencia y en la credibilidad sin igual de Vinnie Tracey, presidente emérito de Realty ONE Group y antiguo presidente de RE/MAX.

"He sido testigo de todos los ciclos, todas las fusiones y todas las 'próximas grandes novedades' de los últimos 50 años", afirmó Tracey. "El éxito de cualquier marca depende del liderazgo y la visión. Lo que estamos construyendo aquí con COOLTURE es el futuro. Damos prioridad al emprendedor y al agente por encima de todo, asegurándonos de que tengan la opción y la libertad para triunfar".

Conocida como la UNBrokerage por ser pionera en el cambio en el sector inmobiliario, Realty ONE Group sigue siendo, con orgullo, una empresa familiar centrada en los emprendedores, con una presencia global en expansión que abarca casi 30 países. La marca ha forjado su reputación sobre la base de un enfoque audaz y moderno que prioriza la libertad, el apoyo, una comisión del 100 % y un fuerte sentido de pertenencia a la familia ONE y a la comunidad.

"Es importante conocer el sector inmobiliario, sí, pero hay matices a la hora de ser un franquiciador y un socio comercial estratégico para los emprendedores que buscan oficinas con una cultura que impulse y apoye a los agentes en cada etapa de su carrera", afirmó Tracey. "Realty ONE Group es el claro ganador en el futuro".

Realty ONE Group sigue atrayendo a los agentes, equipos y propietarios de franquicias con mejor rendimiento de todo el mundo que buscan una alternativa más coherente e impulsada por valores en un sector cada vez más consolidado.

Con más de 20.000 profesionales inmobiliarios repartidos en más de 450 oficinas en casi 30 países y territorios, la marca continúa ampliando su presencia global sin dejar de ser fiel a su misión de cambiar vidas a través del sector inmobiliario.

Para obtener más información, visite https://www.realtyonegroup.com/.

Acerca de Realty ONE Group International

Realty ONE Group International es una de las marcas inmobiliarias más modernas, orientadas a un propósito y de más rápido crecimiento, cuyo único objetivo es abrir puertas en todo el mundo: UN hogar, UN sueño y UNA vida a la vez. La organización ha crecido rápidamente hasta contar con más de 20.000 profesionales inmobiliarios en más de 450 oficinas repartidas por casi 30 países y territorios gracias a su modelo de negocio probado, sus agencias de servicios integrales, su dinámica COOLTURE, la formación empresarial de alto nivel a través de ONE University, un apoyo excepcional y su tecnología patentada, zONE. Realty ONE Group International ha sido nombrada la marca inmobiliaria número uno por Entrepreneur Magazine durante tres años consecutivos y sigue avanzando con fuerza, abriendo puertas no solo a sus clientes, sino también a los profesionales inmobiliarios y a los propietarios de franquicias. Para obtener más información, visite www.RealtyONEGroup.com.

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