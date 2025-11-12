Rockwell Automation présente la suite de solutions SecureOT pour renforcer la cyberrésilience industrielle

La plateforme et les services de sécurité conçus pour les environnements OT permettent aux entreprises industrielles de réduire les risques, d'optimiser la disponibilité opérationnelle et de simplifier la conformité tout au long du cycle de vie de la cybersécurité

MILWAUKEE, Wisconsin, 12 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), leader mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique, annonce aujourd'hui le lancement de la suite de solutions SecureOT ™, une offre complète de cybersécurité industrielle élaborée pour aider les fabricants et les infrastructures stratégiques à protéger les opérations critiques et à créer des environnements sécurisés.

Tandis que les opérations industrielles deviennent de plus en plus connectées, les entreprises sont confrontées à une forte augmentation des cybermenaces ciblant les systèmes de production (OT). Un grand nombre de systèmes hérités n'ont pas été conçus en tenant compte de la cybersécurité, et les outils informatiques traditionnels ne parviennent souvent pas à protéger des environnements industriels complexes et vieillissants. La solution SecureOT a été développée pour combler cette lacune, en aidant les entreprises à sécuriser leur infrastructure OT grâce à des technologies et une expertise adaptées à la réalité des opérations industrielles modernes.

SecureOT regroupe la plateforme SecureOT, les services professionnels et les services de sécurité dédiés de Rockwell Automation au sein d'une solution unifiée qui offre une protection de bout en bout pour des systèmes industriels complexes, vieillissants et hautement réglementés.

« Les cybermenaces ciblant les opérations industrielles évoluent plus rapidement que jamais, et les systèmes de défense existants ne peuvent tout simplement pas suivre le rythme », déclare Matthew Fordenwalt, Senior Vice President, Lifecycle Services, Rockwell Automation. « SecureOT est bien plus qu'un produit, c'est un changement stratégique dans la façon dont les entreprises industrielles abordent la cybersécurité. Nous combinons une expertise industrielle approfondie avec des technologies et des services spécifiques à l'OT, qui aident les clients à garder une longueur d'avance sur les menaces et à assurer la poursuite de leurs opérations en toute sécurité. »

Conçu pour la complexité industrielle

SecureOT est conçu pour répondre aux défis spécifiques des environnements OT, et fournit une protection complète à tous les niveaux de maturité en matière de cybersécurité. La plateforme SecureOT permet une visibilité en temps réel des actifs, une hiérarchisation des risques et une gestion des vulnérabilités dans divers écosystèmes de fournisseurs.

Au travers de ses services professionnels, SecureOT propose des conseils stratégiques, des évaluations et une assistance à la mise en œuvre pour aider les entreprises à renforcer leur posture de sécurité. Ses services de sécurité administrés assurent une surveillance continue 24/7 et une réponse aux incidents depuis le centre des opérations de sécurité (SOC) et le centre des opérations réseau (NOC) de Rockwell Automation.

SecureOT s'aligne sur des normes mondialement reconnues, notamment NIST CSF, NIS2 et CEI 62443, et adopte une approche indépendante des fournisseurs pour sécuriser les systèmes de commande et les infrastructures technologiques.

« Les entreprises industrielles ont besoin de stratégies de cybersécurité conçues pour répondre aux besoins réels des technologies de la production », déclare Hollie Hennessy, analyste en chef de la cybersécurité OT/IoT chez Omdia. « La solution SecureOT de Rockwell Automation a été développée à cet effet, avec une approche multicouche qui intègre la visibilité des actifs, la gestion des vulnérabilités et des services de détection administrés au sein d'une seule et même infrastructure. Il s'agit d'une avancée significative pour la maturité en matière de cybersécurité industrielle. »

Des résultats concrets

SecureOT aide les leaders industriels à transformer leur posture de cybersécurité :

Un grand producteur de pétrole et de gaz a obtenu une visibilité complète sur ses actifs OT et remédié aux risques critiques liés aux opérations à distance en seulement six mois.

Un grand fabricant de boissons a migré son réseau industriel vieillissant et son parc installé de systèmes informatiques vers une infrastructure entièrement gérée et prise en charge sur plus de 150 sites dans le monde.

Une entreprise du secteur de l'énergie a doublé ses scores de maturité selon le NIST CSF tout en assurant un retour sur investissement mesurable.

Un fournisseur d'électricité a pu obtenir une visibilité sécurisée en temps réel sur les sous-stations distantes, ce qui lui a permis d'atteindre la conformité aux normes NERC CIP et de réduire les coûts grâce à une surveillance sans agent.

Avec SecureOT, les entreprises industrielles peuvent atténuer les risques en toute confiance, maintenir leur disponibilité opérationnelle et mener des opérations plus sûres, quel que soit leur niveau d'avancement dans leurs parcours de cybersécurité. Pour en savoir plus sur SecureOT, rendez-vous sur le site https://www.rockwellautomation.com/en-us/capabilities/industrial-cybersecurity.html .

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK ), est un leader mondial en matière d'automatisation industrielle et de transformation numérique. Nous connectons l'imagination de nos talents avec le potentiel de la technologie afin d'élargir le champ des possibles, pour un monde plus productif et plus durable. Rockwell Automation, dont le siège social se trouve à Milwaukee (Wisconsin), emploie, à la fin de l'exercice 2025, près de 26 000 personnes au service de ses clients dans plus de 100 pays. Pour découvrir comment nous donnons vie à la solution « The Connected Enterprise® » dans les entreprises industrielles, visitez le site www.rockwellautomation.com .

