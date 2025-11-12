強化工業網路安全韌性

針對 OT 設計的平台和安全服務，使工業組織能夠降低風險、最大化運作時間

並簡化整個網路資安生命週期的合規

威斯康辛州密爾瓦基市 2025年11月12日 /美通社/ -- Rockwell Automation， Inc. (NYSE：ROK) 是全球最大的工業自動化與數位轉型公司，今天宣佈推出 SecureOT™ 解決方案套件，這是一項完整的工業網路資安產品，旨在協助製造商與關鍵基礎設施保護關鍵營運並打造安全的環境。

隨著工業營運的聯網程度越來越高，組織正面臨著針對營運技術 (OT) 系統的網路威脅急劇增加的局面。許多舊有系統從未以網路資安為考量進行設計，而傳統的 IT 工具通常無法保護複雜且老化的工業環境。SecureOT 旨在縮小差距，幫助組織使用為現代工業營運現實所打造的技術與專業知識來保護其 OT 基礎架構。

Rockwell Automation 推出 SecureOT 解決方案套件

SecureOT 將 Rockwell Automation 的專用 SecureOT 平台、專業服務和管理式安全服務整合到統一的解決方案中，為複雜、老化和高度監管的工業系統提供端到端的保護。

Rockwell Automation 生命週期服務資深副總裁 Matthew Fordenwalt 表示：「工業營運面臨的網路威脅正以前所未有的速度演變，傳統的防禦措施根本無法跟上。」 「SecureOT 不只是一個品牌，而是工業組織如何處理網路資安的策略轉變。我們將深厚的工業專業知識與 OT 特定的技術與服務相結合，幫助客戶在威脅中保持領先地位，並保持安全運行。」

專為工業複雜度而生

SecureOT 專為 OT 環境的特定挑戰而設計，提供涵蓋所有網路資安成熟度層級的全面保護。SecureOT 平台提供跨不同供應商生態系統的即時資產透明度、風險優先順序和弱點管理。

透過其專業服務，SecureOT 提供策略諮詢、評估和實作支援，以幫助組織加強其安全態勢。其管理式安全服務提供 Rockwell 專屬的 OT 安全營運中心 (SOC) 和網路營運中心 (NOC) 全天候的持續監控和事故應變。

SecureOT 符合全球公認的架構，包括 NIST CSF、NIS2 和 IEC 62443，並採取供應商中立的方法保護工業控制系統和技術堆疊。

Omdia OT/IoT 網路資安首席分析師 Hollie Hennessy 表示：「工業組織需要根據 OT 的實際情況制定網路安全策略。」 「Rockwell Automation 的 SecureOT 位址採用分層方法，將資產透明度、弱點管理和管理式偵測服務整合到一個架構中。這是工業網路安全成熟度的重要一步。」

實際成果

SecureOT 正在幫助工業領導者改變其網路安全態勢：

一家領先的石油與天然氣生產商在短短六個月內就實現了完整的 OT 資產透明度，並修復了遠端營運的關鍵風險。

一家大型飲料製造商將其老舊的工業網路和計算安裝基地遷移到全球超過 150 個據點的全面管理和支援基礎架構。

一家能源公司將其 NIST CSF 成熟度分數加倍，同時為高階主管提供可衡量的投資回報。

一家電力公司獲得對遠端變電站的安全、即時透明度 – 透過無代理程式監控實現 NERC CIP 合規並降低成本。

有了 SecureOT，工業組織便能自信地降低風險、協助維持運作時間並執行更安全的營運，無論他們處於網路資安旅程的哪個階段。若要進一步瞭解 SecureOT，請造訪 https://www.rockwellautomation.com/en-us/capabilities/industrial-cybersecurity.html。

關於 Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc.（NYSE：ROK）為工業自動化和數位轉型的全球領導品牌。我們結合人們的想像力與技術潛力，開創人類的無限可能性，讓這個世界變得更有效率且更符合永續發展。Rockwell Automation 總部位於威斯康辛州密爾瓦基，截至 2024 會計年度末，約有 27,000 名員工，為 100 多個國家/地區的客戶提供服務。如需進一步瞭解我們如何將 The Connected Enterprise® 導入工業領域的每個發展階段，請參考 www.rockwellautomation.com。

SOURCE Rockwell Automation, Inc.