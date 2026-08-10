STARCARES บูรณะสนามบาสเกตบอล ณ มหาวิทยาลัยลากอสเพื่ออนาคตของบุคลากรทางการแพทย์

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การปรับปรุงสนามบาสเกตบอลขึ้นมาใหม่นี้คือการเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาในสายวิชาชีพด้านสุขภาพกว่า 2,000 คนได้ผ่อนคลายจากการเรียน อีกทั้งยังสร้างความสัมพันธ์ และร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ นอกเหนือจากการเรียนในห้องอีกด้วย
ลากอส ไนจีเรีย , 10 สิงหาคม 2569 /PRNewswire/ -- STARCARES คือโครงการเพื่อสังคมของ STARTRADER ที่ได้บูรณะสนามบาสเกตบอลของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยลากอสขึ้นมาใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่สำหรับการทำกิจกรรมนันทนาการ รวมถึงการสร้างทีมเวิร์ค และความสัมพันธ์ภายในรั้วมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษากว่า 2,000 คน นอกเหนือจากการเรียนหลักสูตรการแพทย์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์แห่งนี้ตั้งอยู่ในย่านอิดี-อาราบา เขตซูรูเลเร มีบุคลากรรวม 1,850 คน ครอบคลุม 32 ภาควิชา โดยนับตั้งแต่เปิดรับนักศึกษาแพทย์รุ่นแรกในปีค.ศ. 1962 จำนวน 28 คน สถาบันแห่งนี้ก็ได้เติบโตขึ้นเป็นหนึ่งในสถาบันชั้นนำที่มีการแข่งขันสูงในการสอบเข้าเป็นแพทย์ ทันตแพทย์ และบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในหลากหลายสาขา
การปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอลนี้ได้ครอบคลุมถึงการติดตั้งพื้นสนามใหม่ โครงสร้างพื้นฐานของสนาม ม้านั่ง ชุดแข่ง และอุปกรณ์กีฬาเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้งาน โดยการบูรณะครั้งนี้ไม่ใช่การปรับปรุงสนามให้ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างพื้นที่แห่งการผ่อนคลายจากหลักสูตรการแพทย์ที่ต้องเพียรพยายามศึกษาหนัก ให้นักศึกษาได้ออกกำลังกาย แข่งขัน ฟื้นฟูพลังกายและใจ พร้อมสร้างความสัมพันธ์ในรั้วมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี
"ถ้าสถาบันต้องหล่อหลอมบุคลากรให้มีหน้าที่ดูแลสุขภาพของประชาชนในประเทศ สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ก็ถือเป็นสิ่งจำเป็นในระยะยาวเช่นกัน การบูรณะสนามขึ้นมาใหม่นี้ได้สะท้อนถึงความเชื่อของเราที่ว่า ความมุ่งมั่นจะเติบโตได้ดีขึ้น เมื่อทุกคนมีพื้นที่ได้พักหายใจ และกลับไปเดินหน้าสู่เป้าหมายด้วยพลังที่เต็มเปี่ยมอีกครั้ง"
CEO ของ STARTRADER คุณปีเตอร์ คาร์สเทน
โครงการปรับปรุงสนามบาสเกตบอลนี้ยังมีพิธีวางศิลาฤกษ์และพิธีส่งมอบอย่างเป็นทางการ โดยมีนักศึกษามากมายที่ได้ก้าวลงสู่สนามแห่งนี้หลังสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของสนามที่พร้อมใช้งานจริงตั้งแต่วันแรก
โครงการนี้เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้แนวคิด "Where Tomorrow STARs Begin" ซึ่งถือเป็นวิสัยทัศน์ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ STARCARES ในการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ชุมชน นอกจากนี้ การยกระดับพื้นที่เดิมให้กลายเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยการมีส่วนร่วม และการสร้างโอกาสก็สะท้อนว่า STARCARES ไม่ได้ลงทุนในสิ่งปลูกสร้างเท่านั้น แต่ยังใส่ใจถึงคุณภาพชีวิตของผู้คน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเติบโตไปสู่อนาคตด้วยกัน
เกี่ยวกับ STARTRADER
STARTRADER คือโบรกเกอร์ระดับโลกที่ให้บริการเทรดตราสารอนุพันธ์ออนไลน์แก่พันธมิตร และลูกค้ารายย่อยผ่านแพลตฟอร์ม MetaTrader แอป STARTRADER รวมถึงฟีเจอร์ STAR-COPY เช่นกัน
การได้รับการกำกับดูแลจากหน่วยงานทั้ง 5 (CMA, ASIC, FSCA, FSA และ FSC) เป็นสิ่งที่ช่วยให้ STARTRADER ได้พัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้ารายย่อยและพันธมิตรผ่านมาตรฐานการดำเนินงานที่โปร่งใส น่าเชื่อถือ มาพร้อมแนวคิดที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และมุ่งเน้นการเติบโตร่วมกันในระยะยาว
SOURCE STARTRADER
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