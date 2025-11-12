Rockwell Automation presenta la suite di soluzioni SecureOT per rafforzare la resilienza della cybersecurity industriale

La piattaforma e i servizi di sicurezza progettati specificamente per l'OT consentono alle organizzazioni industriali di ridurre i rischi, massimizzare i tempi di operatività e semplificare la conformità per l'intero ciclo di vita della sicurezza informatica

MILWAUKEE, Wisconsin, 12 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi il lancio della suite di soluzioni SecureOT ™, un'offerta completa di cybersecurity industriale progettata per aiutare le aziende manifatturiere e le infrastrutture strategiche a proteggere le loro operazioni critiche e creare ambienti sicuri.

Con l'aumentare della connettività delle operazioni industriali, le aziende si trovano ad affrontare un significativo incremento delle minacce informatiche rivolte ai sistemi OT. Molti sistemi legacy non sono stati progettati in funzione della sicurezza informatica e gli strumenti IT tradizionali spesso non riescono a proteggere ambienti industriali complessi e datati. SecureOT è stato sviluppato per colmare questo divario, aiutando le aziende a proteggere le proprie infrastrutture OT con tecnologie e competenze progettate per le esigenze delle moderne realtà industriali.

SecureOT integra la piattaforma SecureOT - sviluppata appositamente da Rockwell Automation - con servizi professionali e di sicurezza gestita, offrendo una soluzione unificata che fornisce una protezione end-to-end per sistemi industriali complessi, datati e altamente regolamentati.

"Le minacce informatiche alle operazioni industriali si evolvono più velocemente che mai e le difese del passato semplicemente non riescono a stare al passo", ha dichiarato Matthew Fordenwalt, senior vice president, Lifecycle Services, Rockwell Automation. "SecureOT è più di un brand: rappresenta un cambiamento strategico nel modo in cui le organizzazioni industriali affrontano la cybersecurity. Coniughiamo la nostra profonda competenza industriale con tecnologie e servizi specifici per l'OT che aiutano i clienti ad anticipare le minacce e a mantenere le operazioni in piena sicurezza".

Costruito per la complessità industriale

SecureOT è pensato per affrontare le sfide specifiche degli ambienti OT e offre una protezione completa a tutti i livelli di maturità della sicurezza informatica. La piattaforma SecureOT fornisce visibilità in tempo reale sugli asset, prioritizzazione dei rischi e gestione delle vulnerabilità all'interno di ecosistemi eterogenei di fornitori.

Grazie ai servizi professionali forniti, SecureOT offre consulenza strategica, assessment e supporto all'implementazione per aiutare le aziende a rafforzare la propria postura di sicurezza. I servizi di sicurezza gestiti forniscono un monitoraggio continuo 24/7 e risposta agli incidenti tramite l'OT Security Operations Center (SOC) e il Network Operations Center (NOC) dedicati di Rockwell Automation.

SecureOT è conforme ai principali standard riconosciuti a livello mondiale, come NIST CSF, NIS2 e IEC 62443, e adotta un approccio vendor-neutral per la protezione dei sistemi di controllo industriale e degli stack tecnologici.

"Le organizzazioni industriali hanno bisogno di strategie di sicurezza informatica create per la realtà OT", ha dichiarato Hollie Hennessy, OT/IoT cybersecurity lead analyst di Omdia. "La soluzione SecureOT di Rockwell Automation soddisfa queste esigenze con un approccio a più livelli che integra visibilità sugli asset, gestione delle vulnerabilità e servizi di rilevamento gestiti in un unico framework. Si tratta di un significativo passo avanti nella maturità della cybersecurity industriale".

Risultati concreti

SecureOT sta aiutando i leader industriali a trasformare la loro strategia di cybersecurity:

un importante produttore del settore Oil & Gas ha ottenuto una visibilità completa sui propri asset OT e, in soli sei mesi, ha mitigato i rischi critici nelle operazioni remote

una grande azienda di bevande ha migrato la propria rete industriale legacy e l'infrastruttura informatica esistente verso un ambiente completamente gestito e supportato, distribuito in più di 150 siti a livello globale

un'azienda del settore energetico ha raddoppiato il proprio punteggio di maturità NIST CSF, ottenendo al contempo un ROI tangibile per la dirigenza

una società di distribuzione elettrica ha ottenuto una visibilità sicura e in tempo reale sulle sottostazioni remote, ottenendo la conformità NERC CIP e riducendo i costi grazie al monitoraggio agentless.

Con SecureOT, le aziende industriali possono mitigare i rischi in modo sicuro, mantenere l'operatività e svolgere le proprie attività in sicurezza, indipendentemente dal livello di maturità raggiunto nel proprio percorso di cybersecurity. Per ulteriori informazioni su SecureOT, visitate https://www.rockwellautomation.com/en-us/capabilities/industrial-cybersecurity.html .

Informazioni su Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK ) è leader globale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. La sua missione è connettere l'immaginazione delle persone con il potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Con sede centrale a Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation, al termine dell'anno fiscale 2024, impiega circa 27.000 professionisti impegnati a supportare i clienti in oltre 100 Paesi. Per saperne di più su come stiamo realizzando The Connected Enterprise® nelle aziende industriali, visitate il sito www.rockwellautomation.com .

