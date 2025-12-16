Rockwell Automation reconnu dans divers rapports Hype Cycle 2025 de Gartner

L'entreprise est citée dans les Hype Cycles relatifs à la fabrication, l'IA, la cybersécurité, l'énergie, et plus encore.

MILWAUKEE, Wisconsin (États-Unis), 16 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), leader mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique, est cité dans 20 Hype Cycles de Gartner® en 2025. Pour l'entreprise, cette reconnaissance sans précédent témoigne de son investissement continu dans l'innovation et son leadership technologique dans tous les secteurs d'activité.

Les Hype Cycles de Gartner fournissent une représentation graphique de la maturité et de l'adoption des technologies et des applications, ainsi que de leur potentielle pertinence pour résoudre des problèmes commerciaux concrets et exploiter de nouvelles opportunités. La méthodologie des Hype Cycle™ de Gartner donne aux dirigeants une vision claire de l'évolution d'une technologie ou d'une application dans le temps. Elle constitue ainsi une source d'éclairage précieuse pour piloter son déploiement en fonction des objectifs commerciaux spécifiques de l'entreprise.

L'entreprise Rockwell Automation est mentionnée dans les Hype Cycles 2025 de Gartner suivants :

Hype Cycle for Process Manufacturing Technologies, 2025, publié le 10 juillet 2025

Hype Cycle for Artificial Intelligence, 2025, publié le 11 juin 2025

Hype Cycle for Managing Operational Technology, 2025, publié le 9 juillet 2025

Hype Cycle for Intralogistics Smart Robots & Drones, 2025, publié le 21 juillet 2025

Hype Cycle for Life Sciences Manufacturing, 2025, publié le 16 juillet 2025

Hype Cycle for Local Government, 2025, publié le 17 juillet 2025

Hype Cycle for Government Services, 2025, publié le 16 juillet 2025

Hype Cycle for Private Mobile Network Services, 2025, publié le 17 juillet 2025

Hype Cycle for Manufacturing Operations Strategy, 2025, publié le 17 juillet 2025

Hype Cycle for ERP, 2025, publié le 16 juin 2025

Hype Cycle for Edge Computing, 2025, publié le 18 juillet 2025

Hype Cycle for Public Safety and Law Enforcement, 2025, publié le 20 août 2025

Hype Cycle for Supply Chain Execution and Logistic Technologies, 2025, publié le 24 juillet 2025

Hype Cycle for Intelligent Health, 2025, publié le 19 juin 2025

Hype Cycle for Cyber-Physical Systems Security, 2025, publié le 15 juillet 2025

Hype Cycle for Industry Cloud Platforms, 2025, publié le 16 juillet 2025

Hype Cycle for Discrete Manufacturing Technologies, 2025, publié le 10 juillet 2025

Hype Cycle for Digital Grid, 2025, publié le 7 juillet 2025

Hype Cycle for Smart City and Sustainability in China, 2025, publié le 7 juillet 2025

Hype Cycle for Oil and Gas, 2025, publié le 25 juin 2025

« Nous sommes convaincus que ces mentions illustrent l'ampleur de l'innovation que nous apportons à nos clients alors qu'ils connectent leurs opérations, leurs équipes et leurs technologies de manière inédite », déclare Scott Genereux, Directeur des recettes chez Rockwell Automation. « De la fabrication pilotée par l'IA à la sécurisation des systèmes cyberphysiques, notre présence dans de nombreux Hype Cycles de Gartner démontre, selon nous, la confiance que nos clients accordent à Rockwell Automation pour les aider à bâtir un avenir plus résilient, agile et durable. »

Pour Rockwell Automation, cette reconnaissance réaffirme son engagement à façonner l'avenir des opérations industrielles, en faisant progresser l'intelligence, la connectivité et la sécurité à l'échelle de l'entreprise. Grâce à un investissement continu dans l'innovation et la collaboration, Rockwell Automation aide ses clients à transformer leurs modes de fonctionnement et leur compétitivité.

Pour plus d'informations sur Rockwell Automation et son éventail complet de services matériels, logiciels et de cycle de vie, visitez le site www.rockwellautomation.com

GARTNER est une marque déposée et une marque de service, et HYPE CYCLE est une marque commerciale de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et à l'international ; ces marques sont utilisées ici avec l'autorisation de leur propriétaire. Tous droits réservés. Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service présentés dans ses publications d'étude, et ne recommande aucunement aux utilisateurs de technologies de choisir uniquement les fournisseurs recevant les meilleures notations ou toute autre désignation. Les publications d'étude de Gartner présentent les opinions du service d'étude de Gartner et ne doivent pas être considérées comme des états de fait. Gartner décline toute garantie, implicite ou expresse, concernant cette étude, y compris toutes les garanties de valeur marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), est un leader mondial dans le domaine de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique. Nous connectons l'imagination de nos talents et le potentiel technologique afin d'élargir le champ des possibles, pour un monde plus productif et plus durable. Rockwell Automation, dont le siège social se trouve à Milwaukee (Wisconsin), emploie près de 26 000 personnes au service de ses clients dans plus de 100 pays (chiffres de l'exercice 2025). Pour découvrir comment nous donnons vie à la solution The Connected Enterprise dans les entreprises industrielles, visitez le site www.rockwellautomation.com

