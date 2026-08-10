STARCARES、将来の医療従事者のためにラゴス大学のバスケットボールコートを改修

今回の改修では、新しく整備されたコート面、バスケットボール設備、ベンチ、ユニフォーム、備品が導入され、学生が日常的に利用できる環境が整えられました。単なるスポーツ設備の刷新にとどまらず、このコートは、医療教育の厳しさから一息つき、体を動かし、気持ちを整え、競い合い、コミュニティとしてつながるための実用的な場となります。

「人々の健康を守る人材を育てる教育機関には、その人たち自身を支える環境が必要です。このコートは、人が息をつき、居場所を感じ、再び目標へ向かうための場があることで、志はより強く育つという私たちの信念を表しています。」

ピーター・カーステン（STARTRADER CEO）

今回の改修は、起工式および引き渡し式をもって節目を迎え、学生たちは完成したコートに足を踏み入れ、新たなスペースをすぐに活用し始めました。

「Where Tomorrow STARs Begin」をテーマに実施された本取り組みは、式典のためだけではなく、その後も地域社会を支え続けるインフラを創出するというSTARCARESのコミットメントを反映しています。既存の空間を、参加と可能性が生まれる場所へと変えることで、STARCARESは施設そのものだけでなく、コミュニティが日々成長していくための経験にも投資しています。

STARTRADERについて

STARTRADERは、個人および機関投資家のパートナーに対し、MetaTrader、STARTRADER APP、STAR Copyを含む各種プラットフォームを通じて、グローバル市場へのアクセスを提供する世界的なマルチアセットブローカーです。

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SOURCE STARTRADER