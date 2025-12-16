Rockwell Automation in verschiedenen Gartner Hype Cycle-Berichten für das Jahr 2025 ausgezeichnet

Erwähnung in Hype Cycles für Fertigung, KI, Cybersicherheit, Energie und mehr

MILWAUKEE, Wis., 16. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute bekannt gegeben, dass es im Jahr 2025 in 20 Gartner® Hype Cycle-Berichten ausgezeichnet wurde. Nach Ansicht von Rockwell Automation ist dies eine beispiellose Anerkennung für seine fortlaufenden Investitionen in Innovationen und seine umfassende technologische Führungsrolle in sämtlichen Branchen.

Gartner Hype Cycles bieten eine grafische Darstellung hinsichtlich Reife und Einführung von Technologien und Anwendungen und zeigen auf, welche Rolle sie beim Bewältigen echter geschäftlicher Herausforderungen und Erschließen neuer Geschäftschancen spielen könnten. Im Rahmen der Gartner Hype Cycle™-Methodik erhalten Führungskräfte einen Überblick darüber, wie sich eine Technologie oder Anwendung im Laufe der Zeit weiterentwickeln wird, und profitieren damit von einer fundierten Informationsquelle, um die Bereitstellung im Kontext unternehmensspezifischer Geschäftsziele zu verwalten.

Rockwell Automation wird in den folgenden Gartner Hype Cycles für das Jahr 2025 erwähnt:

Hype Cycle for Process Manufacturing Technologies, 2025, veröffentlicht am 10. Juli 2025

Hype Cycle for Artificial Intelligence, 2025, veröffentlicht am 11. Juni 2025

Hype Cycle for Managing Operational Technology, 2025, veröffentlicht am 9. Juli 2025

Hype Cycle for Intralogistics Smart Robots & Drones, 2025, veröffentlicht am 21. Juli 2025

Hype Cycle for Life Sciences Manufacturing, 2025, veröffentlicht am 16. Juli 2025

Hype Cycle for Local Government, 2025, veröffentlicht am 17. Juli 2025

Hype Cycle for Government Services, 2025, veröffentlicht am 16. Juli 2025

Hype Cycle for Private Mobile Network Services, 2025, veröffentlicht am 17. Juli 2025

Hype Cycle for Manufacturing Operations Strategy, 2025, veröffentlicht am 17. Juli 2025

Hype Cycle for ERP, 2025, veröffentlicht am 16. Juni 2025

Hype Cycle for Edge Computing, 2025, veröffentlicht am 18. Juli 2025

Hype Cycle for Public Safety and Law Enforcement, 2025, veröffentlicht am 20. August 2025

Hype Cycle for Supply Chain Execution and Logistic Technologies, 2025, veröffentlicht am 24. Juli 2025

Hype Cycle for Intelligent Health, 2025, veröffentlicht am 19. Juni 2025

Hype Cycle for Cyber-Physical Systems Security, 2025, veröffentlicht am 15. Juli 2025

Hype Cycle for Industry Cloud Platforms, 2025, veröffentlicht am 16. Juli 2025

Hype Cycle for Discrete Manufacturing Technologies, 2025, veröffentlicht am 10. Juli 2025

Hype Cycle for Digital Grid, 2025, veröffentlicht am 7. Juli 2025

Hype Cycle for Smart City and Sustainability in China, 2025, veröffentlicht am 7. Juli 2025

Hype Cycle for Oil and Gas, 2025, veröffentlicht am 25. Juni 2025

„Wir sind davon überzeugt, dass diese Auszeichnungen das breite Spektrum an Innovationen widerspiegeln, durch die unsere Kunden ihre Betriebsabläufe, Fachkräfte und Technologien auf völlig neue Weise miteinander vernetzen", sagt Scott Genereux, Chief Revenue Officer bei Rockwell Automation. „Von KI-gesteuerter Fertigung bis hin zum Schutz von cyber-

physischen Systemen – die Präsenz unseres Unternehmens in so vielen verschiedenen Gartner Hype Cycles zeigt, dass Kunden bei der Gestaltung einer stabileren, agileren und nachhaltigeren Zukunft auf Rockwell Automation vertrauen."

Diese Anerkennung unterstreicht das Engagement von Rockwell Automation, intelligente Systeme, Konnektivität und Sicherheit unternehmensweit weiterzuentwickeln und damit die Zukunft industrieller Betriebsabläufe zu prägen. Dank kontinuierlicher Investitionen in Innovationen und Zusammenarbeit unterstützt Rockwell Automation seine Kunden dabei, ihre Betriebsprozesse und Wettbewerbsfähigkeit zu transformieren.

Weitere Informationen zu Rockwell Automation und seinem gesamten Portfolio an Hardware-, Software- und Lebenszyklusservices finden Sie unter www.rockwellautomation.com.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke und HYPE CYCLE ist eine Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Gartner-Forschungsorganisation wieder und sollten nicht als Tatsachen angesehen werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter von industrieller Automatisierung und digitaler Transformation. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit von Technologie, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu verschieben und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 26 000 Mitarbeiter, die Kunden in mehr als 100 Ländern zur Seite stehen (Stand: Ende Fiskaljahr 2025). Weitere Informationen zur Umsetzung des Connected Enterprise in Industrieunternehmen finden Sie unter www.rockwellautomation.com

