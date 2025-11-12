로크웰 오토메이션, 산업 사이버보안 복원력 강화를 위한 SecureOT 솔루션 제품군 출시

OT 설계 플랫폼 및 보안 서비스를 통해 산업 조직은 위험을 줄이고, 가동 시간을 극대화하고, 전체 사이버보안 라이프사이클에 걸쳐 규정 준수를 간소화할 수 있습니다

위스콘신주 밀워키, 2025년 11월 12일 /PRNewswire/ -- 산업 자동화 및 디지털 혁신 분야의 세계 최대 기업인 Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK)는 제조업체와 핵심 인프라가 중요 운영을 보호하고 안전한 환경을 구축하는 데 도움이 되도록 설계된 포괄적인 산업 사이버보안 제품인 SecureOT ™ 솔루션 제품군을 출시한다고 오늘 발표했습니다.

산업 운영이 점점 더 연결됨에 따라 조직은 운영 기술(OT) 시스템을 표적으로 하는 사이버 위협의 급격한 증가에 직면하고 있습니다. 기존 시스템 중 상당수는 사이버보안을 염두에 두고 설계되지 않았으며, 기존 IT 도구는 복잡하고 노후화된 산업 환경을 보호하지 못하는 경우가 많습니다. SecureOT는 이러한 격차를 해소하기 위해 개발되었으며, 현대 산업 운영의 현실에 맞춰 구축된 기술과 전문성을 통해 조직이 OT 인프라를 안전하게 보호할 수 있도록 지원합니다.

Rockwell Automation introduces SecureOT Solution Suite to strengthen industrial cybersecurity resilience.

SecureOT는 로크웰 오토메이션의 특수 설계된 SecureOT 플랫폼과 전문 서비스 및 관리형 보안 서비스를 하나로 통합하여 복잡하며 노후화되고 규제가 엄격한 산업 시스템에 대해 엔드투엔드 보안을 제공하는 통합 솔루션입니다.

로크웰 오토메이션의 라이프사이클 서비스 담당 수석 부사장인 Matthew Fordenwalt는 "산업 운영에 대한 사이버 위협은 그 어느 때보다 빠르게 진화하고 있으며, 기존 방어 체계로는 따라잡을 수 없습니다. SecureOT는 단순한 브랜드가 아닙니다. 산업 조직이 사이버 보안에 접근하는 방식에 대한 전략적 전환입니다. 로크웰 오토메이션은 산업에 대한 깊은 전문성과 OT 특화 기술 및 서비스를 결합하여 고객이 위협에 앞서 대응하고 안전하게 운영을 지속할 수 있도록 지원합니다"라고 말합니다.

산업적 복잡성을 고려한 설계

SecureOT는 OT 환경의 고유한 과제를 해결하기 위해 설계되었으며, 사이버 보안 성숙도의 모든 단계에서 포괄적인 보호 기능을 제공합니다. SecureOT 플랫폼은 다양한 공급업체 생태계에걸쳐 실시간 자산 가시성, 위험 우선순위 지정 및 취약성 관리를 제공합니다.

SecureOT는 전문 서비스를 통해 조직이 보안 태세를 강화할 수 있도록 전략적 권고, 평가 및 구현 지원을 제공합니다. 관리형 보안 서비스는 로크웰 오토메이션의 전용 OT 보안 운영 센터(SOC) 및 네트워크 운영 센터(NOC)로부터 24시간 연중무휴 모니터링 및 사고 대응을 제공합니다.

SecureOT는 NIST CSF, NIS2 및 IEC 62443을 비롯한 전 세계적으로 인정받는 프레임워크를 준수하며, 산업 제어 시스템과 기술 스택을 보호하기 위해 벤더에 구애받지 않는 접근 방식을 취합니다.

Omdia의 OT/IoT 사이버보안 수석 분석가인 Hollie Hennessy는 "산업 조직에는 OT의 현실에 맞게 구축된 사이버보안 전략이 필요합니다. 로크웰 오토메이션의 SecureOT는 자산 가시성, 취약성 관리 및 관리형 탐지 서비스를 하나의 프레임워크로 통합하는 계층적 접근 방식으로 이러한 요구를 해결합니다. 이는 산업 사이버보안 성숙도를 한 단계 끌어올리는 중요한 진전입니다"라고 말합니다.

실제 결과

SecureOT는 산업계 리더들이 사이버 보안 태세를 혁신하도록 지원하고 있습니다.

한 선도적인 오일 및 가스 생산업체는 단 6개월 만에 원격 운영 전반에 걸쳐 OT 자산에 대한 완전한 가시성을 확보하고 중요한 위험을 해결했습니다.

한 대형 음료 제조업체는 노후화된 산업용 네트워크 및 컴퓨팅 인프라를 전 세계 150개 이상의 현장에서 완전 관리형 지원 인프라로 마이그레이션했습니다.

한 에너지 회사는 경영진에게 계량적 투자 수익률(ROI)을 제공하는 동시에 NIST CSF 성숙도 점수를 두 배로 높였습니다.

한 전력 회사는 원격 변전소에 대한 안전한 실시간 가시성을 확보하여 NERC CIP 규정을 준수하고 에이전트 없는 모니터링을 통해 비용을 절감했습니다.

SecureOT를 통해 산업 조직은 사이버보안 여정의 어느 단계에 있든 상관없이 위험을 자신 있게 완화하고, 가동 시간을 유지하고, 더 안전한 운영을 수행할 수 있습니다. SecureOT에 대해 자세히 알아보려면 https://www.rockwellautomation.com/en-us/capabilities/industrial-cybersecurity.html 를 방문하십시오.

