Situada en Idi-Araba, Surulere, la universidad cuenta con 1.850 empleados repartidos en 32 departamentos. Desde que acogió a sus primeros 28 estudiantes de medicina en 1962, se ha convertido en una institución muy competitiva dedicada a la formación de médicos, dentistas y profesionales sanitarios afines.

La remodelación incluyó una nueva superficie de juego, instalaciones de baloncesto, bancos, camisetas y equipamiento diseñado para facilitar su uso habitual por parte de los alumnos. Más que una mejora en el ámbito deportivo, la pista ofrece una vía práctica para desconectar de las exigencias de la formación médica, proporcionando a los estudiantes un lugar donde moverse, recargar pilas, competir y relacionarse como comunidad.

«Cuando una institución forma a personas para velar por la salud de una nación, su entorno debe proporcionarles el apoyo necesario. Esta cancha refleja nuestra convicción de que la ambición se fortalece cuando las personas tienen espacio para respirar, sentirse integradas y retomar sus objetivos con renovadas energías».

– Peter Karsten, director ejecutivo de STARTRADER

La transformación estuvo marcada por ceremonias de inauguración y entrega de la obra, en las que los alumnos pisaron la pista ya terminada y comenzaron a utilizar el nuevo espacio de inmediato.

Desarrollada bajo el lema « Donde comienzan las estrellas del mañana» , esta iniciativa refleja el compromiso de STARCARES con la creación de infraestructuras destinadas a apoyar a las comunidades más allá de la ceremonia. Al transformar los espacios existentes en lugares de participación y oportunidades, STARCARES invierte no solo en instalaciones, sino también en las experiencias cotidianas que contribuyen al desarrollo de las comunidades.

Acerca de STARTRADER

STARTRADER es un corredor global de activos múltiples que permite a sus socios, tanto particulares como institucionales, acceder a los mercados mundiales a través de diversas plataformas, entre las que se incluyen MetaTrader, la aplicación STARTRADER y STAR Copy.

STARTRADER opera a través de entidades autorizadas y reguladas por organismos como la CMA, la ASIC, la FSCA, la FSA y la FSC, combinando una sólida gobernanza con un enfoque centrado en el cliente, y presta servicio tanto a clientes particulares como a socios con un compromiso con la transparencia, la fiabilidad y el crecimiento a largo plazo.

FUENTE STARTRADER