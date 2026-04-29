'쿨처 혁명': 리얼티 원 그룹 인터내셔널, 정체된 기업 문화를 혁신하다

세계 최대·최고속 성장 가족 경영 부동산 강자, 월가가 진심과 영혼을 이길 수 없는 이유를 증명하다

라구나 니겔, 캘리포니아 , 2026년 4월 30일 /PRNewswire/ -- 부동산 산업이 전환점에 서 있다. 월가 중심의 기업들과 대형 그룹들이 통합을 추진하는 가운데, 리얼티 원 그룹 인터내셔널(Realty ONE Group International)이 새로운 방향을 제시하고 있다. 회사는 세계 최대이자 가장 빠르게 성장하는 가족 소유 글로벌 프랜차이즈로서의 입지를 재확인하며 '영혼 없는 규모는 아무것도 아니다'이라는 분명한 메시지를 전달했다.

대형 인수합병(M&A)과 기업 구조조정의 물결은 효율성과 규모 확대를 지향하는 흐름을 보여주지만, 동시에 부동산 전문가와 기업가들에게 독립성, 조직 문화, 선택권에 대한 근본적인 질문을 제기하고 있다.

'COOLTURE'의 힘

창립자 겸 최고경영자(CEO)인 쿠바 예브게니에프(Kuba Jewgieniew)에 따르면, 리얼티 원 그룹의 폭발적인 글로벌 성장의 비결은 데이터가 아닌 '쿨처(COOLTURE = Cool + Culture)'라는 고유의 기업 문화에 있다.

예브게니에프 CEO는 "월가는 차가운 거래를 다루지만 우리는 '마법'을 만든다"며 "우리 조직의 핵심은 '쿨처'이며, 이는 업계 최고의 인재를 끌어들이는 원동력이다. 이런 요소는 회의실이나 매뉴얼로 만들어낼 수 없다. 우리가 성공하는 이유가 바로 여기에 있다"고 말했다.

신뢰의 유산: 35년 경력의 리맥스 출신 거물

리얼티 원 그룹은 강력한 경영진과 함께, 전 리맥스(RE/MAX) 사장이자 현재 리얼티 원 그룹 명예 회장인 비니 트레이시(Vinnie Tracey)의 풍부한 경험과 신뢰를 기반으로 성장하고 있다.

트레이시 명예 회장은 "지난 50년간 모든 시장의 사이클과 인수합병, 그리고 소위 '차세대 혁신'이라 불리는 것들을 모두 지켜봐 왔다"며 "어떤 브랜드의 성공 여부는 결국 리더십과 비전이 결정한다. 우리가 이곳에서 '쿨처'를 통해 구축하고 있는 것이 바로 미래"라고 강조했다. 이어 "우리는 무엇보다 기업가와 에이전트를 우선시하며, 그들이 성공할 수 있는 선택권과 자유를 가질 수 있도록 지원한다"고 말했다.

부동산 업계의 혁신을 이끌며 '언브로커리지(UNBrokerage)'로 불리는 리얼티 원 그룹은 가족 소유 구조와 기업가 중심 철학을 유지하면서 약 30개국에 걸쳐 글로벌 네트워크를 확장하고 있다. 이 브랜드는 자유, 지원, 100% 수수료 구조, 그리고 '원 패밀리(ONE Family)' 공동체 정신을 핵심 가치로 내세운 현대적 접근 방식으로 명성을 구축했다.

트레이시 명예 회장은 "부동산업에 대한 이해도 중요하지만, 프랜차이즈 본부로서 기업가들의 전략적 파트너가 되는 데는 또 다른 역량이 필요하다"며 "리얼티 원 그룹은 에이전트의 경력 전 단계에서 성장을 지원하는 문화 중심 조직으로서 미래 경쟁에서 확실한 우위를 갖고 있다"고 말했다.

리얼티 원 그룹은 업계 통합이 가속화되는 가운데 가치 중심의 대안을 찾는 우수 에이전트, 팀, 프랜차이즈 가맹점주들을 지속적으로 유치하고 있다.

현재 약 30개 국가 및 지역에서 450개 이상의 지점과 2만 명 이상의 부동산 전문가를 보유한 이 브랜드는 글로벌 확장을 지속하는 동시에 '부동산을 통해 삶을 변화시킨다'는 사명을 유지하고 있다.

자세한 내용은 https://www.realtyonegroup.com/ 에서 확인할 수 있다.

리얼티 원 그룹 인터내셔널 소개

리얼티 원 그룹 인터내셔널은 부동산 업계에서 빠르게 성장하는 현대적 라이프스타일 브랜드 중 하나로, '원 퍼포스(ONE Purpose)', 즉 하나의 목적을 통해 전 세계에 기회를 확장하며 '원 홈(ONE Home), 원 드림(ONE Dream), 원 라이프(ONE Life)'를 실현하는 것을 비전으로 삼고 있으며, 검증된 비즈니스 모델과 풀서비스 브로커리지, 역동적인 기업 문화인 쿨처(COOLTURE), 원 유니버시트(ONE University)를 통한 교육, 강력한 지원 시스템, 자체 기술 플랫폼 zONE 등을 기반으로 성장해왔다.

회사는 엔트러프러너 매거진(Entrepreneur Magazine)이 선정한 '미국 1위 부동산 브랜드'에 3년 연속 이름을 올렸으며, 고객뿐 아니라 부동산 전문가와 프랜차이즈 가맹점주에게도 새로운 기회를 제공하며 지속적으로 성장하고 있다. 자세한 내용은 www.RealtyONEGroup.com에서 확인할 수 있다.

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/260011/5943573/realty_one_group___logo.jpg

SOURCE Realty ONE Group