ईदी-अरबा, सुरुलेरे में स्थित, कॉलेज के 32 विभागों में 1,850 कर्मचारी कार्यरत हैं। 1962 में अपने पहले 28 मेडिकल छात्रों का स्वागत करने के बाद से, यह डॉक्टरों, दंत-चिकित्सकों और संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी संस्थान के रूप में विकसित हुआ है।

पुनर्विकास के तहत एक नई खेल सतह, बास्केटबॉल के इंफ्रास्ट्रक्चर, बेंचों, जर्सियों और नियमित छात्र उपयोग को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किए गए उपकरण प्रस्तुत किए गए हैं। खेलों के एक अपग्रेड से कहीं अधिक, यह कोर्ट छात्रों को घूमने-फिरने, तरोताजा होने, प्रतिस्पर्धा करने और एक समुदाय के रूप में जुड़ने का स्थान प्रदान करने के अतिरिक्त चिकित्सा शिक्षा की मांगों से एक व्यावहारिक राहत प्रदान करता है।

"किसी संस्थान द्वारा लोगों को राष्ट्र के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए तैयार करने के दौरान, उसके वातावरण से उन्हें सहारा मिलना चाहिए। यह कोर्ट हमारे इस विश्वास को दर्शाती है कि लोगों को सांस लेने, जुड़ाव महसूस करने और नए सिरे से अपने लक्ष्यों की ओर लौटने का अवसर मिलने पर ही महत्वाकांक्षा मजबूत होती है।"

– Peter Karsten, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, STARTRADER

भूमि पूजन और हस्तांतरण समारोह इस परिवर्तन के प्रतीक थे, जिसमें छात्र पूर्ण रूप से निर्मित कोर्ट पर गए और उन्होंने नए स्थान का तुरंत उपयोग शुरू कर दिया है।

"Where Tomorrow STARs Begin," विषय के तहत विकसित, यह पहल समारोह के अतिरिक्त समुदायों को सपोर्ट करने के उद्देश्य से इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के प्रति STARCARES की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मौजूदा स्थानों को सहभागिता और संभावनाओं के स्थानों में परिवर्तित करके, STARCARES द्वारा सुविधाओं में निवेश करने के साथ-साथ समुदायों को आगे बढ़ने में सहायता करने वाले दैनिक अनुभवों में भी निवेश किया जा रहा है।

STARTRADER का परिचय

रिटेल और संस्थागत भागीदारों को MetaTrader, STARTRADER APP और STAR Copy सहित कई अन्य प्लेटफार्मों के माध्यम से वैश्विक बाजारों तक पहुंच प्रदान करने वाला STARTRADER एक वैश्विक मल्टी-एसेट ब्रोकर है।

STARTRADER का परिचालन CMA, ASIC, FSCA, FSA और FSC सहित विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा लाइसेंस प्राप्त और विनियमित संस्थाओं के माध्यम से होता है, जो मजबूत संचालन को ग्राहक-प्रथम दृष्टिकोण के साथ जोड़ते हुए पारदर्शिता, विश्वसनीयता और दीर्घकालिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता के साथ रिटेल ग्राहकों और भागीदारों दोनों को सेवा प्रदान करती हैं।