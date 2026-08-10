STARCARES บูรณะสนามบาสเกตบอล ณ มหาวิทยาลัยลากอสเพื่ออนาคตของบุคลากรทางการแพทย์

News provided by

STARTRADER

10 Aug, 2026, 15:49 CST

การปรับปรุงสนามบาสเกตบอลขึ้นมาใหม่นี้คือการเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาในสายวิชาชีพด้านสุขภาพกว่า 2,000 คนได้ผ่อนคลายจากการเรียน อีกทั้งยังสร้างความสัมพันธ์ และร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ นอกเหนือจากการเรียนในห้องอีกด้วย

ลากอส ไนจีเรีย , 10 สิงหาคม 2569 /PRNewswire/ -- STARCARES คือโครงการเพื่อสังคมของ STARTRADER ที่ได้บูรณะสนามบาสเกตบอลของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยลากอสขึ้นมาใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่สำหรับการทำกิจกรรมนันทนาการ รวมถึงการสร้างทีมเวิร์ค และความสัมพันธ์ภายในรั้วมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษากว่า 2,000 คน นอกเหนือจากการเรียนหลักสูตรการแพทย์

Continue Reading

วิทยาลัยแพทยศาสตร์แห่งนี้ตั้งอยู่ในย่านอิดี-อาราบา เขตซูรูเลเร มีบุคลากรรวม 1,850 คน ครอบคลุม 32 ภาควิชา โดยนับตั้งแต่เปิดรับนักศึกษาแพทย์รุ่นแรกในปีค.ศ. 1962 จำนวน 28 คน สถาบันแห่งนี้ก็ได้เติบโตขึ้นเป็นหนึ่งในสถาบันชั้นนำที่มีการแข่งขันสูงในการสอบเข้าเป็นแพทย์ ทันตแพทย์ และบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในหลากหลายสาขา

การปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอลนี้ได้ครอบคลุมถึงการติดตั้งพื้นสนามใหม่ โครงสร้างพื้นฐานของสนาม ม้านั่ง ชุดแข่ง และอุปกรณ์กีฬาเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้งาน โดยการบูรณะครั้งนี้ไม่ใช่การปรับปรุงสนามให้ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างพื้นที่แห่งการผ่อนคลายจากหลักสูตรการแพทย์ที่ต้องเพียรพยายามศึกษาหนัก ให้นักศึกษาได้ออกกำลังกาย แข่งขัน ฟื้นฟูพลังกายและใจ พร้อมสร้างความสัมพันธ์ในรั้วมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี

"ถ้าสถาบันต้องหล่อหลอมบุคลากรให้มีหน้าที่ดูแลสุขภาพของประชาชนในประเทศ สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ก็ถือเป็นสิ่งจำเป็นในระยะยาวเช่นกัน การบูรณะสนามขึ้นมาใหม่นี้ได้สะท้อนถึงความเชื่อของเราที่ว่า ความมุ่งมั่นจะเติบโตได้ดีขึ้น เมื่อทุกคนมีพื้นที่ได้พักหายใจ และกลับไปเดินหน้าสู่เป้าหมายด้วยพลังที่เต็มเปี่ยมอีกครั้ง"

CEO ของ STARTRADER คุณปีเตอร์ คาร์สเทน

โครงการปรับปรุงสนามบาสเกตบอลนี้ยังมีพิธีวางศิลาฤกษ์และพิธีส่งมอบอย่างเป็นทางการ โดยมีนักศึกษามากมายที่ได้ก้าวลงสู่สนามแห่งนี้หลังสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของสนามที่พร้อมใช้งานจริงตั้งแต่วันแรก

โครงการนี้เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้แนวคิด "Where Tomorrow STARs Begin" ซึ่งถือเป็นวิสัยทัศน์ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ STARCARES ในการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ชุมชน นอกจากนี้ การยกระดับพื้นที่เดิมให้กลายเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยการมีส่วนร่วม และการสร้างโอกาสก็สะท้อนว่า STARCARES ไม่ได้ลงทุนในสิ่งปลูกสร้างเท่านั้น แต่ยังใส่ใจถึงคุณภาพชีวิตของผู้คน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเติบโตไปสู่อนาคตด้วยกัน

เกี่ยวกับ STARTRADER

STARTRADER คือโบรกเกอร์ระดับโลกที่ให้บริการเทรดตราสารอนุพันธ์ออนไลน์แก่พันธมิตร และลูกค้ารายย่อยผ่านแพลตฟอร์ม MetaTrader แอป STARTRADER รวมถึงฟีเจอร์ STAR-COPY เช่นกัน

การได้รับการกำกับดูแลจากหน่วยงานทั้ง 5 (CMA, ASIC, FSCA, FSA และ FSC) เป็นสิ่งที่ช่วยให้ STARTRADER ได้พัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้ารายย่อยและพันธมิตรผ่านมาตรฐานการดำเนินงานที่โปร่งใส น่าเชื่อถือ มาพร้อมแนวคิดที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และมุ่งเน้นการเติบโตร่วมกันในระยะยาว

SOURCE STARTRADER

Also from this source

STARCARES Naik Taraf Gelanggang Bola Keranjang di Universiti Lagos untuk Generasi Profesional Penjagaan Kesihatan Masa Hadapan

STARCARES Naik Taraf Gelanggang Bola Keranjang di Universiti Lagos untuk Generasi Profesional Penjagaan Kesihatan Masa Hadapan

STARCARES, inisiatif impak komuniti STARTRADER, telah menyelesaikan pembangunan semula gelanggang bola keranjang di Kolej Perubatan, Universiti...
STARTRADER Berikan Kemas Kini Mengenai Profil Ulasan Trustpilot

STARTRADER Berikan Kemas Kini Mengenai Profil Ulasan Trustpilot

STARTRADER sedang mengadakan perbincangan berterusan dengan Trustpilot mengenai cadangan untuk menyatukan profil ulasan sedia adanya kepada satu...
More Releases From This Source

Explore

Education

Education

Health Care & Hospitals

Health Care & Hospitals

Banking & Financial Services

Banking & Financial Services

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility

News Releases in Similar Topics