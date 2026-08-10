STARCARES cải tạo sân bóng rổ tại Đại học Lagos, đồng hành cùng thế hệ nhân viên y tế tương lai

Tọa lạc tại Idi-Araba, Surulere, Trường Y Đại học Lagos hiện có 1.850 cán bộ, giảng viên thuộc 32 khoa và bộ môn. Kể từ khi chào đón khóa sinh viên y khoa đầu tiên với 28 sinh viên vào năm 1962, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu của Nigeria dành cho bác sĩ, nha sĩ và các chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Dự án cải tạo bao gồm việc nâng cấp toàn bộ mặt sân, lắp đặt hệ thống bóng rổ mới, bổ sung ghế ngồi, đồng phục thi đấu và các trang thiết bị cần thiết nhằm phục vụ hoạt động thường xuyên của sinh viên. Không chỉ đơn thuần là nâng cấp một công trình thể thao, sân bóng còn mang đến một không gian để sinh viên thư giãn, rèn luyện sức khỏe, kết nối với bạn bè và cân bằng sau những giờ học tập đầy áp lực.

"Khi một ngôi trường đang đào tạo những người sẽ gìn giữ sức khỏe của cả một quốc gia trong tương lai, chúng ta cần đầu tư vào môi trường giúp họ phát triển. Bởi chúng tôi tin rằng những khát vọng lớn luôn cần một không gian để được nuôi dưỡng, kết nối và tiếp thêm sức mạnh mỗi ngày."

Peter Karsten

Giám đốc Điều hành (Chief Executive Officer), STARTRADER

Dự án được đánh dấu bằng lễ khởi công và lễ bàn giao, nơi các sinh viên là những người đầu tiên bước lên sân bóng mới và đưa không gian này vào sử dụng ngay sau khi hoàn thành.

Được triển khai với chủ đề "Where Tomorrow STARs Begin" (Nơi những ngôi sao của tương lai bắt đầu), dự án thể hiện cam kết của STARCARES trong việc kiến tạo những công trình mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng. Thông qua việc cải tạo những không gian sẵn có thành nơi kết nối, rèn luyện và phát triển, STARCARES không chỉ đầu tư vào cơ sở vật chất mà còn góp phần tạo nên những trải nghiệm ý nghĩa giúp cộng đồng phát triển bền vững.

Về STARTRADER

STARTRADER là nhà môi giới đa tài sản toàn cầu, mang đến cho nhà đầu tư cá nhân và các đối tác tổ chức khả năng tiếp cận thị trường tài chính quốc tế thông qua nhiều nền tảng giao dịch, bao gồm MetaTrader, STARTRADER App và STAR Copy.

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