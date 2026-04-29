LA RÉVOLUTION DE LA CULTURE : REALTY ONE GROUP INTERNATIONAL ÉCRASE LA STAGNATION DES ENTREPRISES

Le numéro un mondial de l'immobilier familial, dont la croissance est la plus rapide, prouve que Wall Street ne peut pas rivaliser avec le cœur et l'âme.

LAGUNA NIGUEL, Calif., 29 avril 2026 /PRNewswire/ -- Le secteur de l'immobilier est à bout de souffle. À l'heure où Wall Street et les conglomérats d'entreprises s'efforcent de se consolider, Realty ONE Group International fait monter la pression. Aujourd'hui, l'organisation s'appuie sur son statut de franchise familiale mondiale la plus importante et à la croissance la plus rapide au monde, en envoyant un message clair : L'échelle n'est rien sans l'âme.

Si le raz-de-marée de fusions, d'acquisitions et de restructurations d'entreprises très médiatisées peut être le signe d'une tendance à l'échelle et à l'efficacité, il soulève surtout des questions sur l'indépendance, la culture et le choix des professionnels de l'immobilier et des chefs d'entreprise.

LA MAGIE DE LA CULTURE

Pour le fondateur et PDG, Kuba Jewgieniew, le secret d'une domination mondiale explosive ne se trouve pas dans une feuille de calcul, mais dans la COOLTURE (Cool + Culture) de Realty ONE Group.

"Wall Street traite des transactions froides, nous traitons de la magie", a déclaré Jewgieniew. "Le cœur et l'âme de cette organisation sont notre COOLTURE. C'est cette énergie qui attire les meilleurs. Cela ne se fabrique pas dans une salle de réunion et ne se trouve certainement pas dans un manuel d'entreprise. COOLTURE est la raison pour laquelle nous gagnons."

UN HÉRITAGE DE CRÉDIBILITÉ : LE TITAN DE RE/MAX DEPUIS 35 ANS

Avec une équipe de direction puissante, Realty ONE Group s'appuie sur des décennies d'expérience et sur la crédibilité inégalée de Vinnie Tracey, président émérite de Realty ONE Group et ancien président de RE/MAX.

"J'ai assisté à tous les cycles, à toutes les fusions et à toutes les nouvelles tendances au cours des 50 dernières années", a déclaré Tracey. "Le succès d'une marque dépend de son leadership et de sa vision. Ce que nous construisons ici avec COOLTURE, c'est l'avenir. Nous donnons la priorité à l'entrepreneur et à l'agent avant tout, en veillant à ce qu'ils aient le choix et la liberté de gagner."

Connu sous le nom de UNBrokerage pour avoir été le pionnier du changement dans l'immobilier, Realty ONE Group reste fièrement une entreprise familiale axée sur l'entrepreneuriat, avec une empreinte mondiale croissante qui s'étend sur près de 30 pays. La marque a bâti sa réputation sur une approche audacieuse et moderne qui donne la priorité à la liberté, au soutien, à la commission à 100 % et à un fort sentiment d'appartenance à la famille ONE et à la communauté.

"Il est important de connaître le secteur de l'immobilier, oui, mais il y a des nuances à être un franchiseur et un partenaire commercial stratégique pour les entrepreneurs qui veulent des sites alimentés par la culture qui soulèvent et soutiennent un agent à chaque étape de leur carrière ", a déclaré Tracey. "Realty ONE Group est le grand gagnant de l'avenir."

Le Realty ONE Group continue d'attirer les agents, les équipes et les propriétaires de franchise les plus performants dans le monde entier, qui recherchent une alternative plus alignée et axée sur les valeurs dans un secteur de plus en plus consolidé.

Comptant plus de 20 000 spécialistes de l'immobilier répartis dans plus de 450 sites et près de 30 pays et territoires, la marque continue de renforcer sa présence mondiale tout en demeurant fidèle à sa mission de changer des vies grâce à l'immobilier.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.realtyonegroup.com/.

À propos de Realty ONE Group International

Realty ONE Group International est l'une des marques de mode de vie les plus dynamiques et modernes dans le secteur immobilier, dont l'objectif est d'ouvrir des portes dans le monde entier : une maison, un rêve, une vie à la fois. L'organisation est rapidement passée à plus de 20 000 professionnels de l'immobilier sur plus de 450 sites répartis dans près de 30 pays et territoires en raison de son modèle d'affaires éprouvé, de ses maisons de courtage à services complets, de son dynamisme de COOLTURE, de son niveau supérieur en coaching d'affaires par l'entremise de ONE University, de son soutien exceptionnel et de sa technologie propriétaire, zONE. Realty ONE Group International a été nommé à la première place des entreprises immobilières par le magazine Entrepreneur pendant trois années consécutives et poursuit son essor en ouvrant ses portes, non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux franchisés. Pour en savoir plus, visitez www.RealtyONEGroup.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/5943573/realty_one_group___logo.jpg