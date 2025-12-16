2025 Gartner Hype Cycle 보고서의 다양한 부문에서 인정 받은 로크웰 오토메이션

제조, AI, 사이버 보안, 에너지 등 다양한 분야에서 Hype Cycles에 언급되었습니다.

위스콘신주 밀워키, 2025년 12월 17일 /PRNewswire/ -- 산업 자동화 및 디지털 전환 분야 세계 최대 기업인 Rockwell Automation, Inc.(NYSE: ROK)는 오늘 2025년 Gartner® Hype Cycles에서 20개 부문에 인정을 받았다고 발표했습니다. 회사 측은 이를 혁신에 대한 지속적인 투자와 업계 전반에 걸친 광범위한 기술 리더십을 반영하는 전례 없는 수준의 인정이라고 평가하고 있습니다.

Gartner Hype Cycles는 기술과 애플리케이션의 성숙도와 채택 현황을 그래픽으로 표현하며, 실제 비즈니스 문제 해결과 새로운 기회 활용에 어떻게 잠재적으로 기여할 수 있는지 보여줍니다. Gartner Hype Cycle™ 방법론은 리더에게 기술이나 애플리케이션이 시간이 지남에 따라 어떻게 발전할 것인지에 대한 관점을 제공하고, 회사의 특정 비즈니스 목표에 따라 배포를 관리하는 데 필요한 확실한 통찰력을 제공합니다.

로크웰 오토메이션은 2025년 Gartner Hype Cycles에 다음과 같이 언급되었습니다.

2025년 7월 10일에 발표된 Hype Cycle for Process Manufacturing Technologies, 2025

2025년 6월 11일에 발표된 Hype Cycle for Artificial Intelligence, 2025

2025년 7월 9일에 발표된 Hype Cycle for Managing Operational Technology, 2025

2025년 7월 21일에 발표된 Hype Cycle for Intralogistics Smart Robots & Drones, 2025

2025년 7월 16일에 발표된 Hype CycleHype Cycle for Life Sciences Manufacturing, 2025

2025년 7월 17일에 발표된 Hype Cycle for Local Government, 2025

2025년 7월 16일에 발표된 Hype Cycle for Government Services, 2025

2025년 7월 17일에 발표된 Hype Cycle for Private Mobile Network Services, 2025

2025년 7월 17일에 발표된 Hype Cycle for Manufacturing Operations Strategy, 2025

2025년 6월 16일에 발표된 Hype Cycle for ERP, 2025

2025년 7월 18일에 발표된 Hype Cycle for Edge Computing, 2025

2025년 8월 20일에 발표된 Hype Cycle for Public Safety and Law Enforcement, 2025

2025년 7월 24일에 발표된 Hype Cycle for Supply Chain Execution and Logistic Technologies, 2025

2025년 6월 19일에 발표된 Hype Cycle for Intelligent Health, 2025

2025년 7월 15일에 발표된 Hype Cycle for Cyber-Physical Systems Security, 2025

2025년 7월 16일에 발표된 Hype Cycle for Industry Cloud Platforms, 2025

2025년 7월 10일에 발표된 Hype Cycle for Discrete Manufacturing Technologies, 2025

2025년 7월 7일에 발표된 Hype Cycle for Digital Grid, 2025

2025년 7월 7일에 발표된 Hype Cycle for Smart City and Sustainability in China, 2025

2025년 6월 25일 발표된 Hype CycleHype Cycle for Oil and Gas, 2025

로크웰 오토메이션의 최고 매출 책임자인 Scott Genereux는 "이러한 인정은 고객이 운영, 인력 및 기술을 새로운 방식으로 연결하면서 우리가 고객에게 제공하는 광범위한 혁신을 반영한다고 믿습니다. AI 기반 제조에서 물리적 사이버 보안 시스템에 이르기까지

Gartner Hype Cycles에 포함된 많은 것을 통해고객이 로크웰 오토메이션을 신뢰하여 더욱 회복력 있고 민첩하며 지속 가능한 미래를 구축할 수 있다는 것을 보여준다고 생각합니다"라고 말했습니다.

로크웰 오토메이션의 견해로는, 이러한 인정은 기업 전반에 걸쳐 지능, 연결성 및 보안을 발전시켜 산업 운영의 미래를 창조하려는 로크웰 오토메이션의 약속을 더욱 공고히 합니다. 로크웰 오토메이션은 혁신과 협업에 대한 지속적인 투자를 통해 고객이 운영 및 경쟁 방식을 혁신할 수 있도록 지원하고 있습니다.

로크웰 오토메이션과 하드웨어, 소프트웨어 및 라이프사이클 서비스의 전체 포트폴리오에 대해 자세히 알아보려면 www.rockwellautomation.com을 방문하십시오.

GARTNER는 미국 및 국제적으로 Gartner, Inc. 및/또는 그 계열사의 등록 상표 및 서비스 마크이며, HYPE CYCLE은 Gartner, Inc. 및/또는 그 계열사의 상표입니다. 본 문서에서 해당 상표는 허가를 받아 사용되었습니다. All rights reserved. Gartner는 당사의 연구 간행물에 명시된 공급업체, 제품 또는 서비스를 보증하지 않으며 기술 사용자에게 최고 등급 또는 기타 지정된 공급업체만 선택하도록 조언하지 않습니다. Gartner 연구 간행물은 Gartner 연구 기관의 의견으로 구성되며 사실에 대한 진술로 해석되어서는 안 됩니다. Gartner는 본 연구와 관련하여 상품성 또는 특정 목적에의 적합성에 대한 보증을 포함하여 명시적이든 묵시적이든 모든 보증을 부인합니다.

로크웰 오토메이션 정보

로크웰 오토메이션(Rockwell Automation, Inc., NYSE: ROK)은 산업 자동화 및 디지털 트랜스포메이션 분야의 글로벌 리더입니다. 로크웰 오토메이션은 인간의 상상력과 기술의 잠재력을 연결하여 인간의 가능성을 확장함으로써 더욱더 생산적이고 지속 가능한 세상을 만들어갑니다. 로크웰 오토메이션은 미국 위스콘신주 밀워키에 본사를 두고 있으며 2025년 회계연도 말 기준으로 2만 6,000명의 전담 직원이 100개 이상의 국가에서 고객 지원에 최선을 다하고 있습니다. 로크웰 오토메이션이 산업 전반에 걸쳐 어떻게 커넥티드 엔터프라이즈를 구현하는지 자세히 알아보려면 www.rockwellautomation.com을 방문하십시오

