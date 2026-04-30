LA REVOLUCIÓN DE COOLTURE: REALTY ONE GROUP INTERNATIONAL PONE FIN AL ESTANCAMIENTO CORPORATIVO

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Realty ONE Group

30 abr, 2026, 14:47 GMT

La mayor potencia inmobiliaria de propiedad familiar y de más rápido crecimiento en el mundo demuestra por qué Wall Street no puede competir con el corazón y el alma

LAGUNA NIGUEL, California, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El sector de bienes raíces se encuentra en un punto crítico. Mientras los ejecutivos de Wall Street y los conglomerados corporativos se apresuran a consolidarse, Realty ONE Group International intensifica su actividad. Hoy, la organización reafirma su posición como la franquicia mundial de propiedad familiar más grande y de mayor crecimiento en el mundo, y envía un mensaje claro: la escala no es nada sin alma.

Si bien la oleada de fusiones, adquisiciones y reestructuraciones corporativas de alto perfil puede indicar un impulso hacia la escala y la eficiencia, lo que es más importante, plantea interrogantes sobre la independencia, la cultura y las opciones para los profesionales y emprendedores inmobiliarios.

LA MAGIA DE COOLTURE

Para el fundador y director ejecutivo, Kuba Jewgieniew, el secreto de su dominio mundial explosivo no se encuentra en una hoja de cálculo, sino en la COOLTURE (Cool + Culture) de Realty ONE Group.

"Wall Street se basa en transacciones frías; nosotros, en la magia", afirmó Jewgieniew. "El corazón y el alma de esta organización es nuestra COOLTURE. Es la energía la que atrae a los mejores del sector. No se puede fabricar esto en una sala de juntas, y ciertamente no se puede encontrar en un manual corporativo. La COOLTURE es el motivo por el cual tenemos éxito."

UN LEGADO DE CREDIBILIDAD: EL TITÁN DE RE/MAX CON 35 AÑOS DE TRAYECTORIA

Junto con un sólido equipo de liderazgo, Realty ONE Group cuenta con décadas de experiencia y la credibilidad sin precedentes de Vinnie Tracey, presidente emérito de Realty ONE Group y expresidente de RE/MAX.

"He sido testigo de cada ciclo, cada fusión y cada 'próxima gran novedad' en los últimos 50 años", señaló Tracey. "El éxito de cualquier marca depende del liderazgo y la visión. Lo que construimos aquí con la COOLTURE es el futuro. Priorizamos al emprendedor y al agente por encima de todo, y nos aseguramos de que tengan la opción y la libertad de triunfar."

Conocido como el UNBrokerage por liderar el cambio en el sector inmobiliario, Realty ONE Group mantiene con orgullo su enfoque en la familia y el emprendedor, con una presencia mundial en expansión que llega a casi 30 países. La marca ha forjado su reputación con un enfoque audaz y moderno que prioriza la libertad, el apoyo, una comisión del 100 % y un fuerte sentido de "ONE Family" y comunidad.

"Es importante conocer el sector inmobiliario, por supuesto, pero existen matices al ser un franquiciador y un socio comercial estratégico para los emprendedores que buscan establecimientos impulsados por la cultura que impulsen y apoyen al agente en cada etapa de su carrera", afirmó Tracey. "Realty ONE Group es el claro ganador en el futuro".

Realty ONE Group continúa atrayendo a agentes, equipos y propietarios de franquicias de alto rendimiento en todo el mundo que buscan una alternativa más alineada y basada en valores en una industria cada vez más consolidada.

Con más de 20.000 profesionales inmobiliarios en más de 450 ubicaciones en casi 30 países y territorios, la marca continúa con su expansión a nivel mundial y se mantiene fiel a su misión de transformar vidas mediante el sector inmobiliario.

Para más información, visite https://www.realtyonegroup.com/.

Acerca de Realty ONE Group International
Realty ONE Group International es una de las marcas de estilo de vida de más rápido crecimiento, modernas y orientadas a un propósito en el sector inmobiliario, cuyo objetivo ("ONE Purpose") es abrir puertas en todo el mundo, un hogar, un sueño y una vida a la vez. La organización ha crecido rápidamente hasta alcanzar más de 20.000 profesionales inmobiliarios en más de 450 ubicaciones en casi 30 países y territorios, gracias a su modelo de negocio comprobado, sus corredurías de servicio completo, su dinámica COOLTURE, su formación empresarial superior mediante ONE University, su apoyo excepcional y su tecnología patentada, zONE. Realty ONE Group International ha sido nombrada la marca inmobiliaria número UNO por la revista Entrepreneur durante tres años consecutivos y continúa creciendo, abriendo puertas, no solo para sus clientes, sino también para los profesionales inmobiliarios y los propietarios de franquicias. Para más información, visite www.RealtyONEGroup.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/5943573/realty_one_group___logo.jpg 

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