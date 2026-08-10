Localizada em Idi-Araba, Surulere, a faculdade tem 1.850 funcionários em 32 departamentos. Desde que recebeu seus primeiros 28 estudantes de medicina em 1962, tornou-se uma instituição altamente competitiva para a formação de médicos, dentistas e profissionais de saúde afins.

A revitalização incluiu um novo piso de jogo, infraestrutura para basquete, bancos, uniformes e equipamentos projetados para o uso regular pelos alunos. Mais do que uma simples melhoria esportiva, a quadra oferece uma válvula de escape prática para as exigências da formação médica, proporcionando aos alunos um local para se movimentarem, recarregarem as energias, competirem e se conectarem como comunidade.

"Quando uma instituição prepara pessoas para salvaguardar a saúde de uma nação, o ambiente em que elas se encontram deve sustentá-las. Esta quadra reflete nossa crença de que a ambição se fortalece quando as pessoas têm espaço para respirar, pertencer e retornar aos seus objetivos renovadas."

– Peter Karsten, Diretor Executivo, STARTRADER

A transformação foi marcada por cerimônias de inauguração e entrega, com os alunos entrando na quadra concluída e colocando o novo espaço em uso imediato.

Desenvolvida sob o tema "Onde as estrelas de amanhã começam," a iniciativa reflete o compromisso da STARCARES em criar infraestrutura destinada a apoiar as comunidades além da cerimônia. Ao transformar espaços existentes em locais de participação e possibilidades, a STARCARES investe não apenas em instalações, mas também nas experiências cotidianas que ajudam as comunidades a prosperar.

Sobre a STARTRADER

A STARTRADER é uma corretora global de múltiplos ativos permite que parceiros de varejo e institucionais acessem os mercados globais por meio de diversas plataformas, incluindo MetaTrader, STARTRADER APP e STAR Copy.

A STARTRADER opera por meio de entidades licenciadas e regulamentadas por autoridades como a CMA, a ASIC, a FSCA, a FSA e a FSC. A empresa combina uma governança sólida com uma abordagem que prioriza o cliente, atendendo tanto clientes de varejo quanto parceiros, com um compromisso com a transparência, a confiabilidade e o crescimento em longo prazo.

FONTE STARTRADER