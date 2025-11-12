Rockwell Automation zeigt neue SecureOT-Suite für erhöhte industrielle Cybersicherheit auf der SPS 2025

Geringere Risiken, maximale Betriebszeit und vereinfachte Compliance während des gesamten Cybersicherheitslebenszyklus dank OT-basierter Plattform- und Sicherheitsservices

DUSSELDORF, 12. November 2025 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat angekündigt, die kürzlich eingeführte SecureOT ™-Suite auf der SPS 2025 – Smart Production Solutions vorzustellen. Die Messe findet vom 25. Bis 27. November in Nürnberg statt. Bei SecureOT handelt es sich um ein umfassendes Angebot für industrielle Cybersicherheit, mit dem Hersteller ihre kritische Infrastruktur und Betriebsabläufe schützen und sichere Produktionsumgebungen aufbauen können.

Angesichts der zunehmenden Vernetzung industrieller Prozesse haben Unternehmen mit einem starken Anstieg von Cyberbedrohungen zu kämpfen, die auf OT-Systeme (Operations Technology bzw. Betriebstechnologie) abzielen. Da viele Legacy-Systeme nicht mit Blick auf Cybersicherheit konzipiert wurden, reichen herkömmliche IT-Tools nicht aus, um komplexe, gegenwärtige Industrieumgebungen zu schützen. SecureOT schließt diese Lücke und unterstützt Unternehmen dabei, ihre OT-Infrastruktur mithilfe von Technologien und Kompetenzen abzusichern, die auf moderne industrielle Betriebsabläufe ausgelegt sind.

SecureOT vereint die speziell entwickelte SecureOT-Plattform von Rockwell Automation, professionelle Services und Managed Security Angebote in einer einheitlichen Lösung, die durchgängigen Schutz für komplexe, alternde und hochgradig regulierte Industriesysteme bereitstellt.

„Auf industrielle Prozesse abzielende Cyberbedrohungen entwickeln sich schneller denn je, und Legacy-Verteidigungsmaßnahmen können damit nicht Schritt halten", sagt Matthew Fordenwalt, Senior Vice President, Lifecycle Services bei Rockwell Automation. „SecureOT ist nicht nur eine Marke, sondern kennzeichnet vielmehr einen strategischen Wandel im Hinblick darauf, wie Industrieunternehmen das Thema Cybersicherheit behandeln. Wir verbinden umfassendes industrielles Know-how mit OT-spezifischen Technologien und Services, die es Kunden ermöglichen, Bedrohungen stets einen Schritt voraus zu bleiben und Betriebsabläufe sicher zu gestalten."

Entwickelt für industrielle Komplexität

SecureOT wurde auf die spezifischen Herausforderungen von OT-Umgebungen abgestimmt und gewährleistet umfangreichen Schutz unabhängig von der Cybersicherheitsreife. Die SecureOT-Plattform bietet Echtzeit-Transparenz über Assets, Priorisierung von Risiken und Schwachstellenmanagement auch in gemischten Systemlandschaften mit Geräten verschiedener Hersteller.

Im Rahmen seiner professionellen Services bietet SecureOT strategische Beratung, Bestandsaufnahmen und Implementierungsunterstützung an, sodass Unternehmen ihre Sicherheitslage verbessern können. Die Managed Security Services umfassen durchgängiges 24/7-Monitoring und Incident Response über das dedizierte OT Security Operations Center (SOC) und Network Operations Center (NOC) von Rockwell Automation.

SecureOT ist auf weltweit anerkannte Frameworks wie NIST CSF, NIS2 und IEC 62443 ausgerichtet und verfolgt einen anbieterneutralen Ansatz für den Schutz von Industriesteuerungssystemen und Technologie-Stacks.

„Industrieunternehmen benötigen Cybersicherheitsstrategien, die sich an den Gegebenheiten von OT-Umgebungen orientieren", sagt Hollie Hennessy, OT/IoT Cybersecurity Lead Analyst bei Omdia. „Die SecureOT-Lösung von Rockwell Automation erfüllt diese Anforderung mit einem mehrschichtigen Ansatz, der Asset-Transparenz, Schwachstellenmanagement und Managed Detection Services in einem einzigen Framework vereint. Es ist ein bedeutender Schritt hin zu mehr Reife in der industriellen Cybersicherheit."

Ergebnisse aus der Praxis

SecureOT hilft führenden Industrieunternehmen dabei, ihre Cybersicherheitslage zu transformieren:

Ein führender Öl- und Gasproduzent erzielte vollständige OT-Ressourcentransparenz und beseitigte kritische Risiken in dezentralen Betriebsabläufen – und das in gerade einmal sechs Monaten.

Ein großer Getränkehersteller mit mehr als 150 Standorten weltweit migrierte sein alterndes industrielles Netzwerk und seine installierte Computing-Basis in eine vollständig verwaltete und unterstützte Infrastruktur.

Ein Energieunternehmen verbesserte seinen NIST CSF-Reifegrad erheblich und verzeichnete eine messbare Kapitalrendite.

Ein Stromversorger erreichte sichere Echtzeit-Transparenz in dezentralen Umspannwerken und stellte somit NERC CIP-Compliance sicher und senkte seine Kosten durch agentenloses Monitoring.

Dank SecureOT sind Industrieunternehmen in der Lage, Risiken zuverlässig zu reduzieren, die Betriebszeit aufrechtzuerhalten und ihre Betriebsabläufe besser zu schützen, unabhängig davon, in welcher Phase sich ihre Cybersicherheitsstrategie gerade befinden.

Besucher der SPS 2025 können mehr über die SecureOT ™-Suite in Halle 3C, am Stand 320 erfahren oder auf https://www.rockwellautomation.com/en-us/capabilities/industrial-cybersecurity.html .

Über Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK ) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit von Technologie, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu verschieben und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 27 000 Mitarbeiter, die Kunden in mehr als 100 Ländern zur Seite stehen (Stand: Ende Fiskaljahr 2024). Weitere Informationen zur Umsetzung des Connected Enterprise® in Industrieunternehmen finden Sie unter www.rockwellautomation.com .

